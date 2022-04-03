НОВОСТИ МИРА
Новая восковая фигура Дэвида Боуи появилась в экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо
Фото: PA/ТАСС
Цветы сливы в снегу. Брауншвейг, Германия.
Фото: Stefan Jaitner/picture alliance via Getty Images
В Берлине появилось граффити с изображением Уилла Смита, дающего пощечину Крису Року на церемонии вручения премии "Оскар"
Фото: ЕРА/ТАСС
На Шри-Ланке полиция разогнала протестующих из-за экономического кризиса в стране, который считают наихудшим с момента получения независимости в 1948 году
Фото: Pradeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images
США и Филиппины проводят совместные военные учения Balikatan 2022
Фото: Ezra Acayan/Getty Images
Живую богиню Непала Кумари везут для участия в фестивале лошадей в Катманду
Фото: EPA/Vostock-photo
Большая голубая цапля во время полета. Калифорния.
Фото: Zuma/ТАСС
Наблюдение за Луной для определения начала Рамадана в Малайзии
Фото: EPA/Vostock-photo
Детеныш шимпанзе представлен публике в зоопарке немецкого города Оснабрюк
Фото: DPA/ТАСС
Исследователи NASA из Обсерватории солнечной динамики зафиксировали мощные вспышки на Солнце
Фото: Zuma/ТАСС
Заход солнца в Бухаре, Узбекистан
Фото: Ibrahim Erika/Anadolu Agency via Getty Images
Животные Уипснейдского зоопарка получили угощения в преддверии Пасхи
Фото: Zuma/ТАСС
Закрытый магазин Uniqlo в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
В Дубае проходит церемония закрытия EXPO-2020
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка скульптур в Паллингтоне, Великобритания
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
Сотрудник непальской полиции проводит тест на физическую подготовку кандидатов во временную полицию для предстоящих местных выборов в Катманду
Фото: EPA/Vostock-photo
Королевский Гибралтарский полк в Виндзорском замке
Фото: Steve Parsons/PA Images via Getty Images
Сад тюльпанов Сирадж-Багх в индийском штате Кашмир открылся для посетителей
Фото: Yawar Nazir/Getty Images
Пастух в районе Гурпинар провинции Ван, Турция
Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images
Заморозки в Аурихе, Германия
Фото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance via Getty Images
Круизный лайнер Disney Wish, работающий на газе, готовится к летней встрече со своими первыми посетителями
Фото: DPA/ТАСС
В Германии начался сезон миграции лягушек
Фото: DPA/ТАСС
В Австралии из-за ливней затопило город Байрон бэй
Фото: EPA/Vostock-photo
Южная Корея продемонстрировала свою новую ракету на твердом топливе
Фото: EPA/Vostock-photo
Рынки Пакистана завалены арбузами в канун священного месяца Рамадан
Фото: EPA/Vostock-photo
Спускаемый корабль "Союз МС-19" благополучно доставил космонавтов с МКС на Землю
Фото: EPA/Vostock-photo
В Гамбурге водолазов призвали на расчистку каналов от мусора
Фото: DPA/ТАСС
Израильская армия проводит в Палестине спецоперацию по поимке стрелка, расстрелявшего пятерых израильтян
Фото: EPA/Vostock-photo
Британская королева Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике. Она посетила поминальную службу в память о ее супруге принце Филиппе, который умер в прошлом году в возрасте 99 лет.
Фото: EPA/Vostock-photo
Стихийный рынок на месте железнодорожного узла в Абиджане, Берег слоновой кости
Фото: EPA/Vostock-photo
Неделя арабской моды в Дубае
Фото: EPA/ТАСС
В сальвадорских тюрьмах усилен режим на фоне участившихся убийств
Фото: EPA/Vostock-photo
Активисты молодежного движения в Индии устроили похороны газовому баллону в знак протеста против цен на топливо в стране. На фото: протестующие с портретом министра развития человеческих ресурсов Смрити Ирани.
Фото: EPA/Vostock-photo
Третий день идет фестиваль в городе Барранкилья, в Колумбии
Фото: EPA/Vostock-photo
В штате Колорадо эвакуировали более 20 000 человек из-за быстро распространяющегося лесного пожара
Фото: Michael Ciaglo/Getty Images
Весна в немецком Ашерслебене
Фото: DPA/ТАСС
Уилл Смит ударил по лицу Криса Рока во время церемонии вручения премий "Оскар" из-за неудачной шутки комика в адрес супруги актера
Фото: Myung Chun/Los Angeles Times via Getty Images
Международная выставка вооружений и оборонной техники DSA 2022 открылась в Куала-Лумпуре
Фото: ЕРА/ТАСС
В швейцарском Вербье прошел финал мирового фрирайд-тура
Фото: EPA/Vostock-photo
Палестинец на верблюде в центральной части сектора Газа
Фото: Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Лебеди на Боденском озере в Германии
Фото: DPA/ТАСС
В Шанхае объявили крупнейший локдаун за два года
Фото: EPA/Vostock-photo
Луна над телевизионной башней во Франкфурте-на-Майне
Фото: АР/ТАСС
Жительницы Токио в традиционных костюмах
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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