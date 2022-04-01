Хроника коронавируса. Март.
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 486,8 млн человек
Количество зараженных в Китае при последнем всплеске инфекции COVID-19 невелико по сравнению с другими крупными странами. Однако в стране сохраняется политика "нулевой терпимости", направленная на изоляцию каждого зараженного человека.
Фото: AP/ТАСС
Ежедневный уровень заражения коронавирусом в Индонезии снизился более чем на 90% по сравнению с пиковым значением в середине февраля. На фото: урок в мечети в индонезийском Банда-Ачехе.
Фото: EPA/Vostock-photo
24 марта. В Великобритании спустя два года после объявления первого локдауна прошел день памяти жертв коронавируса COVID-19.
Фото: EPA/Vostock-photo
23 марта. Германия отменила почти все антикоронавирусные ограничения на федеральном уровне.
Фото: AP/ТАСС
21 марта. В Мумбаи зарегистрировано 29 новых случаев заражения COVID-19. На фото: празднование Навруза в Индии.
Фото: AP/ТАСС
18 марта. Индонезия начинает ослаблять карантинные ограничения. На фото: посетители музея осматривают коллекцию экспонатов, посвященных пандемии COVID-19.
Фото: EPA/Vostock-photo
16 марта. Власти Вьетнама открывают границы для всех иностранных путешественников, в том числе россиян.
Фото: EPA/Vostock-photo
15 марта. В Москве отменили обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и на транспорте.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
14 марта. В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона".
Фото: EPA/Vostock-photo
11 марта. Два года назад Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.
Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images
9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.
Фото: AP/ТАСС
5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.
Фото: AP/ТАСС
4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.
Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images
3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.
Фото: Algi Febri Sugita/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.
Фото: AP/ТАСС
2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.
Фото: Louise Delmotte/Getty Images
1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Фото: Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5747/59668
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