Как выглядят самые безумные и в то же время великолепные архитектурные творения, абсолютно непригодные для жизни

Во всём мире в последнее время растёт интерес к экологичному и практичному жилью. Вместе с этим довольно часто бывает такое, что архитекторы, кажется, настолько стараются произвести впечатление, что теряют всяческую связь с реальностью. Результатом непомерных амбиций становятся невероятно странные сооружения. Они настолько безрассудны и лишены смысла, что поражают воображение зрителя не только своим видом, но и рождают массу вопросов. Становится очень интересно: как же там живут? Больше двух десятков примеров абсурдной архитектуры — далее в обзоре.

Причудливые постройки

Здание в Германии. Прекрасная иллюзия.

Безумных архитектурных творений, от вида которых захватывает дух, в мире полно. Существует даже отдельная страница в Твиттере, где люди делятся примерами странных идей разных архитекторов. Называется она красноречиво — «Причудливые постройки».

Творение германских архитекторов.

Здесь можно найти массу фантастических, чрезвычайно странных структур. Все эти сооружения заставляют очень крепко задуматься над тем, насколько же это функционально. Всё же эстетика должна идти рука об руку со здравым смыслом… Но сказать, что эти здания некрасивые — это преступление. Они бесподобно очаровательны!

Домики-грибочки.

Все эти творения настолько причудливы, что их даже решила прокомментировать профессор научной фантастики в Технологическом институте Джорджии, Лиза Яшек. Она занимается научными исследованиями и преподаёт научную фантастику. Лиза считает этот предмет неким глобальным языком, пересекающим века, континенты и культуры.

Прага, Чехия.

Апартаменты в Турине со 150 деревьями внутри.

Профессор Яшек делится своими весьма интересными мыслями о культурном значении таких зданий. Также она говорит о том, почему они никогда не перестанут восхищать и захватывать человеческое воображение.

Монументальный жилой комплекс во Франции.

Все эти странные и в то же время очаровательные рукотворные сооружения свидетельствуют всем своим видом о том, что здания не только лишь укрытия. Дома люди строят не только для того лишь, чтобы укрыться от непогоды и агрессивных животных. Они должны услаждать взор и отражать культурные ценности. Иногда люди считают сооружение странным лишь потому что оно бросает своим видом вызов всем этим ценностям, и разрушает некие общепринятые общественные рамки.

Дом в Японии, похожий на жилище хоббита.

Дом-корзинка в Огайо.

Культура массового производства

Лиза считает, что всё человечество последние двести лет живёт в культуре, которая основывается на промышленном и массовом производстве. Это нашло отражение в тех зданиях, которые за это время построили люди.

Управление рыбным хозяйством в Индии, Хайдарабад.

Дома индустриальной эпохи имеют тенденцию быть однородными, с чёткими краями и по своей конструкции напоминающими коробочки. Они практически одинаковые в любом городе любой страны земного шара. Очень редко эти структуры «разбавляют» некоторыми декоративными деталями. Их наносят на коробочки как глазурь на имбирный пряник. Служат они обычно лишь нефункциональным украшением.

Наньянский технологический университет в Сингапуре.

Также все здания индустриальной эпохи, как правило, проектировались и возводились вне зависимости от природы. Даже вопреки ей. Удобная инфраструктура объектов — вот главное правило.

Национальный музей ковров в Баку, Азербайджан.

С одной стороны это хорошо и правильно. Все привыкли к комфорту. Жильё рядом с метро, в окружении: торгового центра, школы, амбулатории и детского сада, с парковкой и детской площадкой — предел мечтаний горожанина. При этом довольно часто города даже невозможно отличить друг от друга — везде одинаковые типовые коробочные конструкции. Они не учитывают особенностей ландшафта, им чужда не только уникальность, им чужда сама природа.

Здание было спроектировано в Microsoft Word.

Здание в Милане, Италия.

В сегодняшнем мире очень часто здание могут посчитать странным, если оно не соответствует принципам индустриальной эпохи. Эти принципы настолько глубоко вросли в человеческое восприятие, что люди перестали в своей повседневной жизни думать о чём-либо ином. В замкнутом пространстве «работа-дом-работа дом» нет места прекрасному и удивительному.

Апартаменты в Амстердаме.

Черепаходом.

Тем приятнее, когда возникает где-то неподалёку подобное причудливое сооружение. Возле него ходят, его видят, оно вызывает любопытство и восхищение. Поневоле зрители задаются вопросами о том, а какой цели служит этот дом, а удобно ли в нём жить и кто там живёт? Таким образом порочный круг разрывается. Шаблоны ломаются, а страничка в Твиттере под названием «Причудливые постройки» пополняется.

Здание-гигантский комод.

Сказочное вдохновение

Очень часто люди и не знают откуда приходят идеи, которые сегодня стали привычными. Например, склады на сваях, которые давно принято строить по всему миру, явно вдохновлены избушкой на курьих ножках из сказок о Бабе-Яге.

Подлинно жилище Бабы-Яги где-то в Норвегии.

Схожесть древнегреческих и современных индийских религиозных храмов тоже нельзя отрицать! Ведь во все времена люди строили сооружения, которые казались их современникам весьма необычными.

Дом в Испании.

Чаще здания возводились исключительно исходя из разнообразных потребностей, но при этом обусловленных географией и культурной спецификой каждого региона.

Отель в Саудовской Аравии.

Чрезвычайно забавно наблюдать, как современные художники и архитекторы по всему миру обыгрывают идею промышленно однородного коробчатого здания. Они украшают его так, чтобы оно выглядело асимметричным, даже если оно действительно прямоугольное. Они манипулируют материалами таким образом, что конструкция выглядит мягкой и пластичной. Часто коробочки соединяются под совершенно неожиданными углами, достраиваются меньшие к большим.

Музей чая в Китае.

Современные дизайнеры и архитекторы доказали сполна, что инфраструктура вполне может приспосабливаться к миру природы. Она может отлично сосуществовать, реагировать на него, а не уничтожать или изменять.

Дом с террассами.

Есть множество примеров, когда внутри зданий растут деревья, дома, с открытыми для растений пространствами. Старые причудливые здания напоминают людям о том, что некогда в прошлом возводили строения, чтобы удовлетворять потребности и выражать ценности, отличные от современных. Новые же показывают, как люди продолжают создавать сооружения, которые выражают целый ряд сегодняшних ценностей и идеалов.

Майнкрафт по-взрослому.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/260322/52897/