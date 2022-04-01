Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Оскар — 2022

Джессика Честейн признана лучшей актрисой за работу в фильме "Глаза Тэмми Фэй"

Церемония вручения наград 94-й премии американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе

Джессика Честейн признана лучшей актрисой за работу в фильме "Глаза Тэмми Фэй"

Фото: Allen Schaben/Los Angeles Times via Getty Images

Победительницу в номинации "лучшая женская роль" объявил сам Сэр Энтони Хопкинс

Победительницу в номинации "лучшая женская роль" объявил сам Сэр Энтони Хопкинс

Фото: EPA/Vostock-photo

Уилл Смит получил свою статуэтку за роль в фильме "Король Ричард"

Уилл Смит получил свою статуэтку за роль в фильме "Король Ричард"

Фото: EPA/Vostock-photo

А вот те, кто снял лучший документальный фильм по версии Американской академии, - "Лето соула"

А вот те, кто снял лучший документальный фильм по версии Американской академии, — "Лето соула"

Фото: EPA/Vostock-photo

Рюсукэ Хамагути преисполнен радости после победы в номинации "Иностранный художественный фильм" с фильмом "Сядь за руль моей машины"

Рюсукэ Хамагути преисполнен радости после победы в номинации "Иностранный художественный фильм" с фильмом "Сядь за руль моей машины"

Фото: EPA/Vostock-photo

Авторы песни "Не время умирать" к одному грустному фильму получили награду за лучшую песню

Авторы песни "Не время умирать" к одному грустному фильму получили награду за лучшую песню

Фото: EPA/Vostock-photo

Дженни Бивен получила награду за костюмы к фильму "Круэлла"

Дженни Бивен получила награду за костюмы к фильму "Круэлла"

Фото: EPA/Vostock-photo

Ариана Дэбос с "Оскаром" за лучшую роль второго плана, Трой Коцур с аналогичной наградой и снова Джессика Честейн

Ариана Дэбос с "Оскаром" за лучшую роль второго плана, Трой Коцур с аналогичной наградой и снова Джессика Честейн

Фото: EPA/Vostock-photo

А вот и команда, делавшая звук к "Дюне". Этот фильм стал лидером по числу заработанных статуэток - на его счету шесть наград.

А вот и команда, делавшая звук к "Дюне". Этот фильм стал лидером по числу заработанных статуэток — на его счету шесть наград.

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5768/59627

01.04.2022 - Posted by | Знаменитости...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: