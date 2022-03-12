Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Лимонные пирожные со вкусным кремом. Пекутся проще простого, улетают со стола сразу после приготовления

Лимонные пирожные со вкусным заварным кремом — это идеальное лакомство с цитрусовой ноткой. Они улетят со стола сразу же, как только вы их приготовите!

Ингредиенты для бисквита:

  • 1 яйцо;
  • 75 гр. сахара (3 ст. л. с горкой);
  • пакетик ванилина (или 1 ч. л. ванильного сахара);
  • цедра половины лимона;
  • 80 мл растительного масла (1/3 стакана);
  • 80 мл молока (1/3 стакана);
  • 150 гр. муки (1 неполный стакан);
  • 8 гр. разрыхлителя.

Ингредиенты для крема:

  • 150 мл молока (2/3 стакана);
  • 75 гр. сахара (3 ст. л. с горкой);
  • 1,5 ст. л. порошка заварного крема (например, Haas или DrOetker);
  • лимон и мята для украшения.

Из яйца, сахара, масла, цедры лимона, молока, разрыхлителя и муки замесите жидковатое тесто.

Наполните формочки и выпекайте при 180 градусах 20-25 минут.

В данном примере формочки уже имеют углубление для крема. Вы можете сделать его сами, просто удалив часть бисквита ножом в центре.

Из молока, сахара, порошка сделайте заварной крем. Варите на небольшом огне, пока он не загустеет.

Наполните бисквит кремом. Поставьте в холодильник, чтобы он загустел.

Украсьте пирожные маленькой долькой лимона и листиком мяты. Вкусные и ароматные лимонные пирожные улетят со стола сразу после приготовления!

Источник: https://cpykami.ru/limonnye-pirozhnye-2/

12.03.2022 - Posted by | Попробуем?

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