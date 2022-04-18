Интересные факты о языках
Названия цветов на языке суахили, странности ирландского языка, системы счета в японском языке, шведские ругательства и другие интересные факты о языках.
Люксембургский язык
Люксембург — крошечное европейское государство, однако у его граждан есть свой язык. Он представляет собой мозельско-франкский диалект немецкого и считается отдельным языком с 1984 года.
Шведы ругаются цифрами
Многие шведские ругательства представляют собой просто цифры, например «Tusan!» — «Тысяча!», «Attans!» — «Восемнадцать!» и «Sjutton också!» — «Тоже семнадцать!» переводятся как «Чёрт!». Возможно, это остатки былых ругательств в сокращении, например таких как «Тысяча чертей!»
В языке суахили всего три цвета имеют собственное название: nyeusi — черный, nyeupe — белый и nyekundu — красный
Все остальные цвета описываются в сравнении, например, «цвет листьев» или «цвет пепла».
В ирландском языке нет слов «да» и «нет»
Если, например, спросить: «Ты поел?» ответ будет: «Поел» или «Не поел». На вопрос: «Это твоя книга?» ответят «Моя» или «Не моя».
Слово «танк» на языке навахо звучит как целая фраза
На языке навахо слово «танк» звучит как «chidí naaʼnaʼí beeʼeldǫǫh bikááʼ dah naaznilígíí» и переводится как «автомобиль, который ползет с оружием и на котором сидят люди». Представители племени навахо не заимствуют слова, а предпочитают пользоваться собственными для описания новых для них явлений.
Румынский язык позволяет построить предложение из одних гласных
Например, «Eu iau o oaie» означает «Я беру овцу».
В Швейцарии нет единого языка: жители каждой швейцарской деревни говорят на собственном диалекте
Например, у слова «каждый» имеется более сорока вариантов произношения.
В японском языке более 20 систем счёта
Люди, книги, электронные устройства, длинные вещи, мелкие животные, птицы, кролики — все имеют собственные числительные.
Считается, что в английском языке нет слова «вы» и все обращаются друг к другу на «ты» — you
На самом деле, как раз наоборот — в английском языке нет слова «ты», а you означает «вы». Слово «ты» было — thou / thee — но вышло из употребления.
Источник: https://www.factroom.ru/yazyki/interesnye-fakty-o-yazykah
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