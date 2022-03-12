НОВОСТИ МИРА
11-я годовщина землетрясения и цунами 2011 года, разрушивших север Японии и АЭС "Фукусима-1"
Фото: EPA/Vostock-photo
Неформальная встреча глав государств ЕС в Версале
Фото: EPA/Vostock-photo
Трансляция новостей о запуске КНДР межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря
Фото: EPA/Vostock-photo
Рассвет в немецком Магдебурге
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images
"Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата НБА в Денвере
Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images
Акция протеста против ядерной энергетики прошла у министерства энергетики в Маниле
Фото: EPA/Vostock-photo
Большая голубая цапля собирает ветки для своего гнезда во Флориде
Фото: EPA/Vostock-photo
Церемония инаугурации избранного президента Чили Габриэля Борича
Фото: AP/ТАСС
Международный фестиваль скорости "Байкальская миля-2022" на озере Байкал
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Хорватские солдаты исследуют место крушения военного беспилотника в Загребе
Фото: EPA/Vostock-photo
В Великобритании стартовала главная выставка собак "Крафт"
Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images)
Миссия "Маленький принц": подающие надежды восьмилетние астронавты собирают образцы на симуляторе МКС в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ коллекции Agatha Ruiz de la Prada на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Снегопад в Стамбуле
Фото: Mehmet Eser/Anadolu Agency via Getty Images
Давиде Бендотти из сборной Италии участвует в мужском слаломе в шестой день зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
Бренд Uniqlo приостанавливает деятельность в России. На фото: очередь на вход в магазин сети в ТЦ "Атриум" в Москве.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Цветение крокусов в Германии
Фото: Sebastian Willnow/picture alliance via Getty Images
Международная художественная выставка Art Dubai 2022
Фото: EPA/Vostock-photo
Подготовка к 11-й годовщине землетрясения и цунами 2011 года, разрушивших север Японии и АЭС "Фукусима-1"
Фото: EPA/Vostock-photo
Демонстрация мира для Тибета прошла в Берлине. Ежегодно 10 марта тибетцы всего мира отмечают память восстания тибетского народа 1959 года, которое было кроваво подавлено китайскими войсками. Далай-ламе пришлось бежать из Тибета.
Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images
Фламинго в зоопарке Анталии, Турция
Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
Ультраортодоксальные евреи вышли на демонстрацию в Иерусалиме против призыва в армию
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение сакуры в китайской провинции Цзянсу
Фото: Zuma/ТАСС
В Мехико на марше против насилия в отношении женщин произошли столкновения
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ Chanel на Неделе моды в Париже
Фото: Zuma/ТАСС
В Гонконге началось строительство больницы для лечения коронавирусных больных. Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 пациентов стали размещать на улице в полевых госпиталях.
Фото: EPA/Vostock-photo
Пресс-показ выставки скульптур c формальдегидом Дэмиена Херста "Естественная история" в Лондоне
Фото: PA Images/ТАСС
Президентские выборы проходят в Южной Корее
Фото: EPA/Vostock-photo
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (слева) приветствует канцлера Германии Олафа Шольца
Фото: EPA/Vostock-photo
Львы в Берлинском зоопарке
Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images
Фантазийная ярмарка прошла в Йоханнесбурге
Фото: EPA/Vostock-photo
Флешмоб "СвоихНеБросаем" в поддержку российских военнослужащих прошел в разных уголках страны. На фото — Кемерово.
Фото: Данил Айкин/ТАСС
День Ак калпака отмечают в Киргизии
Фото: EPA/Vostock-photo
Сельскохозяйственные поля затоплены из за прошедших накануне затяжных дождей в Турции
Фото: Ibrahim Yaldiz/Anadolu Agency via Getty Images
Тысячекилограммовую бомбу нашли и обезвредили в Баден-Вюртемберге (Германия). Пока шли работы по деактивации артефакта времен войны, свои жилища были вынуждены временно покинуть примерно 3000 человек в радиусе шестисот метров от местонахождения авиабомбы.
Фото: Stefan Puchner/picture alliance via Getty Images
Смотр выпускников полицейского училища прошел в Кабуле. Напутствовать выпускников пришел бывший полевой командир талибов (движение Талибан запрещено в РФ), а ныне министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани.
Фото: EPA/Vostock-photo
В Крыму прошла общероссийская акция поддержки вооруженных сил РФ
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Тибете наконец-то решили отпраздновать Новый год
Фото: AP/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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