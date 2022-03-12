Лимонные пирожные со вкусным кремом. Пекутся проще простого, улетают со стола сразу после приготовления
Лимонные пирожные со вкусным заварным кремом — это идеальное лакомство с цитрусовой ноткой. Они улетят со стола сразу же, как только вы их приготовите!
Ингредиенты для бисквита:
- 1 яйцо;
- 75 гр. сахара (3 ст. л. с горкой);
- пакетик ванилина (или 1 ч. л. ванильного сахара);
- цедра половины лимона;
- 80 мл растительного масла (1/3 стакана);
- 80 мл молока (1/3 стакана);
- 150 гр. муки (1 неполный стакан);
- 8 гр. разрыхлителя.
Ингредиенты для крема:
- 150 мл молока (2/3 стакана);
- 75 гр. сахара (3 ст. л. с горкой);
- 1,5 ст. л. порошка заварного крема (например, Haas или DrOetker);
- лимон и мята для украшения.
Из яйца, сахара, масла, цедры лимона, молока, разрыхлителя и муки замесите жидковатое тесто.
Наполните формочки и выпекайте при 180 градусах 20-25 минут.
В данном примере формочки уже имеют углубление для крема. Вы можете сделать его сами, просто удалив часть бисквита ножом в центре.
Из молока, сахара, порошка сделайте заварной крем. Варите на небольшом огне, пока он не загустеет.
Наполните бисквит кремом. Поставьте в холодильник, чтобы он загустел.
Украсьте пирожные маленькой долькой лимона и листиком мяты. Вкусные и ароматные лимонные пирожные улетят со стола сразу после приготовления!
Источник: https://cpykami.ru/limonnye-pirozhnye-2/
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