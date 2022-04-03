Как в СССР развивали уличный сервис и какие услуги были наиболее востребованными

Можно по-разному относиться к жизни при Советском Союзе. Несомненно, в те времена было как много хорошего, так и много плохого. Но нельзя отрицать, что государство заботилось о своих гражданах. Хотя развлечений было не слишком много, люди были, пожалуй, даже активнее чем сегодня. Много гуляли, путешествовали по стране, посещали общественные заведения. А иногда прямо на улице обращались к представителям так называемого уличного сервиса. Читайте в материале, какие услуги в СССР можно было получить на улицах во время прогулки.

Как делали «флюшку» в автобусах и смотрели в них мультики

В передвижных кинотеатрах дети могли посмотреть любимые мультфильмы. /Фото: a.d-cd.net

В СССР одним из самых важных способов выявление опасного заболевания — туберкулёза — считали флюорографию. Её делали ежегодно каждому гражданину по достижении пятнадцати лет. Тем, кто проживал городах , где находились поликлиники с нужным оборудованием, беспокоиться было не о чем. Люди приходили на профилактическую флюорографию порой целыми трудовыми коллективами. В провинциальных городах, посёлках и деревнях ситуация была немножко иная. Медицинские аппараты во многих местах отсутствовали. Поэтому несколько раз в год, как говорится, по деревням и весям, ездил автобус, внутри которого располагался рентген-кабинет. Можно было сделать снимок лёгких и проконсультироваться со специалистом.

Но не только автобусы с аппаратом для «флюшки» ездили по Советскому Союзу. Очень популярны были передвижные кинотеатры. Дети с нетерпением ждали, когда появится автобус с долгожданной надписью «Детский кинотеатр», в котором можно удобно расположиться на сиденьях и посмотреть любимые мультфильмы. Это замечательные развлечение которое нравилось и малышам, и школьникам, и даже взрослым. Когда крутили художественные фильмы, салон наполнялся взрослыми людьми, которым тоже хотелось отдохнуть и развлечься.

Желаете похудеть – взвесьтесь прямо на проспекте

Прямо на улице можно было взвеситься на точных медицинских весах.

Сегодня в магазинах можно купить любые напольные весы: электронные, механические, любого цвета и размера, с красивым рисунком, из стекла или металла и так далее. А раньше, во время Советского Союза, существовал дефицит и напольные весы приобрести было не так уж и просто. А ведь женщины, как и сегодня, сидели на диетах и хотели похудеть к лету. Поэтому, когда начиналась весна, около магазинов, рынков и просто на оживлённых улицах можно было увидеть человека в белом халате, сидящего около медицинских весов. Каждый желающий за небольшую плату мог взвеситься и узнать, насколько он похудел или потолстел. Сведений о том, кем были организованы такие взвешивания (Министерством торговли или здравоохранения) до сих пор нет. Однако каждый советский гражданин знал, что что такая возможность есть.

Кстати, когда наступал период отпусков, эта услуга был особенно востребованной. Дело в том, что перед тем, как поехать в санаторий, человек должен был заполнить карту отдыхающего. В ней вес был обязательным пунктом. Кстати, старые советские весы (обычно выкрашенные в белый цвет) со стальными гирьками, которые передвигались вручную, показывали вес очень точно. Качество не шло в сравнение с показателями механических напольных весов советского производства, у которых вечно растягивались пружины, а цифры в окошке могли испугать своей неправдоподобностью.

Деревянные будки сапожников и часовщиков, а также заточка режущих предметов

Прямо на улице можно было заточить затупившиеся ножницы.

В шестидесятых годах прошлого века в СССР на улицах появились мастера, предлагающие заточку ножей и ножниц. Они сидели около станка, который стоял прямо на земле. Чаще всего это было незаконное частное предпринимательство, но мастеров это не останавливало. Вокруг сурового мужчины, который занимался своим делом, неизменно собиралась толпа из взрослых и детей. Малышня смотрела, как летели яркие искры — это же просто завораживает. А старшее поколение приходило с практической целью: приносили самые разные режущие предметы для заточки. Это могли быть ножи, маникюрные ножницы, и даже топоры. Точильщики и часовщики работали примерно до середины семидесятых годов. Потом этот бизнес постепенно исчез.

Но не только ножами да ножницами жив человек. Чинить нужно было такие необходимые для жизни предметы, как часы и обувь. То там, то здесь на улице можно было увидеть деревянные будочки, в которых сидел часовщик или сапожник. Многие старались раздобыть патент, чтобы заниматься деятельностью легально, однако это было не так уж просто. Зачастую людям приходилось давать взятки чиновникам. Сапожники и часовщики работали, как говорится, онлайн. Хозяин стоял и смотрел, как ремонтируют его любимые сапожки или туфли, или чистят забарахлившие наручные часы. Подобные будки существовали очень долго и после развала СССР, а в дальнейшем их заменили пункты быстрого обслуживания населения.

Передвижные барахолки

Автолавки пользовались большой популярностью у населения. /Фото: carakoom.com

Нынешнему поколению сложно понять, что такое дефицит. Магазины ломятся от товаров, интернет пестрит объявлениями о продаже всего на свете. А в Советском Союзе был дефицит. Потому такой явление, как передвижные магазины, которые еще называли автолавками, в народе пользовалось огромной популярностью. Выездная торговля привлекала невероятное количество людей в маленьких городках и посёлках. Выстраивались очереди, в которых каждый желал приобрести ботинки, пальто, шарф, вафельницу, отрез ткани — все, что предлагалось. Порой люди покупали те вещи, которые им были не нужны. Просто так, «чтобы было». Некоторые продавали излишки, накинув пару-тройку рублей, а другие просто хранили купленное на черный день.

Кроме того, я на автофургонах ездили старьевщики. Они покупали для перепродажи и переработки (очень дёшево, конечно же) различные вещи: ненужную одежду, бельё, предметы быта и так далее. Детям могли за это подарить какие-то недорогие игрушки, а взрослые брали деньгами. Конечно, обогатиться за счёт сдачи предметов старьевщику было невозможно, но всё же. Если сравнивать с сегодняшним днем, то фургоны с подержанной одеждой успешно заменили современные секонд-хенды.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270322/52905/