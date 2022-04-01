Оскар — 2022

Церемония вручения наград 94-й премии американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе

Джессика Честейн признана лучшей актрисой за работу в фильме "Глаза Тэмми Фэй"

Фото: Allen Schaben/Los Angeles Times via Getty Images

Победительницу в номинации "лучшая женская роль" объявил сам Сэр Энтони Хопкинс

Фото: EPA/Vostock-photo

Уилл Смит получил свою статуэтку за роль в фильме "Король Ричард"

Фото: EPA/Vostock-photo

А вот те, кто снял лучший документальный фильм по версии Американской академии, — "Лето соула"

Фото: EPA/Vostock-photo

Рюсукэ Хамагути преисполнен радости после победы в номинации "Иностранный художественный фильм" с фильмом "Сядь за руль моей машины"

Фото: EPA/Vostock-photo

Авторы песни "Не время умирать" к одному грустному фильму получили награду за лучшую песню

Фото: EPA/Vostock-photo

Дженни Бивен получила награду за костюмы к фильму "Круэлла"

Фото: EPA/Vostock-photo

Ариана Дэбос с "Оскаром" за лучшую роль второго плана, Трой Коцур с аналогичной наградой и снова Джессика Честейн

Фото: EPA/Vostock-photo

А вот и команда, делавшая звук к "Дюне". Этот фильм стал лидером по числу заработанных статуэток — на его счету шесть наград.

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5768/59627