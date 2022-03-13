Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Шаржи на известных артистов

Шаржи Константина Куксо на известных артистов публиковались в "Советском экране", "Крокодиле" и других журналах. В основном они были чёрно-белые. Но для отдельной книги "Незнакомые знакомцы" (1990) все шаржи были выполнены в цвете. Некоторые из них представлены в этой галерее.

Здесь вы, конечно, узнали актёра и режиссёра Никиту Михалкова.

Лия Ахеджакова. Тогда — просто актриса. А сейчас Лия Меджидовна более известна своими высказываниями. Например, своми извинениями в том, что она… русская…

Рыцарь экрана и сцены Александр Абдулов

Михаил Глузский

Алексей Баталов и его "дамы с собачками"

Режиссёр Станислав Говорухин

Евгений Евстигнеев

Василий Ливанов

Николай Трофимов

Иннокентий Смоктуновский

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/33924-sharzhi-na-izvestnyh-artistov-11foto.html

13.03.2022 - Posted by | Креатив...

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