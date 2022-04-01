15 интересных фактов о Великой китайской стене



Первое: Великая китайская стена из космоса не видна, это миф. Хотелось бы, но увы. Не такая она коллосальная, как может показаться. Ещё полтора десятка интересных фактов о китайской стене Фактрум собрал для вас ниже.

ФОТО: SONGSHU888 / PIXABAY

1. Строительство Стены продолжалось более 1800 лет

Великую китайскую стену начали строить еще в III в. до н. э., а последние кирпичи были уложены уже при династии Мин (1368–1644). Собственно, большая часть сохранившихся фрагментов стены относится именно к этому времени, а по-настоящему древних построек не сохранилось.

2. Стена никогда не была единым монолитом, а серией независимых построек

Представление о том, что Великая китайская стена является длинной непрерывной стеной — неверное. Изначально ее образовывала целая сеть стен, часто даже не связанных друг с другом. Позже их объединили, укрепили, снесли и построили заново — при необходимости. Но даже сегодня это скорее комплекс из стен длиной 20 000 километров, нежели единая постройка.

3. Секретный ингредиент Стены весьма съедобен

Изначально стены в рамках Великой китайской стены строили из земли, в более позднее время начали применять камни и кирпичи. А вот в роли «цемента», как выяснили ученые, очень часто выступал клейкий рис, который придал постройке дополнительную крепость и объясняет тот факт, что стена неплохо сохранилась до наших дней.

4. Строительство Стены было распространенным наказанием

В строительстве Великой китайской стены за столетия успели поучаствовать миллионы людей и есть все основания полагать, что значительная их часть была преступниками, осужденными по «тяжким» статьям. Работа на строительстве была тяжелой, неблагодарной и даже опасной — считается, что она унесла жизни как минимум 400 тыс. человек.

5. В честь умерших по Стене водили петухов

Учитывая высокую смертность и частое отсутствие общепринятых похорон, родственники многих умерших на строительстве переживали, что души навсегда застрянут в этой массивной структуре. Чтобы указать душам дорогу, по стене водили петуха на бечевке, проводя, таким образом, старинный обряд очищения. Можно уверенно говорить, что в периоды строительства сооружения петухи были там частыми гостями.

6. Строительство Стены было предсказано

В сборнике текстов и поэм Шицзин, датированным XI—VI вв. до н. э., было предсказано, что правители будущего построят великую стену для того, чтобы огородиться от злых и опасных кочевников.

7. На Стене есть объекты и участки, посвященные великим людям

Стена в Китае — символ мощи и единения, поэтому не удивительно, что в нее встроены целые храмы, которые посвящены великим историческим личностями. В честь выдающихся людей также называли фрагменты Великой китайской стены.

8. Стена плохо справлялась со своими обязанностями

Великая китайская стена была призвана сдерживать агрессивные кочевые народы, которые хотели добраться до китайских богатств, однако с этой задачей она справлялась плохо.

Во-первых, потому, что до XVII века найти прорехи в сооружении было достаточно легко. Во-вторых, большую часть истории стена была довольно низкой (7–9 метров) и сделанной в лучшем случае из глины, а то и вовсе земли.

В-третьих, Великая китайская стена была слишком огромна и большие ее участки охранялись плохо или охрана была просто слишком малочисленной, чтобы оказать достойное сопротивление в случае быстрых, внезапных «точечных» нападений.

9. За пределами Китая Стена была популярнее, чем в стране

Особое отношение к Великой китайской стене в Китае сформировалось лишь в XX веке — и то, можно даже сказать, под давлением других стран. До этого к Стене относились в лучшем случае довольно безразлично и только восторженные отзывы путешественников заставили власти страны задуматься о том, какую мощь сооружение несет — как в качестве средства пропаганды внутри, так и для укрепления имиджа на мировой арене.

10. Люди столетиями утверждали, что Стена видна из космоса (и это неправда)

Один из самых устойчивых мифов о Великой китайской стене гласит: это единственное рукотворное сооружение на Земле, видимое из космоса. Самое удивительное, что этот миф родился столетия назад, когда у человека не было даже теоретической возможности узнать — правда ли это. Авторство мифа приписывают британскому ученому, одному из основателей полевой археологии Уильяму Стьюкли. За ним на разные лады утверждение о видимости Стены принялись повторять все, кому не лень и делают это по сей день. А вот космонавты и астронавты говорят — нет, не видна она из космоса.

11. Тысячи километров стены уже исчезли

Сегодня протяженность всех стен, входящих в Великую китайскую стену превышает 20 тысяч километров. Однако «в оригинале» она была длиннее и считается, что как минимум три тысячи километров построек уже разрушились.

12. Части стены использовали при постройке домов в XX веке

Буквально за годы до того, как власти Китая осознали пропагандистскую силу Великой китайской стены, в начале Культурной революции 1966–1976 годов некоторые участки стен были разобраны на кирпичи, а кирпичи использованы для строительства обычных домов. Но потом, конечно, спохватились, и стены разбирать перестали — по крайней мере, официально.

13. Часть Стены исчезнет до 2040 года

Великая китайская стена продолжает разрушаться — под действием времени, природы и человека. Считается, что в течение 25 лет могут превратиться в руины тысячи ее километров и с этим трудно что-то сделать. В особо ветхом состоянии находятся участки Стены в провинции Ганьсу.

14. Новые участки Стены находят все время

Стена разрушается, но при этом археологи регулярно находят и официально отмечают на картах все новые фрагменты комплекса стен, образующих Великую китайскую стену. Последний раз объявление об этом было сделано в 2012 году. Считается, что много еще не найденных стен есть на границе с Монголией и даже немного на ее территории.

15. Великую китайскую стену называют по-разному

Название «Великая китайская стена» доминирует в англоязычном мире и в русском языке. В самом Китае ее долго называли «Длинная стена в 10 000 ли», а теперь все чаще просто «Длинная стена». Действительно — длинная, не поспоришь.

Источник: https://www.factroom.ru/goroda-i-strany/kitaj/15-uvlekatelnyh-faktov-o-velikoj-kitajskoj-stene