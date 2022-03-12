«Чайный гриб» и «цикорий»: стоит ли сегодня употреблять напитки советского детства

Кофе из цикория и чайный гриб были крайне популярными напитками в советское время и в голодные 90-е. Однако, уже в начале 2000-х годов они почти вышли из употребления. Быть может оно и к лучшему? Или все-таки в старых напитках есть что-то хорошее? Самое время разобраться, чем могут быть полезны цикорий и чайный гриб.

Чайный гриб

Чайный гриб очень полезен. | Фото: lumina-intelligence.com.

«Чайный гриб», «японский гриб», «маньчжурский гриб» или просто комбуча – общее название для нескольких разновидностей симбиоза бактерий и дрожжевого гриба. С помощью странной плавающей в воде штуковины изготавливается отличный кисло-сладкий напиток, который принято называть «чайным квасом».

Можно пить и сегодня. | Фото: livemaster.ru.

Чем может помочь чайный гриб: чайный гриб отлично поддерживает баланс влаги в организме, в этом отношении он станет отличной заменой для почти любого домашнего напитка и обычной воды. Чайный гриб поможет оказаться от сахара в напитках и сбросить вес. В квасе содержится множество полезных антиоксидантов и пробиотиков. Употребление чайного кваса позволяет почувствовать бодрость, а также способствует повышению защиты организма от раковых заболеваний.

Чем может быть вреден чайный гриб: по сути, единственная и самая большая неприятность, которой может обернуться употребление чайного кваса – это пищевое отравление. Для того, чтобы избежать возможного расстройства желудка, следует выбирать только пастеризованный напиток. Если вкус чайного кваса не такой, как всегда – это уже достаточный повод для того, чтобы его вылить.

Кофе из цикория

Отличный напиток. | Фото: laykani.ru.

Полностью отказываться от кофе – не самая лучшая идея. Хотя и злоупотреблять такими напитками на протяжении дня точно не стоит. Врачи считают, что одной чашечки утром будет вполне достаточно. В советское время был весьма популярен кофе из цикория. На самом деле цикорий – это никакой не кофе, а измельченный и обжаренный корень эндивия. Данное растение широко используется в качестве ароматизатора и дешевой замены кофе.

Полезен, если в меру. | Фото: 4esnok.by.

Чем может быть полезен напиток из цикория: в первую очередь напиток из обжаренного корня цикория помогает значительно улучшить пищеварение, сбросить лишние килограммы и «слезть» с кофеина. Особенно полезен переход будет тем, кто крепко подсел на обычный кофе. Цикорий будет крайне полезен при лечении остеоартрита. Наконец, корешки улучшают работу мозга.

Чем может быть вреден напиток из цикория: как и любым другим напитком, цикорием однозначно точно не стоит злоупотреблять, чтобы не заработать аллергию или пищевое отравление.

Источник: https://novate.ru/blogs/110322/62389/