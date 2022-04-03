НОВОСТИ МИРА

Новая восковая фигура Дэвида Боуи появилась в экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо

Фото: PA/ТАСС

Цветы сливы в снегу. Брауншвейг, Германия.

Фото: Stefan Jaitner/picture alliance via Getty Images

В Берлине появилось граффити с изображением Уилла Смита, дающего пощечину Крису Року на церемонии вручения премии "Оскар"

Фото: ЕРА/ТАСС

На Шри-Ланке полиция разогнала протестующих из-за экономического кризиса в стране, который считают наихудшим с момента получения независимости в 1948 году

Фото: Pradeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images

США и Филиппины проводят совместные военные учения Balikatan 2022

Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Живую богиню Непала Кумари везут для участия в фестивале лошадей в Катманду

Фото: EPA/Vostock-photo

Большая голубая цапля во время полета. Калифорния.

Фото: Zuma/ТАСС

Наблюдение за Луной для определения начала Рамадана в Малайзии

Фото: EPA/Vostock-photo

Детеныш шимпанзе представлен публике в зоопарке немецкого города Оснабрюк

Фото: DPA/ТАСС

Исследователи NASA из Обсерватории солнечной динамики зафиксировали мощные вспышки на Солнце

Фото: Zuma/ТАСС

Заход солнца в Бухаре, Узбекистан

Фото: Ibrahim Erika/Anadolu Agency via Getty Images

Животные Уипснейдского зоопарка получили угощения в преддверии Пасхи

Фото: Zuma/ТАСС

Закрытый магазин Uniqlo в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

В Дубае проходит церемония закрытия EXPO-2020

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка скульптур в Паллингтоне, Великобритания

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Сотрудник непальской полиции проводит тест на физическую подготовку кандидатов во временную полицию для предстоящих местных выборов в Катманду

Фото: EPA/Vostock-photo

Королевский Гибралтарский полк в Виндзорском замке

Фото: Steve Parsons/PA Images via Getty Images

Сад тюльпанов Сирадж-Багх в индийском штате Кашмир открылся для посетителей

Фото: Yawar Nazir/Getty Images

Пастух в районе Гурпинар провинции Ван, Турция

Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images

Заморозки в Аурихе, Германия

Фото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance via Getty Images

Круизный лайнер Disney Wish, работающий на газе, готовится к летней встрече со своими первыми посетителями

Фото: DPA/ТАСС

В Германии начался сезон миграции лягушек

Фото: DPA/ТАСС

В Австралии из-за ливней затопило город Байрон бэй

Фото: EPA/Vostock-photo

Южная Корея продемонстрировала свою новую ракету на твердом топливе

Фото: EPA/Vostock-photo

Рынки Пакистана завалены арбузами в канун священного месяца Рамадан

Фото: EPA/Vostock-photo

Спускаемый корабль "Союз МС-19" благополучно доставил космонавтов с МКС на Землю

Фото: EPA/Vostock-photo

В Гамбурге водолазов призвали на расчистку каналов от мусора

Фото: DPA/ТАСС

Израильская армия проводит в Палестине спецоперацию по поимке стрелка, расстрелявшего пятерых израильтян

Фото: EPA/Vostock-photo

Британская королева Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике. Она посетила поминальную службу в память о ее супруге принце Филиппе, который умер в прошлом году в возрасте 99 лет.

Фото: EPA/Vostock-photo

Стихийный рынок на месте железнодорожного узла в Абиджане, Берег слоновой кости

Фото: EPA/Vostock-photo

Неделя арабской моды в Дубае

Фото: EPA/ТАСС

В сальвадорских тюрьмах усилен режим на фоне участившихся убийств

Фото: EPA/Vostock-photo

Активисты молодежного движения в Индии устроили похороны газовому баллону в знак протеста против цен на топливо в стране. На фото: протестующие с портретом министра развития человеческих ресурсов Смрити Ирани.

Фото: EPA/Vostock-photo

Третий день идет фестиваль в городе Барранкилья, в Колумбии

Фото: EPA/Vostock-photo

В штате Колорадо эвакуировали более 20 000 человек из-за быстро распространяющегося лесного пожара

Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Весна в немецком Ашерслебене

Фото: DPA/ТАСС

Уилл Смит ударил по лицу Криса Рока во время церемонии вручения премий "Оскар" из-за неудачной шутки комика в адрес супруги актера

Фото: Myung Chun/Los Angeles Times via Getty Images

Международная выставка вооружений и оборонной техники DSA 2022 открылась в Куала-Лумпуре

Фото: ЕРА/ТАСС

В швейцарском Вербье прошел финал мирового фрирайд-тура

Фото: EPA/Vostock-photo

Палестинец на верблюде в центральной части сектора Газа

Фото: Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Лебеди на Боденском озере в Германии

Фото: DPA/ТАСС

В Шанхае объявили крупнейший локдаун за два года

Фото: EPA/Vostock-photo

Луна над телевизионной башней во Франкфурте-на-Майне

Фото: АР/ТАСС

Жительницы Токио в традиционных костюмах

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/