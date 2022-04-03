Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Сравнение размеров современных животных и их предков

Сравнение размеров современных животных и их предков

Слышали ли вы мифы о том, что когда-то на Земле жили гигантские гиганты? Большинство наших современных животных малы по сравнению с теми, какими они были раньше, но есть некоторые интересные исключения из этого правила.

Виргинский опоссум и предок Thylacosmilus atrox:

Виргинский опоссум и предок Thylacosmilus atrox

Белый медведь и гигантский белый медведь (ursus maritimus tyrannus):

Белый медведь и гигантский белый медведь (ursus maritimus tyrannus)

Большой серый киви и dымерший вид бескилевых птиц из семейства настоящих моа (dinornis robustus):

03

Росомаха и вымерший род крупных хищных куньих (megalictis feros):

04

Равнинный волк и eжасный волк — вид вымерших млекопитающих из монотипического рода Aenocyon:

05

Зебра Греви и вымершие южноамериканские копытные Макраухении:

06

Большая панда и предок kretzoiarctos beatrix:

Большая панда и предок kretzoiarctos beatrix

Императорский пингвин и вымерший вид пингвинов palaeeudyptes klekowskii:

Императорский пингвин и вымерший вид пингвинов palaeeudyptes klekowskii

Африканский буйвол и вымерший вид быков из рода африканских буйволов syncerus antiquus:

09

Пума и вымерший вид кошачьих puma pardoides:

Пума и вымерший вид кошачьих puma pardoides

Енот-полоскун и вымерший род млекопитающих семейства енотовых chapalmalania altaefrontis:

Енот-полоскун и вымерший род млекопитающих семейства енотовых chapalmalania altaefrontis

Канадский бобр и вымерший вид семейства бобровых из рода гигантских бобров castoroides ohioensis:

12

8-летний мальчик 134 см и человек флоресский:

13

Леопард и вымерший подвид леопарда panthera pardus spelaea, который был широко распространён на территории Европы

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Капский даман и крупный вымерший вид млекопитающих семейства токсодоновых:

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Слоновая черепаха и исполинская черепаха megalochelys atlas, жившая в плейстоцене на территории Индии:

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Тур и bos primigenius primigenius:

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Морж и род вымерших морских млекопитающих из семейства моржовых pontolis magnus:

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Гуанако и род пластинчатых верблюдов hemiauchenia macrocephala, которые развились в Северной Америке в период миоцена около 10 миллионов лет назад:

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Чепрачный тапир и lophialetes expeditus:

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Пятнистая гиена и род хищных млекопитающих из вымершего гиеноподобного семейства перкрокутид dinocrocuta gigantea:

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Хищное млекопитающее из семейства мадагаскарских виверр и вымершее семейство кошкообразных хищников barbourofelis fricki:

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Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/sravnenie-razmerov-sovremennyx-zhivotnyx-i-ix-predkov.html

03.04.2022 - Posted by | Животные

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