ВЕТЕР И СЕМЬ НОТ…РОССИЙСКИЙ ХУДОЖНИК НИКОЛАЙ ПАХОМОВ

По водосточным, по трубам, семь нот,

Ветер гоняет игриво.

Джазом «гуднул», заметался фокстрот,

Пусть безнадёжно фальшиво.

Тучи расселись на крышах домов,

Лапают редких прохожих.

А из трубы — переборы, pull-off*,

Бьют по ушам толстокожих.

Ноги, вот-вот, сами пустятся в пляс:

Солнце в душе нараспашку!

Ночью, любовь, для меня родилась

И подарила ромашку —

«Любит" — один на цветке лепесток,

Пусть на стекле монитора!

Адрес дала: десять дней на восток,

Прям у тайги Её город.

Вышел в дорогу, а ветер, семь нот

Маршем «Славянки» по трубам…

Значит к удаче: продлится мой род

Сыном и садом, и срубом.

Андрей-Виктория-Андреев

Николай Пахомов — российский художник. Родился в 1951 году. Получил техническое и гуманитарное образование. Служил в частях ВМФ СССР, принимал. участие в морских экспедициях АН СССР по программе освоения космоса. Последние 15 лет занимался вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных техногенными и природными катастрофами. По роду своей служебной деятельности работал практически во всех регионах России, находился в длительных зарубежных командировках. Принимал активное участие в проектирование олимпийских объектов в Сочи. Работал в составе группы реставраторов Сергиевского подворья в г. Иерусалим (Израиль), являлся одним из разработчиков концепции Культурного Центра РФ в Палестине (г.Иерихон). Живописью, графикой, и другими видами изобразительного искусства занимается более 40 лет. Основой работ является богатый жизненный опыт, яркие воспоминания, зарисовки и фотографии мест, где побывал художник. Работы Николая Пахомова узнаваемы, имеют свой неповторимый стиль, оригинальный цветовой и композиционный строй. Колористическое решение картин используется автором для наилучшего выражения содержания своих работ. Художник находится в постоянном поиске новых интересных живописных решений, новых стилей исполнения произведений, направлений в искусстве. По настоянию своих поклонников стал публичным свободным художником. Ряд работ находятся в частные коллекции России и других странах мира.

Источник: http://www.ipola.ru/post491394968/