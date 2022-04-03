ВЕТЕР И СЕМЬ НОТ…РОССИЙСКИЙ ХУДОЖНИК НИКОЛАЙ ПАХОМОВ
По водосточным, по трубам, семь нот,
Ветер гоняет игриво.
Джазом «гуднул», заметался фокстрот,
Пусть безнадёжно фальшиво.
Тучи расселись на крышах домов,
Лапают редких прохожих.
А из трубы — переборы, pull-off*,
Бьют по ушам толстокожих.
Ноги, вот-вот, сами пустятся в пляс:
Солнце в душе нараспашку!
Ночью, любовь, для меня родилась
И подарила ромашку —
«Любит" — один на цветке лепесток,
Пусть на стекле монитора!
Адрес дала: десять дней на восток,
Прям у тайги Её город.
Вышел в дорогу, а ветер, семь нот
Маршем «Славянки» по трубам…
Значит к удаче: продлится мой род
Сыном и садом, и срубом.
Андрей-Виктория-Андреев
Николай Пахомов — российский художник. Родился в 1951 году. Получил техническое и гуманитарное образование. Служил в частях ВМФ СССР, принимал. участие в морских экспедициях АН СССР по программе освоения космоса. Последние 15 лет занимался вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных техногенными и природными катастрофами. По роду своей служебной деятельности работал практически во всех регионах России, находился в длительных зарубежных командировках. Принимал активное участие в проектирование олимпийских объектов в Сочи. Работал в составе группы реставраторов Сергиевского подворья в г. Иерусалим (Израиль), являлся одним из разработчиков концепции Культурного Центра РФ в Палестине (г.Иерихон). Живописью, графикой, и другими видами изобразительного искусства занимается более 40 лет. Основой работ является богатый жизненный опыт, яркие воспоминания, зарисовки и фотографии мест, где побывал художник. Работы Николая Пахомова узнаваемы, имеют свой неповторимый стиль, оригинальный цветовой и композиционный строй. Колористическое решение картин используется автором для наилучшего выражения содержания своих работ. Художник находится в постоянном поиске новых интересных живописных решений, новых стилей исполнения произведений, направлений в искусстве. По настоянию своих поклонников стал публичным свободным художником. Ряд работ находятся в частные коллекции России и других странах мира.
Источник: http://www.ipola.ru/post491394968/
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Апрель 2022 (13)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
- Июль 2021 (27)
- Июнь 2021 (47)
- Май 2021 (100)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий