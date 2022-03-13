Как менялись средневековые доспехи: Почему кольчугу сменили кожаные, а потом и стальные латы

Эволюция средневековых доспехов представляет собой сложное сочетание технологических инноваций, социальных изменений и меняющейся символики, раскрывающей глубокие подводные течения средневековой истории. О том, как кольчугу сменила кожа, а кожу — стальные пластины – далее в статье.

Кольчуга

Слева направо: Кольчужная рубаха царя Имеретии Александра III (очень мелкие плоские клёпаные кольца, усиление массивными бляхами), середина XVII века. \ Крупный план.

Кольчуга появилась в Центральной Европе железного века в первом тысячелетии до нашей эры, как изобретение хитрых кельтских кузнецов по металлу. Ранняя кольчуга, вероятнее всего, была сделана из бронзы, а позже из железа, и когда римляне-республиканцы столкнулись с кельтами в кольчугах в III веке до н.э., они бесстыдно украли эту идею. Римский (но на самом деле, кельтский) узор кольчуги получил широкое распространение по всей Европе: он состоял из чередующихся рядов круглых проволочных колец и штампованных плоских колец для экономии рабочей силы.

Слева направо: Кольчуга предводителя карпатских опришков Пынти Храброго, конец XVII века. \ Король Ричард Львиное Сердце. Длинная кольчуга, длиной порой до колен, с рукавами полной длины и разрезами на подоле спереди и сзади (чтобы садиться на коня).

Как правило, кольчуга использовалась в основном в качестве доспехов для вспомогательных (не римских) войск, называемых федераты, а также для кавалерии. В отличие от римских пластинчатых доспехов, которые требовали крупномасштабного разделения труда в имперских мастерских, где работали рабы, кольчуга могла быть изготовлена в относительно небольших масштабах оружейником и горсткой подмастерьев. По мере того, как Римская империя росла до самых крайних пределов, римские военные губернаторы всё чаще и чаще использовали варварских федератов в качестве основных войск для охраны пограничных районов, и, таким образом, кольчуга более или менее полностью затмила пластинчатые доспехи в Поздней Римской империи.

Кольчуга XVI века. Кольца заклёпаны, показаны обе стороны плетения «4 в 1», когда каждое кольцо сцеплено с четырьмя соседними.

С распадом Римской империи чрезвычайно взаимосвязанные торговые сети, которые позволяли изготавливать римские пластинчатые доспехи, были заменены гораздо более локализованным производством кольчуг для раннефеодальных элит. Тем не менее, римский стиль, характеризующийся чередованием круглых и плоских колец, оставался доминирующим. Сохранившаяся ранняя постримская кольчуга, скорее всего, была изготовлена вне римского влияния, но всё ещё имела явные римские стилистические признаки.

Слева направо: Кольчужный хауберк с длинными рукавами, прорисовка утраченного латунного брасса с надгробия Вильгельма Клитона из «Генеалогии графов Фландрских» Оливера де Врие (Брюгге, 1641 год). \ Хауберк с кольчужными чулками и сюрко, со снятым шлемом.

В этих раздробленных постримских государствах металлические доспехи представляли собой огромные затраты времени, усилий и материальных благ в обществах, которые вращались вокруг выплаты продовольственной ренты. Поскольку каждый шахтёр, слесарь, кузнец и подмастерье представляли собой ещё одну пару рук, которых нельзя было заставить работать в поле, костюм из тонкой кольчуги был огромным заявлением, кричащем о богатстве и отчаянии. Только самые богатые лорды могли снабдить своих слуг кольчугами. Судебные документы Карла Великого прекрасно иллюстрируют это – прокламации первого императора Священной Римской Империи наложили запрет на продажу брунии (кольчужных доспехов) иностранцам, а списки наследования показывают, что кольчуга часто передавалась из одного поколения в другое.

Римские доспехи. \ Фото: pinterest.se.

Следовательно, большинство раннесредневековых солдат были одеты в прочные местные ткани (обычно из льна и шерсти) и снабжены деревянным щитом, наиболее эффективной формой дешёвых средневековых доспехов, которые могли защитить своего владельца от бедра до шеи. Но даже обычные призывники были оснащены шлемами, которые на протяжении большей части раннего средневековья на большей части Европы соответствовали образцу шпангенхельма: каркасного шлема, с простой защитой носа, выступающей из полей, или без неё.

Эволюция доспехов

Слева направо: Воин Вашер , I век до н.э., статуя, изображающая романизированного галльского воина в кольчуге и кельтском торке на шее, с кельтским щитом. \ Клёпанная кольчуга и латный плащ зирах багтар, доспехи этого типа были введены в Индию при Великих Моголах.

Относительная нехватка металлических средневековых доспехов начала меняться в эпоху Высокого средневековья, которая ознаменовалась появлением первых крупных объединённых государств после распада Римской империи, а также значительным демографическим бумом. Это позволило создать гораздо более крупные вооружённые силы, а также промышленную специализацию, необходимую для поддержки значительных операций по металлообработке.

Кольчужные доспехи расширились от бирни с короткими рукавами до талии раннего средневековья до кольчуги в полный рост, которая закрывала владельца от колена до запястья.

Стягивание кольчуг через голову с убитых и раненых после битвы при Гастингсе, гобелен из Байё. \ Фото: google.com.

На гобелене Байё чётко изображено значительное количество нормандских и саксонских войск в полных кольчугах, и современные исторические оценки показывают, что в битве при Гастингсе в 1066 году нашей эры участвовало до двадцати тысяч человек, облачённых в эти доспехи. В то время как подавляющее большинство солдат всё ещё были вооружены лишь прочной одеждой и деревянными щитами, количество войск, носящих эффективную металлическую броню на любом поле боя, исчислялось уже сотнями и даже тысячами, а не десятками.

Доспехи крестоносцев

Слева направо: Кираса крестоносца. \ Доспехи крестоносцев.

В период крестоносцев (1099-1291) кольчужные доспехи получили наибольшее развитие: кольчуга в полный рост была дополнена капюшоном, шоссами (леггинсами), сабатонами (покрытиями для ног) и митонами (рукавицами), изготовленными из кольчуги. Рыцари теперь часто носили большой шлем. Это были огромные стальные шлемы бочкообразной формы, которые надевались поверх слоёв кольчуги и металлической набивки, что обеспечивало отличную защиту, но было крайне неудобно.

Крестоносцы. \ Фото: pinterest.com.

Западные рыцари в Святой Земле также быстро перешли на местную одежду, чтобы избежать теплового удара, надев поверх доспехов струящиеся лёгкие ткани. Когда они вернулись на Запад, то сюркоты, привезённые из Святой Земли, положили начало моде носить яркую накидку с чьим-либо гербом.

Переходные доспехи

Слева направо: Рыцарь середины XIII века в представлении современного художника. \ «Татарское вооружение», иллюстрация из книги Теодора Шимана «Россия, Польша и Ливония до XVII века». 1886 год.

* Слева направо: Одет в полный кольчужный доспех, усиленный айлетами и латной защитой ног и предплечий. Поверх кольчуги носит сюрко. Перед нами самый первый этап в формировании так называемого «переходного» (от кольчуги к латам) доспеха, характерного для следующего, XIV века.

К концу эпохи Высокого Средневековья два фактора начали стимулировать эксперименты с новыми формами средневековых доспехов: растущая нехватка кольчуг и развитие сложных процессов производства железа. Эпоха Высокого Средневековья породила одно из самых мощных видов оружия, виденных на поле боя на сегодняшний день. Арбалеты, которые могли стрелять тяжёлыми колющими болтами, боевые молоты с остриями и копья с прочными острыми наконечниками, которыми владели всадники — всё это представляло реальную угрозу. Новое оружие могло пробивать, разрывать и раскалывать кольчугу.

Доменная печь на древесном угле в Даддоне, Камбрия, построенная в 1736 году. \ Фото: visitcumbria.com.

В то же время появление доменной технологии означало, что стало доступно гораздо большее количество чугуна и стали более стабильного качества, чем когда-либо прежде. Хотя доменные печи использовались в Китае с первого тысячелетия до н.э., их появление в Северной и Центральной Европе в XIII веке н.э., ознаменовало значительные изменения в производстве чёрных металлов и создало предпосылки для широкого использования стали в оружии, инструментах и доспехах позднего средневековья.

Битва при Висбю

Картина «Вальдемар Аттердаг собирает дань c жителей Висбю», Карл Густав Хелльквист. \ Фото: ashleylaurenmaidon.com.

Таким образом, оружейники, рыцари и солдаты начали экспериментировать с альтернативами кольчуги примерно в начале 1200-х годов нашей эры. Историки называют их переходными доспехами, поскольку они были частью экспериментального противостояния между кольчугой и пластинчатых доспехов.

Стена города Висбю у северных ворот, битва произошла в трёхста метрах от городских стен. \ Фото: discover.hubpages.com.

Плащ из пластин был создан путём пришивания или приклеивания металлических пластин к подкладке красочного сюркота рыцаря, предшественника позднесредневековой бронированной куртки бригантина (своего рода средневековый бронежилет). В битве при Висбю в 1361 году на шведском острове Готланд хорошо оснащенная датская армия разгромила отряд местных фермеров Готланда. Датские мертвецы были быстро похоронены в болотистой земле, одетые в ультрасовременные средневековые доспехи. Находки с поля битвы при Висбю относятся к числу наиболее хорошо сохранившихся доспехов переходного периода и включают в себя пластины, надетые поверх кольчуги с круглыми кольцами, и даже ранние примеры гораздо более эффективной кольчуги, изготовленной из штампованных стальных колец.

Шинная защита конечностей

Иллюстрация, взятая из гробницы Томаса Чейна, около 1368 года н.э.

Другие примеры доспехов переходного средневековья включают шинную защиту конечностей, которая была создана путём усиления жёсткой ткани или кожаной одежды стальными прутьями или полосами, которая зачастую использовалась с бригантиной защитой. Стоит также упомянуть и про кожаные доспехи. Средневековая кожа, как правило, была склонна к растрескиванию или гниению, и её было проблематично починить, дабы использовать в качестве износостойкой полевой брони. Поэтому кожа почти всегда использовалась только для второстепенных деталей, таких как ремни, шнурки, ножны для оружия и обувь.

Пластинчатые доспехи

Пластинчатые доспехи.

К концу XIV века средневековые пластинчатые доспехи стали производиться в больших масштабах впервые со времён Римской империи. Тот факт, что пластинчатые доспехи вновь появились в этот период, многое говорит о степени взаимосвязанных торговых сетей, которые требовались для производства этого вида доспехов. Это в свою очередь требовало значительного разделения труда и гораздо большей степени урбанизации, а также сильных и стабильных государств, которые могли гарантировать торговлю на большие расстояния.

Пластинчатые доспехи изначально не изготавливались в виде целых костюмов. Похоже, что оружейники начали изготавливать дешёвые нагрудники и шлемы, известные как чёрные доспехи, которые мог купить любой состоятельный горожанин, а также индивидуальные заказы на более качественные сияющие доспехи для аристократов и знати.

Готические перчатки, принадлежавшие императору Священной Римской империи Максимилиану I, XV век. \ Фото: twitter.com

В первые годы XV века возникла общеевропейская культура доспехов с различными школами средневековых доспехов. Это была не просто мода (хотя последние тенденции всегда вызывали бурные споры), это была своего рода философия дизайна, выдвинутая оружейниками. Рыцари начали сбрасывать свои яркие сюркоты, чтобы продемонстрировать сверкающие доспехи. Итальянский стиль пластинчатых доспехов охватывал широкие пространства полированной пластины с изогнутыми и округлыми формами для отражения ударов от тела, а также для лучшей защиты владельца на турнире или на поле.

Готические доспехи, с другой стороны, были острыми и угловатыми, создавая силуэт с узкой талией и используя фирменную технику рифления для гребня и укрепления пластины — полевые доспехи Максимилиана I конца XV века являются примером архетипической готической средневековой брони.

Иллюстрация Битва при Тьюксбери из Войны Алой и Белой розы. \ Фото: artofwargame.ru.

Пластинчатая броня произвела революцию в военном деле. Теперь на поле боя доминировало небольшое (но все более многочисленное) количество верховых элит в тяжёлой броне, остановить которых было практически невозможно. Мечи, копья и большинство других видов обычного пехотного оружия были более или менее бесполезны против рыцаря в полной броне.

Плохо вооружённые войска могли сокрушить одинокого рыцаря огромным численным превосходством, стаскивая его с лошади, прижимая к земле и используя ножи, чтобы проникнуть в их слабые места, в подмышку или пах, но это не всегда было возможно. Всё это привело к очередному витку инноваций в военном деле. Одни мечи стали уже и длиннее, напоминая огромные иглы, используемые для поиска уязвимостей. Другие в свою очередь стали невероятно большими, как немецкий Цвайхендер, благодаря которому можно было с лёгкостью снести рыцаря, закованного в доспехи с лошади прямо на скаку.

Средневековые доспехи. \ Фото: google.com.

Специальное оружие для защиты от брони, такое как алебарда, также сыграло на руку тем, кто всячески пытался бороться с бронёй. К XVI веку оружейники начали массово производить боевую броню, дешёвые и эффективные шарнирные полубронированные костюмы для пехоты, которые можно было использовать для мгновенного снаряжения городского ополчения или роты наёмников. И, конечно же, огнестрельное оружие, которое в конечном счёте привело к гибели средневековых доспехов на основе пластин, начало широко применяться с XVI века и далее.

Ирония заключается в том, что точно так же, как пластинчатые доспехи достигали своего зенита в эпоху Возрождения, их фактическое использование в полевых условиях становилось устаревшим. Тактика лёгкой кавалерии и растущее распространение огнестрельного оружия означали, что тяжёлые всадники в сияющих доспехах становились всё более анахронизмом, возвращением к воображаемому феодальному прошлому рыцарства и чести на поле боя.

Доспехи Джорджа Клиффорда, третьего графа Камберленда, конец XVI века. \ Фото: metmuseum.org.

Многое из того, что мы считаем средневековыми доспехами, было изобретено в самом конце эпохи Позднего Средневековья, когда аристократы создавали своё наследие на турнирном поле в доспехах, которые были впечатляющими, но совершенно непрактичными для реального военного использования. Некоторые примеры пластинчатой брони XVI века демонстрируют попытки защиты от пуль с дополнительными слоями и сменными пластинами повышенной толщины, но в конечном итоге они оказались тщетными. К середине XVII века пластинчатые доспехи были в основном полностью церемониальными, причём все лёгкие войска практически полностью отказались от пластинчатых доспехов, а нагрудники сохранились только в небольших подразделениях лёгкой кавалерии. Таким образом эпоха средневековых доспехов подошла к концу.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/030322/52673/