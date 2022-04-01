7 странных стандартов женской красоты, которые существуют в Азии

Несмотря на общемировые стандарты красоты, которые диктуют нам обложки журналов и модные показы, у каждой нации есть свои уникальные особенности, традиции и обычаи, связанные с женской привлекательностью. К примеру, в то время как в других странах люди тратят уйму времени и денег на выравнивание зубов, в Японии женщины готовы платить за то, чтобы их зубы выглядели кривыми. Так что мы можем с уверенностью сказать, что красота — понятие относительное.

Причудливые стандарты красоты существуют в разных уголках планеты. Сегодня я познакомлю вас с теми, что распространены в азиатских странах. Многие из них уходят корнями в далекое прошлое, но есть женщины, которые придерживаются их и по сей день.

1. Монобровь (Таджикистан)



Женщины в разных частях мира выщипывают брови и используют воск, чтобы придать им идеальную форму, но для жительниц Таджикистана натуральная монобровь является традиционным символом красоты.

Девушки, которых природа не одарила густыми бровями, используют для решения этой проблемы специальную траву — усьму. Они даже закрашивают пространство между бровями, чтобы создать видимость моноброви.

2. Удлинение шеи (страны Индокитая)



Длинные шеи свойственны женщинам падаунгов. Одни считают, что изначально представительницы этого племени так защищались от рабства. Другие уверены, что длинные шеи женщинам нужны для идентификации себя с драконами, которые играют колоссальную роль в местном фольклоре. Девочки начинают носить кольца с 5 лет, добавляя новые по мере взросления.

3. Подпиливание зубов (Индонезия)



Для жителей Бали подпиливание зубов является традиционным ритуалом. Эта процедура проводится в основном подросткам, чтобы «отогнать злых духов». Подпиленные зубы в Индонезии являются признаком зрелости. После такой процедуры молодые люди готовы к свадьбе.

Хотя сейчас подпиливание зубов не такой распространенный обычай, как раньше, некоторые балийцы продолжают ему следовать, даже если живут далеко от родины.

4. Контурная пластика лица (Южная Корея)



В Южной Корее самое большое в мире количество пластических операций на душу населения. Изменение контура лица входит в тройку самых популярных хирургических вмешательств в Южной Корее. Несмотря на возможные риски, женщины делают коррекцию скул, подбородка и челюсти, чтобы получить «кукольное» личико.

5. Кривые зубы (Япония)



В то время как люди в других частях света тратят много денег на выравнивание зубов, в Японии наблюдается обратный тренд: здесь женщины платят за искривление зубов. Эта тенденция называется яэба, или «двойной зуб». Стоматологи «искривляют» зубы, устанавливая временные пластиковые накладки на верхние клыки.

Эта популярная процедура придает дамам моложавый вид. Именно поэтому она так популярна среди японок.

6. Черные зубы (Япония)

Чернение зубов, или охагуро, — это японский обычай окрашивать зубы с помощью черной жидкости, которую изготавливают из железа. И хотя в наши дни никто так не делает, стоит отметить, что раньше в Японии черные зубы считались красивыми. Охагуро делали в основном знатные дамы, и это символизировало готовность женщины выйти замуж.

7. Повязка на нос (Иран)



В связи с большой популярностью ринопластики Иран называют «мировой столицей пластики носа». Объясняется это тем, что иранские женщины носят одежду, полностью закрывающую тело и голову, поэтому они так озабочены своим лицом.

У пластыря с бинтом, который носят после операции, даже есть особое название — «почетная повязка». Женщины не пытаются ее скрыть, а, напротив, гордо показывают всем как свидетельство недавно сделанной ринопластики. Некоторые из них продолжают носить повязку спустя длительное время после операции в качестве доказательства того, что они достаточно состоятельны, чтобы позволить себе такого рода операцию.

Источник: https://myvitae.ru/2022/03/30/7-strannyx-standartov-zhenskoj-krasoty-kotorye-sushhestvuyut-v-azii/