Как 1000 лет назад появились пещерные церкви Испании и для чего они создавались

Древние достопримечательности, касающиеся домов троглодитов, пещер с наскальными рисунками и даже подземных городов, известны многим. Есть же совершенно уникальные в своём роде пещерные храмы, высеченные в скалах, о которых знают немногие. Например, в северной Испании таких церквей настолько много, что зависнуть там можно очень надолго, изучая их. Сосредоточены они в трёх испанских провинциях: Паленсия, Бургос и Кантабрия. Какова же была цель создания этих святилищ и что они скрывают внутри — далее в обзоре.

Кем и зачем создавались пещерные храмы

Многим эта практика покажется странной. Зачем высекать помещения в скалах, если их гораздо проще построить? Подобная традиция восходит к древним временам. Примеров существует множество: римские катакомбы, египетские гробницы, пещерные города Индии, Китая и Иордании.

Интересный факт: если жилые пещерные города обычно располагаются на юге, то церкви, в основном, на севере. Большинство из них занимают весьма скромные территории. Есть лишь редкие исключения. Возраст подобных храмовых пещер обычно восходит ко временам Средневековья. Вызвана эта практика мусульманскими нашествиями. Так христиане тех времён спасались от преследований. Это ещё и объясняет почему большая часть таких церквей находится на побережье Кантабрии. Там было меньше исламского влияния и это место стало подлинным прибежищем для христиан.

Санта-Хуста в Убиарко.

Пограничные области, столь изолированные и с неустойчивой военной обстановкой требовали строительства более надёжных зданий, чем просто каменных традиционных домов. Их постоянно разрушали во время набегов. Поэтому люди в то время нашли прекрасный способ сохранить храм в целости и сохранности: высечь его в скале. Естественные пещеры облегчали такую работу. Это было недорогое, простое и долговечное решение. Многие из таких церквей были скитами, своего рода.

Такие места часто выбирали для своего созерцательного существования отшельники. Жизнь в них требовала минимум приспособлений. Такие люди жили тем, что предлагала им природа и милостыней. Зато там можно было непрестанно молиться в полном одиночестве и покое. Со временем многие из этих мест привели к созданию целых монашеских общин.

Монастырь Сан-Висенте

Сан-Висенте в Сервера-де-Писуэрга.

Примерно в одном километре от Сервера-де-Писуэрга, муниципалитета Паленсии, недалеко от Агилар-де-Кампоо, находится один из таких скитов, монастырь Сан-Висенте. Этот храм датируется концом 9 и началом 10 века. Этот пещерный храм высечен в известняковом холме. Окружает монастырь некрополь с двумя десятками гробниц. Они также высечены в скале.

Церковь Святых Хусто и Пастора

Церковь Святых Хусто и Пастора.

Чуть дальше, примерно в десятке километров, в Ольера-де-Писуэрга, есть гора под названием Силда. На одном из её склонов, где песчаники, есть церковь Сантос-Хусто-и-Пастор. Этот храм был построен в 7 веке. Позже церковь неоднократно перестраивали, дополняя различными постройками. Например, колокольня и зал для служений, где по сей день проходят мессы. Интерьер там оформлен в романском стиле. Эту церковь тоже окружает некрополь.

Скит Сан-Пелайо

Скит Сан-Пелайо.

Если проехать от последнего храма всего пять километров, можно наткнуться на городок Виллачибио. Здесь находится скит 10 века Сан-Пелайо. Больше сотни лет здесь жили монахи-отшельники. Этот храм довольно архаичен по своему виду. Выделяет его только металлическая решётка. Ну, и как же без гробниц — они тут тоже есть.

Церковь Сан-Мартин

Следующий город, Вильярен-де-Вальдивия, приглашает посетить церковь Сан-Мартин. Это очень ветхое здание 11 века. Печально, что его долгое время использовали в качестве конюшни. Окружает храм некрополь. Кроме этого храма, в Паленсии ещё есть скиты Девы Сотерранья, Сан-Висенте-де-Вадо и Ормита-Пенья. Помимо них существуют ещё два с лишним десятка некрополей.

Церковь Санта-Мария-де-Вальверде

Церковь Санта-Мария-де-Вальверде.

Храмы Паленсии на этом закончились и можно перейти к Кантабрии. Здесь находится крупнейший в Испании пещерный комплекс Вальдерредибл. Тут расположено почти пять десятков памятников. Это место даже называют Иберийской Каппадокией. Ведь здешние скалы из песчаника так легко обрабатывать.

Самая известная из кантабрийских пещерных церквей — это Санта-Мария-де-Вальверде. Ко всему она ещё и самая большая. Возраст этого храма неизвестен. Это объект культурного наследия. В этой церкви есть колокольня и некрополь. В двух его сводчатых нефах до сих пор проводятся мессы.

Санта-Эулалия-де-Кампо-де-Эбро

Это простая однонефная молельня с апсидой, расположенная рядом с приходской церковью. Снаружи это скромное здание больше напоминает какую-то тюрьму. Угрюмые тёсаные камни, окна с решётками. В этом месте обитали отшельники.

Церковь Кадальсо

Церковь Кадальсо.

Предыдущий храм выглядел как темница. Этот же больше напоминает бункер. Он небольшой, но довольно внушительный, с маленькими прямоугольными окошками. Внутри церкви один неф, перекрытый цилиндрическим сводом. Внешне это странное здание делает похожим на религиозную постройку лишь звонница, которая находится сбоку него.

Церковь Арройуэлос

Церковь Арройуэлос.

В этой церкви два этажа. Построена она в мосарабском стиле. Внутри этажи соединяет лестница, высеченная прямо в скале. На верхнем этаже находится деревянная трибуна для проповедника. Прочие детали интерьера тоже продуманы до мелочей. Там есть подковообразная арка, контрапсида, четырёхугольный столб. Все эти детали чрезвычайно контрастируют с грубым внешним видом, в котором на первый взгляд остаётся незамеченной рука человека.

В Кантабрии множество подобных святилищ: церкви Арредондо, Кампо-де-Эбро, Санто-Торибио-де-Льебана, Камбарко и Убиарко; скиты Тобазо (Вильяэскуза-дель-Эбро), Куэватон (Сан-Андрес-де-Вальделомар), Пенья-Кастрехон и Пенья-Оракада (Сан-Мартин-де-Вальделомар); и комплекс отшельников Лос-Вентанос (Вильямонико).

Скит Сан-Мигель-де-Брисиа

Церковь Сан-Бернабе в Мериндад-де-Сотоскуева.

В небольшом городке Пресильяс-де-Брисиа, среди прекрасной дубовой рощи в скале из песчаника вырублен скит, посвящённый святому Мигелю. Сейчас это здание заброшено, но оно и сейчас является одним из самых привлекательных. Храм двухэтажный. Нижний этаж состоит из трёх нефов. Они разделены между собой полукруглыми арками, которые поддерживаются колоннами. Все апсиды, алтари, ниши — всё высечено из камня. Этажи соединяет лестница, высеченная в скале.

Скит Сан-Бернабе

На северо-восточной границе провинции находится Охо-Гуаренья, карстовый комплекс с более чем сотней километров галерей. Это природный памятник, который служил людям жильём с доисторических времён. В этом естественном укрытии из песчаника был построен прекраснейший скит Сан-Бернабе.

Все эти пещерные храмы наиболее интересны и близки друг к другу. Вообще же Испания богата на подобного рода уникальные места.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050322/52748/