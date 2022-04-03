Сравнение размеров современных животных и их предков
Слышали ли вы мифы о том, что когда-то на Земле жили гигантские гиганты? Большинство наших современных животных малы по сравнению с теми, какими они были раньше, но есть некоторые интересные исключения из этого правила.
Виргинский опоссум и предок Thylacosmilus atrox:
Белый медведь и гигантский белый медведь (ursus maritimus tyrannus):
Большой серый киви и dымерший вид бескилевых птиц из семейства настоящих моа (dinornis robustus):
Росомаха и вымерший род крупных хищных куньих (megalictis feros):
Равнинный волк и eжасный волк — вид вымерших млекопитающих из монотипического рода Aenocyon:
Зебра Греви и вымершие южноамериканские копытные Макраухении:
Большая панда и предок kretzoiarctos beatrix:
Императорский пингвин и вымерший вид пингвинов palaeeudyptes klekowskii:
Африканский буйвол и вымерший вид быков из рода африканских буйволов syncerus antiquus:
Пума и вымерший вид кошачьих puma pardoides:
Енот-полоскун и вымерший род млекопитающих семейства енотовых chapalmalania altaefrontis:
Канадский бобр и вымерший вид семейства бобровых из рода гигантских бобров castoroides ohioensis:
8-летний мальчик 134 см и человек флоресский:
Леопард и вымерший подвид леопарда panthera pardus spelaea, который был широко распространён на территории Европы
Капский даман и крупный вымерший вид млекопитающих семейства токсодоновых:
Слоновая черепаха и исполинская черепаха megalochelys atlas, жившая в плейстоцене на территории Индии:
Тур и bos primigenius primigenius:
Морж и род вымерших морских млекопитающих из семейства моржовых pontolis magnus:
Гуанако и род пластинчатых верблюдов hemiauchenia macrocephala, которые развились в Северной Америке в период миоцена около 10 миллионов лет назад:
Чепрачный тапир и lophialetes expeditus:
Пятнистая гиена и род хищных млекопитающих из вымершего гиеноподобного семейства перкрокутид dinocrocuta gigantea:
Хищное млекопитающее из семейства мадагаскарских виверр и вымершее семейство кошкообразных хищников barbourofelis fricki:
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/sravnenie-razmerov-sovremennyx-zhivotnyx-i-ix-predkov.html
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