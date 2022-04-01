Кровью и потом: как выжить в дикой Африке

Фотографии и текст Alexey Osokin

В Африке приходится справляться со множеством врагов – с хищниками, докучающими насекомыми и изнуряющим солнечным светом. Сильные солнечные лучи могут оставить ужасные ожоги, а жара привести к перегреву, поэтому приходится приспосабливаться к незримой опасности…

Тяжко приходится всем, включая меня, но сегодня сосредоточимся на бегемотах. Во-первых, буквально на днях (15 февраля) отмечался их день. Во-вторых, способ защиты этих гигантов от ультрафиолета производит впечатление.

Бегемоты проводят практически весь день в воде, охлаждая свои огромные тела. Пасутся они в основном, когда солнце садится. Хотя вода и защищает животных от жары – для солнечных лучей и ультрафиолета она не проблема. Но бегемоты научились вырабатывать собственный солнцезащитный крем, выделяя «кровавый пот». Звучит пугающе, но все дело в секрете красного цвета, из-за которого кажется, что животное покрывается капельками крови.

Группе японских ученых, возглавляемых профессором Йокой Саикавой, удалось собрать образец поты гиппопотама. Видимо, удача была на их стороне, раз им удалось так близко подойти к самому опасному животному в Африке. В ходе исследования они нашли в составе выделений два нестабильных кислотных компонента: красный (гиппосудоровая кислота) и оранжевый (норгиппосудоровая кислота). Когда эти вещества высыхают, то затвердевают на коже животного и держатся на ней часами, защищая его от ультрафиолета. По предположению ученых, вещество синтезируется из аминокислот при взаимодействии с кислородом. Кроме того, они выяснили, что химические соединения служат еще и отличным антисептиком. Содержание кислот настолько высоко, что они убивают патогенные бактерии.

На мой взгляд, бегемоты неплохо приспособились к африканской жизни. Учитывая, какие жестокие бои самцы проводят между собой, лишний антисептик для ран им не помешает. Но есть один минус у их «кровавого пота» – он ужасно воняет.

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/krovyu-i-potom-kak-vyzhit-v-dikoj-afrike.html