НОВОСТИ МИРА

11-я годовщина землетрясения и цунами 2011 года, разрушивших север Японии и АЭС "Фукусима-1"

Фото: EPA/Vostock-photo

Неформальная встреча глав государств ЕС в Версале

Фото: EPA/Vostock-photo

Трансляция новостей о запуске КНДР межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря

Фото: EPA/Vostock-photo

Рассвет в немецком Магдебурге

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images

"Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата НБА в Денвере

Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images

Акция протеста против ядерной энергетики прошла у министерства энергетики в Маниле

Фото: EPA/Vostock-photo

Большая голубая цапля собирает ветки для своего гнезда во Флориде

Фото: EPA/Vostock-photo

Церемония инаугурации избранного президента Чили Габриэля Борича

Фото: AP/ТАСС

Международный фестиваль скорости "Байкальская миля-2022" на озере Байкал

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Хорватские солдаты исследуют место крушения военного беспилотника в Загребе

Фото: EPA/Vostock-photo

В Великобритании стартовала главная выставка собак "Крафт"

Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images)

Миссия "Маленький принц": подающие надежды восьмилетние астронавты собирают образцы на симуляторе МКС в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Agatha Ruiz de la Prada на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Снегопад в Стамбуле

Фото: Mehmet Eser/Anadolu Agency via Getty Images

Давиде Бендотти из сборной Италии участвует в мужском слаломе в шестой день зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Бренд Uniqlo приостанавливает деятельность в России. На фото: очередь на вход в магазин сети в ТЦ "Атриум" в Москве.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Цветение крокусов в Германии

Фото: Sebastian Willnow/picture alliance via Getty Images

Международная художественная выставка Art Dubai 2022

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка к 11-й годовщине землетрясения и цунами 2011 года, разрушивших север Японии и АЭС "Фукусима-1"

Фото: EPA/Vostock-photo

Демонстрация мира для Тибета прошла в Берлине. Ежегодно 10 марта тибетцы всего мира отмечают память восстания тибетского народа 1959 года, которое было кроваво подавлено китайскими войсками. Далай-ламе пришлось бежать из Тибета.

Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Фламинго в зоопарке Анталии, Турция

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Ультраортодоксальные евреи вышли на демонстрацию в Иерусалиме против призыва в армию

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение сакуры в китайской провинции Цзянсу

Фото: Zuma/ТАСС

В Мехико на марше против насилия в отношении женщин произошли столкновения

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ Chanel на Неделе моды в Париже

Фото: Zuma/ТАСС

В Гонконге началось строительство больницы для лечения коронавирусных больных. Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 пациентов стали размещать на улице в полевых госпиталях.

Фото: EPA/Vostock-photo

Пресс-показ выставки скульптур c формальдегидом Дэмиена Херста "Естественная история" в Лондоне

Фото: PA Images/ТАСС

Президентские выборы проходят в Южной Корее

Фото: EPA/Vostock-photo

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (слева) приветствует канцлера Германии Олафа Шольца

Фото: EPA/Vostock-photo

Львы в Берлинском зоопарке

Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images

Фантазийная ярмарка прошла в Йоханнесбурге

Фото: EPA/Vostock-photo

Флешмоб "СвоихНеБросаем" в поддержку российских военнослужащих прошел в разных уголках страны. На фото — Кемерово.

Фото: Данил Айкин/ТАСС

День Ак калпака отмечают в Киргизии

Фото: EPA/Vostock-photo

Сельскохозяйственные поля затоплены из за прошедших накануне затяжных дождей в Турции

Фото: Ibrahim Yaldiz/Anadolu Agency via Getty Images

Тысячекилограммовую бомбу нашли и обезвредили в Баден-Вюртемберге (Германия). Пока шли работы по деактивации артефакта времен войны, свои жилища были вынуждены временно покинуть примерно 3000 человек в радиусе шестисот метров от местонахождения авиабомбы.

Фото: Stefan Puchner/picture alliance via Getty Images

Смотр выпускников полицейского училища прошел в Кабуле. Напутствовать выпускников пришел бывший полевой командир талибов (движение Талибан запрещено в РФ), а ныне министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани.

Фото: EPA/Vostock-photo

В Крыму прошла общероссийская акция поддержки вооруженных сил РФ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Тибете наконец-то решили отпраздновать Новый год

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/