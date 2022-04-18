Интересные факты о рыбах



Что может случиться, если выпустить золотую рыбку в пруд, зачем танцуют морские коньки, можно ли спастись от смертельного яда рыбы фугу и другие интересные факты о рыбах!

Тетродотоксин, содержащийся в рыбах, из которых готовят фугу, в 1200 раз опаснее цианида

Чтобы получить лицензию на приготовление смертельно ядовитого блюда — рыбы фугу — повара учатся 2-3 года на специальных курсах, так как яд иглобрюхих, тетродотоксин, в 1200 раз смертоноснее цианида и от него не существует противоядия. Единственный способ спасти человека, отравившегося фугу — искусственно поддерживать работу его дыхательной и кровеносной систем до тех пор, пока яд не метаболизируется организмом.

Фугу

ФОТО: LISA BECKER / PIXABAY

Глаза китовых акул покрыты крохотными зубами

На каждой глазнице — до трёх тысяч зубчиков.

Пьяные рыбки данио лидируют в стае

Если вы напоите данио и поместите пьяную рыбку в аквариум, трезвые данио примут её за своего лидера и будут всюду следовать за ней по аквариуму.

Данио

ФОТО: PETR KUZNETSOV / PIXABAY

Рыбы тоже делают это

Рыбы зевают, кашляют и даже производят отрыжку.

Морские коньки каждое утро танцуют со своей «половинкой»

Когда наступает сезон размножения, морские коньки образуют пары. Самец и самка встречаются каждое утро и танцуют совместный танец, чтобы укрепить свою связь. «Танцуя», коньки переплетаются хвостами и иногда меняют цвет.

Морские коньки

У фонареглазов настоящие фонари под глазами

Фонареглазы — рыбы, выглядящие как роботы. Их глаза светятся благодаря железам, наполненным светящимися бактериями.

Невероятно милые азиатские кошачьи акулы умеют ходить

Азиатские кошачьи акулы плохо плавают, зато неплохо «ходят» по суше. Используя свои специально приспособленные плавники, акулы передвигаются по рифам, порой полностью выходя при этом из воды. «Невероятно милые зверушки, более похожие на гекконов, чем на акул, — описал их Эколог Марк Эрдманн, — Они неважные пловцы и проводят всю жизнь на родных рифах».

Азиатская кошачья акула

Кто такой чешуйчатый мальчик

Существует рыба из семейства бычков с официальным названием «Чешуйчатый мальчик».

Чешуйчатый мальчик

Огромные золотые рыбки

Если выпустить золотую рыбку в естественную среду, она может вырасти до 45 см длиной и массой более килограмма. Рыболовная служба Миннесоты, США, выловила 28 таких «рыбок» из озера Келлер и попросила жителей больше не выпускать золотых рыбок в реки и озёра, так как они вредят экосистеме.

Источник: https://www.factroom.ru/zhivotnye/ryby/interesnye-fakty-o-rybah