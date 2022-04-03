Интересные факты об обезьянах
Ядовитые приматы, европейские обезьяны, японские макаки — в нашей подборке интересных фактов об обезьянах.
Дикие гориллы поют весёлые песни, когда едят что-нибудь вкусное
Причём громкость пения увеличивается, если они едят любимую пищу.
ФОТО: ALEXAS_FOTOS / PIXABAY
В Европе водятся обезьяны
Правда, всего один вид — маготы, они же бесхвостые макаки. Маготы живут на Гибралтаре, куда примерно тысячу лет назад их завезли из Африки мавры, любившие делать макак в качестве домашних питомцев.
ФОТО: CHRISTEL SAGNIEZ / PIXABAY
Медленные лори — самые ядовитые приматы
Лори очень милые, но их укус может вас убить. Эти очаровашки выделяют токсин при помощи желез, расположенных на внутреннем сгибе локтя, и этот яд может вызвать у человека анафилактический шок.
Японские макаки — единственный вид обезьян, живущих в снегу
Ареал обитания этой разновидности обезьян простирается до севера острова Хонсю. В этой местности снег лежит 4 месяца в году. В зимний период макаки выживают сидя в бьющих из-под земли горячих источниках.
ФОТО: ANDREW TAN / PIXABAY
Обезьяны используют зубочистки
В ход идут любые острые палочки, которые можно найти в природе, от крепких травинок до птичьих перьев.
Обезьяны не задают вопросов
Хотя человекообразные обезьяны способны выучить язык жестов и общаться на нём, они никогда не задают вопросов. Кажется, им недоступно понимание того, что другие обезьяны или люди могут владеть информацией, неизвестной им. Это качество принципиально отличает обезьян от людей.
ФОТО: JOHN LEONG / PIXABAY
Производители пальмового масла уничтожают орангутанов
Орангутаны могут оказаться на краю вымирания, если компании, производящие пальмовое масло, не перестанут уничтожать их среду обитания. Несмотря на уверения транснациональных компаний в безопасности производства, численность орангутанов продолжает быстро сокращаться.
ФОТО: WEST BROMWICH / PIXABAY
Гиббоны используют для общения 26 разных звуков
Исследователи считают, что они общаются тем же способом, что и первые люди, жившие 1,8 млн лет назад.
ФОТО: SETH0S / PIXABAY
Суматранские орангутаны способны тормозить своё половое развитие
Если альфа-самец захватил всех самок в округе, молодые самцы перестают «созревать», оставаясь для самок «мальчиками», а не «мужчинами». Задержка может длиться более десяти лет — пока самцы не окрепнут настолько, чтобы попытаться свергнуть альфу и перераспределить самок.
ФОТО: HELGA GUBATZ / PIXABAY
Источник: https://www.factroom.ru/zhivotnye/obezyany/interesnye-fakty-ob-obezyanah
Комментариев нет.
-
Архивы
- Апрель 2022 (13)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
- Июль 2021 (27)
- Июнь 2021 (47)
- Май 2021 (100)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий