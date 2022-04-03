Интересные факты об обезьянах

Ядовитые приматы, европейские обезьяны, японские макаки — в нашей подборке интересных фактов об обезьянах.

Дикие гориллы поют весёлые песни, когда едят что-нибудь вкусное

Причём громкость пения увеличивается, если они едят любимую пищу.

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В Европе водятся обезьяны

Правда, всего один вид — маготы, они же бесхвостые макаки. Маготы живут на Гибралтаре, куда примерно тысячу лет назад их завезли из Африки мавры, любившие делать макак в качестве домашних питомцев.

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Медленные лори — самые ядовитые приматы

Лори очень милые, но их укус может вас убить. Эти очаровашки выделяют токсин при помощи желез, расположенных на внутреннем сгибе локтя, и этот яд может вызвать у человека анафилактический шок.

Японские макаки — единственный вид обезьян, живущих в снегу

Ареал обитания этой разновидности обезьян простирается до севера острова Хонсю. В этой местности снег лежит 4 месяца в году. В зимний период макаки выживают сидя в бьющих из-под земли горячих источниках.

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Обезьяны используют зубочистки

В ход идут любые острые палочки, которые можно найти в природе, от крепких травинок до птичьих перьев.

Обезьяны не задают вопросов

Хотя человекообразные обезьяны способны выучить язык жестов и общаться на нём, они никогда не задают вопросов. Кажется, им недоступно понимание того, что другие обезьяны или люди могут владеть информацией, неизвестной им. Это качество принципиально отличает обезьян от людей.

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Производители пальмового масла уничтожают орангутанов

Орангутаны могут оказаться на краю вымирания, если компании, производящие пальмовое масло, не перестанут уничтожать их среду обитания. Несмотря на уверения транснациональных компаний в безопасности производства, численность орангутанов продолжает быстро сокращаться.

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Гиббоны используют для общения 26 разных звуков

Исследователи считают, что они общаются тем же способом, что и первые люди, жившие 1,8 млн лет назад.

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Суматранские орангутаны способны тормозить своё половое развитие

Если альфа-самец захватил всех самок в округе, молодые самцы перестают «созревать», оставаясь для самок «мальчиками», а не «мужчинами». Задержка может длиться более десяти лет — пока самцы не окрепнут настолько, чтобы попытаться свергнуть альфу и перераспределить самок.

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Источник: https://www.factroom.ru/zhivotnye/obezyany/interesnye-fakty-ob-obezyanah