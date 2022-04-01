Оскар — 2022
Церемония вручения наград 94-й премии американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе
Джессика Честейн признана лучшей актрисой за работу в фильме "Глаза Тэмми Фэй"
Фото: Allen Schaben/Los Angeles Times via Getty Images
Победительницу в номинации "лучшая женская роль" объявил сам Сэр Энтони Хопкинс
Фото: EPA/Vostock-photo
Уилл Смит получил свою статуэтку за роль в фильме "Король Ричард"
Фото: EPA/Vostock-photo
А вот те, кто снял лучший документальный фильм по версии Американской академии, — "Лето соула"
Фото: EPA/Vostock-photo
Рюсукэ Хамагути преисполнен радости после победы в номинации "Иностранный художественный фильм" с фильмом "Сядь за руль моей машины"
Фото: EPA/Vostock-photo
Авторы песни "Не время умирать" к одному грустному фильму получили награду за лучшую песню
Фото: EPA/Vostock-photo
Дженни Бивен получила награду за костюмы к фильму "Круэлла"
Фото: EPA/Vostock-photo
Ариана Дэбос с "Оскаром" за лучшую роль второго плана, Трой Коцур с аналогичной наградой и снова Джессика Честейн
Фото: EPA/Vostock-photo
А вот и команда, делавшая звук к "Дюне". Этот фильм стал лидером по числу заработанных статуэток — на его счету шесть наград.
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5768/59627
Комментариев нет.
-
Архивы
- Апрель 2022 (13)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
- Июль 2021 (27)
- Июнь 2021 (47)
- Май 2021 (100)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий