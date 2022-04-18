Как создают потрясающие картины художники без рук, которые завоевали мировое признание

Приходя в этот мир, каждый получает шанс на жизнь. Правда, есть люди, физические возможности которых ограничены. Некоторые из этих людей смогли доказать всему миру, что даже в сложнейших ситуациях можно достичь своей мечты и получить мировое признание. Речь идет о художниках, которые лишились своих рук, но смогли творить потрясающие картины. Мариуш Медзерский, Питер Лонгстафф, Хуанг Гуофу, и другие, смогли воспользоваться талантом, посланным им Богом. Они находят радость во всем, ценя каждый миг своей жизни.

Талант и люди с ограниченными возможностями

Согласно статистике ВОЗ в мире таких людей около 15%, а это чуть более 1 млрд. человек. Из них в РФ на 2020 год Росстат выделил 11 млн. людей с той или иной группой инвалидности. Кто-то лишен возможности видеть окружающий мир, а кто-то не слышит ни единого звука. Некоторые из них не могут передвигаться или уже с рождения получили физические увечья. Но ограниченные возможности никак не могут помешать проявлению творческого дара, который этим людям даровал Бог.

По данным ООН, в мире известно о 15% людей с ограниченными возможностями. / Фото:russian.rt.co

Речь пойдет о таланте известных художников с ограниченными возможностями, которые получили мировое признание благодаря не только своим работам. Они смогли доказать всем и каждому, что нельзя опускать рук и плакать от беспомощности. Их истории – это пример целеустремленности, стальной воли и борьбы за полноценную жизнь. А работы художников, которые рисовали свои картины без рук, многие считают настоящими произведениями искусства.

1. Это американец Кристи Браун, который писал картины не руками, а одной ногой.

2. Поляк Мариуш Медзерский, у которого руки были изуродованы, но это не отняло у него мечту рисовать.

3. Британец Питер Лонгстафф, который родился тоже без рук, но научился рисовать картины одной ногой.

4. Художник Хуанг Гуофу из Китая без рук, но рисует свои необыкновенные картины ртом и пальцами ног.

Несмотря на то, что у некоторых людей нет рук, они все равно смогли стать известными художниками. / Фото:fishki.net

И это далеко не все «особенные люди», которые научились рисовать вопреки всему. Таких талантливых художников, фотографов, музыкантов, бизнесменов немало по всему миру. Например, бизнесмен Ник Вуйнич, слепой музыкант Стив Вандер, ученый, тело которого практически полностью парализовано, Стивен Хоккинг и многие другие.

Мариуш Кедзерский

Мариуш Кедзерский рисует потрясающие картины без рук.

Этот необычный художник появился на свет в одном из польских городов, но сейчас находится в США. Так случилось, что Мариуш родился инвалидом. Будучи в утробе матери, его руки сформировались не до конца. Как говорят психологи, часто бывает так, что у людей обделенных физически, со временем проявляются таланты, дарованные Господом. У Мариуша талант художника начал проявляться с трех лет. Он создавал невероятные картины до 12 лет. На протяжении всего этого времени мальчик старался развивать свое мастерство. Потом ему пришлось на время оставить свое увлечение.

Картины Кедзерского известны во всем мире.

Кедзерскому предстояло перенести несколько хирургических вмешательств с последующим периодом восстановления. Спустя время Мариуш вернулся к своему любимому занятию. За весь период необычному художнику удалось создать около 700 картин. Также он неоднократно принимал участие в конкурсах. Например, он занял 2-е место в конкурсе «Лучший глобальный художник», который прошел в Вене в 2013 году. И таких побед было немало. Картины Кедзерского известны во многих странах по всему земному шару.

В свободное время Мариуш рисует на улицах Нью-Йорка картины прохожих. / Фото:fishki.net

Сейчас Мариуш Кедзерский хочет осуществить еще одну свою мечту. У него есть желание показать свои картины всем, кто любит созерцать прекрасное. А выставка в Нью-Йорке это самое лучшее решение. Необычный художник немного переживает, как все пройдет. Однако он уверен, что мечты, которых сильнее всего боишься в жизни, нужно осуществлять в первую очередь. Художник любит создавать портреты на заказ прямо на улицах Нью-Йорка, собирая вокруг себя толпы заинтересованных зевак.

Хуанг Гуофу

Китайский художник Хуанг Гуофу создает потрясающие картины, держа карандаш ртом иои пальцами ног.

Другой художник из Китая Хуанг Гуофу тоже относится к особенным людям. Он потерял обе руки еще в 4-летнем возрасте, когда попал под мощный разряд электрического тока. Тогда пришлось руки ампутировать, но это сохранило жизнь Хуану. Однако отсутствие рук не смогло помешать молодому человеку стать художником с мировым именем. Он приспособился к такой жизни, и стал рисовать картины, держа кисточку и карандаш во рту или пальцами ног.

Особое отношение к искусству у мальчика проявилось еще в 12-летнем возрасте. Он мечтал научиться красиво рисовать, но как это сделать, учитывая отсутствие рук, не представлял. Вероятно, мечта стать художником, заставила Хуанга просто приспособиться, а терпение и решительность, помогли ему добиться внушительных результатов. Первоначально, художник использовал фотографии, глядя на которые переносил картинки на бумагу. Это помогло ему отточить свое мастерство. Вдохновением для Гуофу является все, что его окружает.

Картины Хуанга известны не только в Китае, но и во всем мире. / Фото:http://russian.people.com.cn

Сначала Хуанг рисовал только для себя, но со временем стал их продавать. Его отец тяжело заболел и нужны были деньги на лечение. Его произведения покупали из сочувствия к его истории. Однако спустя время его техника рисования изменилась, а картины были наполнены глубоким смыслом и завораживали. Сейчас картины Хуанга Гуофу не просто высоко ценятся, но и многие удостоены различных наград и премий. О нем знает весь Китай и мир. Сам художник не считает, что отсутствие рук у него – это божье наказание. Он ценит все, что дано ему в этой жизни.

Питер Лонгстафф

У британского художника Питера Лонгстаффа тоже нет рук. Однако это не помешало ему творить настоящие шедевры правой ногой. История этого человека очень печальна. Его мать, будучи в положении, страдала сильной утренней тошнотой. Чтобы облегчить себе страдания, женщина принимала препарат талидомид. Самочувствие ее улучшалось, но вот будущий малыш пострадал от побочного действия этого препарата. Интерес к искусству у Питера проявился рано. Мальчуган сам освоил технику рисования, задействовав все свое терпение и ноги, которые заменили ему руки.

Британский художник Питер Лонгстафф научился рисовать необыкновенные картины ногами.

У Лонгстаффа правая нога заменяла правую руку, справляясь с любой задачей ловко и быстро. Картины британского художника пользуются особой популярностью. Он рисует необыкновенной красоты рождественские открытки, продаваемые по всему миру. У него есть семья и собственная ферма, на которой Питер работает как все. А в свободное время Питер Лонгстафф работает тренером по футболу и пишет картины.

Выставка-эксперимент «Без чувств» в Петербурге

Выставку Без чувств провели в Петербурге известные художники с людьми с ограниченными возможностями, создав 5 инсталляций.

У каждого человека есть органы чувств, которые помогают понимать окружающий мир. Речь идет о слухе, зрении, вкусе, обонянии и осязании. Если лишится одного из них, то мир окажется иным. В Петербурге провели необычную выставку «Без чувств». На проекте представлены 5 арт-пространств инсталляций, которые дают возможность ощутить себя в ситуации, когда одно из чувств попросту отсутствует. Создателями этой выставки стали известные российские художники вместе с людьми, которые имеют ограниченные возможности.

Каждый из 5 арт-пространств отвечал за отсутствие одного из 5 органов чувств и давал прочувствовать, как возможно жить человеку без него.

Арт-пространство «Тревога» представляло собой нити, которые были расположены везде и в разной форме. Возникало ощущение, что это работа паука-художника. Нить – это путь каждого человека, который предначертан самой Судьбой. Инсталляция «Осознание объема» представлена разнообразными скульптурами и фигурами, которые можно потрогать. Наверное, так с миром контактируют те, кто лишен зрения.

На выставке «Без чувств» было размещено еще 3 арт-пространства, и в каждом из них мог принять участие любой посетитель. Те, кто пришел на эту выставку, могли получить новый для них опыт. А те, кто участвовал в создании каждой инсталляции, доказали всему миру, что даже люди с ограниченными возможностями могут творить шедевры.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170422/53055/