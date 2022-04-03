Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ВЕТЕР И СЕМЬ НОТ…РОССИЙСКИЙ ХУДОЖНИК НИКОЛАЙ ПАХОМОВ

По водосточным, по трубам, семь нот,
Ветер гоняет игриво.
Джазом «гуднул», заметался фокстрот,
Пусть безнадёжно фальшиво.

Тучи расселись на крышах домов,
Лапают редких прохожих.
А из трубы — переборы, pull-off*,
Бьют по ушам толстокожих.

Ноги, вот-вот, сами пустятся в пляс:
Солнце в душе нараспашку!
Ночью, любовь, для меня родилась
И подарила ромашку —

«Любит" — один на цветке лепесток,
Пусть на стекле монитора!
Адрес дала: десять дней на восток,
Прям у тайги Её город.

Вышел в дорогу, а ветер, семь нот
Маршем «Славянки» по трубам…
Значит к удаче: продлится мой род
Сыном и садом, и срубом.

Андрей-Виктория-Андреев

Российский художник. Николай ПахомовРоссийский художник. Николай ПахомовРоссийский художник. Николай ПахомовРоссийский художник. Николай Пахомов

Российский художник. Николай ПахомовРоссийский художник. Николай ПахомовРоссийский художник. Николай Пахомов

Российский художник. Николай ПахомовРоссийский художник. Николай ПахомовРоссийский художник. Николай ПахомовРоссийский художник. Николай Пахомов

Российский художник. Николай ПахомовРоссийский художник. Николай Пахомов

Российский художник. Николай ПахомовРоссийский художник. Николай ПахомовРоссийский художник. Николай Пахомов

Российский художник. Николай Пахомов

Российский художник. Николай Пахомов

Николай Пахомов — российский художник. Родился в 1951 году. Получил техническое и гуманитарное образование. Служил в частях ВМФ СССР, принимал. участие в морских экспедициях АН СССР по программе освоения космоса. Последние 15 лет занимался вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных техногенными и природными катастрофами. По роду своей служебной деятельности работал практически во всех регионах России, находился в длительных зарубежных командировках. Принимал активное участие в проектирование олимпийских объектов в Сочи. Работал в составе группы реставраторов Сергиевского подворья в г. Иерусалим (Израиль), являлся одним из разработчиков концепции Культурного Центра РФ в Палестине (г.Иерихон). Живописью, графикой, и другими видами изобразительного искусства занимается более 40 лет. Основой работ является богатый жизненный опыт, яркие воспоминания, зарисовки и фотографии мест, где побывал художник. Работы Николая Пахомова узнаваемы, имеют свой неповторимый стиль, оригинальный цветовой и композиционный строй. Колористическое решение картин используется автором для наилучшего выражения содержания своих работ. Художник находится в постоянном поиске новых интересных живописных решений, новых стилей исполнения произведений, направлений в искусстве. По настоянию своих поклонников стал публичным свободным художником. Ряд работ находятся в частные коллекции России и других странах мира.

Источник: http://www.ipola.ru/post491394968/

03.04.2022 - Posted by | Креатив...

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