САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАДИОНЫ В МИРЕ
Фото: Amidtb994/wikipedia
Не только футбольные, не только российские — рассказываем о чемпионах среди стадионов.
СТАДИОН «НАРЕНДРА МОДИ» («МОТЕРА»), ИНДИЯ
На сегодняшний день крупнейшим стадионом мира является индийский «Нарендра Моди» в Гуджарате. Арену используют для матчей по крикету. Это официально самый большой стадион в мире, вместимость которого составляет 132 000 зрителей. Стадион «Мотера» построили в 1983 году, в 2015-м его снесли. Через пять лет арена была полностью перестроена и затем получила имя Нарендры Моди, нынешнего премьер-министра Индии, родившегося в Гуджарате и обожающего крикет. Собственно, крикет в Индии — самый популярный вид спорта.
СТАДИОН ИМЕНИ ПЕРВОГО МАЯ, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Второй по величине стадион в мире находится в северокорейском Пхеньяне. Арену торжественно открыли 1 мая 1989 года, она может вместить 114 000 человек. Это самый большой стадион в мире по футболу, который также принимает соревнования по легкой атлетике и фестиваль «Ариран». Изначально стадион был рассчитан на 150 000 зрителей. Арена заняла бы первое место в нашем списке, однако после реконструкции в 2014-м ее вместимость заметно снизилась.
«МИЧИГАН СТЭДИУМ», США
Фото: AP/East News
Арена в Анн-Арборе по заслугам носит неофициальное название «Большой дом». В США это самый большой стадион, вместимость официально — 107 601 человек. Впрочем, количество зрителей на топовых матчах иногда превышает 115 000. Стадион построили для американского футбола, он принимает матчи университета Мичигана в NCAA. На арене также прошло несколько крупных хоккейных и футбольных матчей. Кроме того, на стадионе проводятся выпускные вечера.
«БИВЕР СТЭДИУМ», США
Фото: Chad Robertson Media / Shutterstock.com
Другой крупный стадион, попавший в топ-10 самых вместительных спортивных арен планеты, — «Бивер Стэдиум». Его построили в 1960 году возле Пенсильванского государственного университета. Изначально стадион вмещал немногим более 45 000 человек, но его неоднократно реконструировали, и сейчас на арене могут одновременно присутствовать 106 572 зрителя. Стадион назван не в честь бобров, как можно было подумать, а в честь губернатора Пенсильвании и президента попечительского совета университета Джеймса А. Бивера.
«ОГАЙО СТЭДИУМ», США
Фото: Grindstone Media Group / Shutterstock.com
Стадион в Коламбусе открылся в 1922 году и изначально вмещал 66 210 зрителей. Сейчас арена, где в американский футбол играют ребята из университета штата Огайо, готова разместить 102 780 зрителей. В разное время арена была домом для футбольной команды «Коламбус Крю». На стадионе нередко проводят другие спортивные состязания и даже концерты — здесь выступали такие монстры, как U2, The Rolling Stones, Pink Floyd и Metallica.
«КАЙЛ ФИЛД», США
Фото: Janreagan/wikipedia
«Кайл Филд» расположен на территории Техасского университета в Колледж-Стейшн. Арена, используемая для американского футбола, ведет свою историю с 1904 года. Стадион назван в честь выпускника университета Эдвина Джексона Кайла, который на свои деньги построил первые деревянные трибуны. Сейчас вместимость арены составляет 102 733 человека.
«НЕЙЛАНД СТЭДИУМ», США
Фото: Felix Mizioznikov / Shutterstock.com
Арена для матчей по американскому футболу в Ноксвилле, штат Теннесси, вмещает 102 455 зрителей. Стадион построили в 1921 году, и 16 раз реконструировали. Название арена получила в честь Роберта Нейланда, работавшего главным тренером в университете Теннесси. Сейчас спортивный объект служит в первую очередь местом проведения домашних матчей команды Tennessee Volunteers, а также игр NFL.
«ТАЙГЕР СТЭДИУМ», США
Фото: Roberto Michel / Shutterstock.com
Стадион команды LSU Tigers находится в Луизиане, на территории местного университета. Арена в Батон-Руже была открыта в 1924 году и сначала вмещал 12 000 зрителей. Благодаря реконструкциям вместимость стадиона выросла до 102 321.
ТЕХАССКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ СТАДИОН ИМЕНИ ДАРРЕЛА К. РОЯЛА, США
Фото: Wangkun Jia / Shutterstock.com
Расположенный в Остине стадион является домашней ареной команды Longhorns. Строительство объекта было завершено в 1924 году. Сооружение носит имя легендарного футбольного тренера Даррелла К. Ройала. Посвященный американским ветеранам всех войн стадион вмещает 100 119 человек.
«БРАЙАНТ-ДЕННИ СТЭДИУМ», США
Фото: Rob Hainer / Shutterstock.com
Закрывает топ-10 самых больших стадионов в мире «Брайант-Денни Стэдиум» Таскалузе. На территории кампуса Алабамского университета здесь в американский футбол играет команда Alabama Crimson Tide. Открывшийся в 1929 году стадион изначально назывался в честь тренера и президента университета Джорджа Х. Денни. Затем к названию арены добавили имя другого тренера — Пола Брайанта. Нынешняя вместимость арены — 100 077 человек.
10 САМЫХ БОЛЬШИХ ФУТБОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ
Фото: bodrumsurf / Shutterstock.com
«Камп Ноу»
Как это ни парадоксально, в список крупнейших спортивных арен мира не попали чисто футбольные стадионы. Если отсортировать арены по этому критерию, то самый большой футбольный стадион в мире на данный момент — испанский «Камп Ноу» (99 354 зрителей), на котором свои матчи проводит «Барселона».
Также в топ-10 входят лондонский «Уэмбли» (90 000), построенный к чемпионату мира в Катаре «Национальный стадион» (86 250), стадион «Борг-эль-Араб» в Египте (86 000), «Солт Лэйк Стэдиум» в Индии (85 000), «Кроук Парк» (82 500) в Ирландии, «Сигнал Идуна Парк» (81 365) в немецком Дортмунде, парижский «Стад де Франс» (81 338) и мадридский «Сантьяго Бернабеу» (81 044).
Замыкают почетный список футбольных арен московские «Лужники» (81 000) — самый большой стадион в России, на котором свои матчи играет национальная сборная. Впрочем, «Лужники» не попадают даже в топ-25 самых крупных стадионов мира, занимая 34-ю строчку в общем рейтинге.
Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/samye_bolshie_stadiony_v_mire
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