Хроника коронавируса. Март.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 486,8 млн человек

Количество зараженных в Китае при последнем всплеске инфекции COVID-19 невелико по сравнению с другими крупными странами. Однако в стране сохраняется политика "нулевой терпимости", направленная на изоляцию каждого зараженного человека.

Фото: AP/ТАСС

Ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии снизился более чем на 90% по сравнению с пиковым значением в середине февраля. На фото: урок в мечети в индонезийском Банда-Ачехе.

Фото: EPA/Vostock-photo

24 марта. В Великобритании спустя два года после объявления первого локдауна прошел день памяти жертв коронавируса COVID-19.

Фото: EPA/Vostock-photo

23 марта. Германия отменила почти все антикоронавирусные ограничения на федеральном уровне.

Фото: AP/ТАСС

21 марта. В Мумбаи зарегистрировано 29 новых случаев заражения COVID-19. На фото: празднование Навруза в Индии.

Фото: AP/ТАСС

18 марта. Индонезия начинает ослаблять карантинные ограничения. На фото: посетители музея осматривают коллекцию экспонатов, посвященных пандемии COVID-19.

Фото: EPA/Vostock-photo

16 марта. Власти Вьетнама открывают границы для всех иностранных путешественников, в том числе россиян.

Фото: EPA/Vostock-photo

15 марта. В Москве отменили обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на транспорте.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

14 марта. В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона".

Фото: EPA/Vostock-photo

11 марта. Два года назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.

Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images

9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.

Фото: AP/ТАСС

5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.

Фото: AP/ТАСС

4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.

Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.

Фото: Algi Febri Sugita/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.

Фото: AP/ТАСС

2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.

Фото: Louise Delmotte/Getty Images

1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.

Фото: Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5747/59668