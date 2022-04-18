Интересные факты о языках

Названия цветов на языке суахили, странности ирландского языка, системы счета в японском языке, шведские ругательства и другие интересные факты о языках.

Люксембургский язык

Люксембург — крошечное европейское государство, однако у его граждан есть свой язык. Он представляет собой мозельско-франкский диалект немецкого и считается отдельным языком с 1984 года.

Шведы ругаются цифрами

Многие шведские ругательства представляют собой просто цифры, например «Tusan!» — «Тысяча!», «Attans!» — «Восемнадцать!» и «Sjutton också!» — «Тоже семнадцать!» переводятся как «Чёрт!». Возможно, это остатки былых ругательств в сокращении, например таких как «Тысяча чертей!»

В языке суахили всего три цвета имеют собственное название: nyeusi — черный, nyeupe — белый и nyekundu — красный

Все остальные цвета описываются в сравнении, например, «цвет листьев» или «цвет пепла».

В ирландском языке нет слов «да» и «нет»

Если, например, спросить: «Ты поел?» ответ будет: «Поел» или «Не поел». На вопрос: «Это твоя книга?» ответят «Моя» или «Не моя».

Слово «танк» на языке навахо звучит как целая фраза

На языке навахо слово «танк» звучит как «chidí naaʼnaʼí beeʼeldǫǫh bikááʼ dah naaznilígíí» и переводится как «автомобиль, который ползет с оружием и на котором сидят люди». Представители племени навахо не заимствуют слова, а предпочитают пользоваться собственными для описания новых для них явлений.

Румынский язык позволяет построить предложение из одних гласных

Например, «Eu iau o oaie» означает «Я беру овцу».

В Швейцарии нет единого языка: жители каждой швейцарской деревни говорят на собственном диалекте

Например, у слова «каждый» имеется более сорока вариантов произношения.

В японском языке более 20 систем счёта

Люди, книги, электронные устройства, длинные вещи, мелкие животные, птицы, кролики — все имеют собственные числительные.

Считается, что в английском языке нет слова «вы» и все обращаются друг к другу на «ты» — you

На самом деле, как раз наоборот — в английском языке нет слова «ты», а you означает «вы». Слово «ты» было — thou / thee — но вышло из употребления.

Источник: https://www.factroom.ru/yazyki/interesnye-fakty-o-yazykah