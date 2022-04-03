Сравнение размеров современных животных и их предков

Слышали ли вы мифы о том, что когда-то на Земле жили гигантские гиганты? Большинство наших современных животных малы по сравнению с теми, какими они были раньше, но есть некоторые интересные исключения из этого правила.

Виргинский опоссум и предок Thylacosmilus atrox:

Белый медведь и гигантский белый медведь (ursus maritimus tyrannus):

Большой серый киви и dымерший вид бескилевых птиц из семейства настоящих моа (dinornis robustus):

Росомаха и вымерший род крупных хищных куньих (megalictis feros):

Равнинный волк и eжасный волк — вид вымерших млекопитающих из монотипического рода Aenocyon:

Зебра Греви и вымершие южноамериканские копытные Макраухении:

Большая панда и предок kretzoiarctos beatrix:

Императорский пингвин и вымерший вид пингвинов palaeeudyptes klekowskii:

Африканский буйвол и вымерший вид быков из рода африканских буйволов syncerus antiquus:

Пума и вымерший вид кошачьих puma pardoides:

Енот-полоскун и вымерший род млекопитающих семейства енотовых chapalmalania altaefrontis:

Канадский бобр и вымерший вид семейства бобровых из рода гигантских бобров castoroides ohioensis:

8-летний мальчик 134 см и человек флоресский:

Леопард и вымерший подвид леопарда panthera pardus spelaea, который был широко распространён на территории Европы

Капский даман и крупный вымерший вид млекопитающих семейства токсодоновых:

Слоновая черепаха и исполинская черепаха megalochelys atlas, жившая в плейстоцене на территории Индии:

Тур и bos primigenius primigenius:

Морж и род вымерших морских млекопитающих из семейства моржовых pontolis magnus:

Гуанако и род пластинчатых верблюдов hemiauchenia macrocephala, которые развились в Северной Америке в период миоцена около 10 миллионов лет назад:

Чепрачный тапир и lophialetes expeditus:

Пятнистая гиена и род хищных млекопитающих из вымершего гиеноподобного семейства перкрокутид dinocrocuta gigantea:

Хищное млекопитающее из семейства мадагаскарских виверр и вымершее семейство кошкообразных хищников barbourofelis fricki:

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/sravnenie-razmerov-sovremennyx-zhivotnyx-i-ix-predkov.html