ПОЧЕМУ СКВОРЦЫ «ТАНЦУЮТ»? НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О МУРМУРАЦИИ

Весной, с прилетом птиц, или осенью, когда они, напротив, улетают в теплые края, в небе можно увидеть, как тысячи пернатых особей собираются в стаю и вырисовывают в небе волшебные фигуры. Они поражают своей синхронностью, динамизмом, быстротой и завораживающими пируэтами. Называют это удивительное природное явление мурмурацией.

В том или ином отношении оно характерно для многих видов птиц. Например, волнистые попугаи сбиваются в тысячные стаи на северо-востоке материковой части Австралии в поисках корма и водопоя, а в наших краях во время миграции можно наблюдать причудливые стаи грачей. Однако чаще всего термином «мурмурация» обозначают танцы скворцов.

Пернатые совершают полет таким образом, чтобы каждый представитель стаи мог наблюдать за всеми ее членами, а солнечный свет свободно охватывал каждую птицу. Движение происходит по определенному алгоритму: птицы не отстают, не врезаются друг в друга, а держат строй и соблюдают скорость.

Каким образом им это удается — не известно. Как не известны точно и причины такого поведения. Но, когда мы говорим о скворцах, как минимум одна задача у этих «танцев» есть: с помощью них птицы защищаются от нападения хищников, поскольку подобное перемещение затрудняет вычленение отдельной особи из стаи. В качестве доказательства специалисты Школы экспериментальной психологии в Университете Бристоля ссылаются на созданную ими компьютерную игру. Пернатым в ней задавался алгоритм движения на основе природного явления. А главная задача играющего, то есть хищника, заключалась в том, чтобы поймать виртуального скворца. Результаты исследования подтвердили: чем больше стая, тем сложнее поймать добычу.

О других целях «танцев» ученые пока могут только догадываться. Одной из версий называют особенность поведения скворцов. Известно, что в стае птицы живут как единый организм: совместно питаются, выслеживают добычу, скапливаются для ночлега или отдыха. А такие полеты позволяют быстрее обмениваться информацией друг с другом.

Выдвигается еще одно предположение: во время мурмурации птицы затрачивают намного меньше энергии за счет того, что аэродинамика стай уменьшает трение. Поэтому скворцы и мигрируют очень плотными стаями.

К сожалению, когда мы говорим о мурмурации, вопросов возникает все больше и больше. А пока ученые пытаются найти на них ответы, простые обыватели любуются этим удивительным природным явлением.

Почему птиц не убивает током, когда они сидят на проводах?

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/pochemu_skvortsy_tantsuyut_47136