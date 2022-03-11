World Nature Photography Awards
Международный фотоконкурс World Nature Photography Awards объявил победителей и призеров за 2021 год
Победитель в категории "Поведение: млекопитающие". Амос Нахум, США. Морской леопард преследует пингвина в Антарктиде.
Фото: Amos Nachoum/WNPA
Победитель в категории "Фотожурналистика". Ален Шредер, Бельгия. Самку орангутанга готовят к операции в карантинном центре на Северной Суматре, Индонезия.
Фото: Alain Schroeder/WNPA
Победитель в категории "Люди и природа". Сабрина Индербицин, Швейцария. Ледяная пещера на озере Байкал.
Фото: Sabrina Inderbitzi/WNPA
Победитель в категории "Черно-белое". Винс Бертон, Великобритания. Песец в Исландии.
Фото: Vince Burton/WNPA
Победитель в категории "Поведение: беспозвоночные". Чин Леонг Тео, Сингапур. Огненные муравьи в Индонезии.
Фото: Chin Leong Teo/WNPA
Победитель в категории "Портреты животных". Том Виерус, Фиджи. Длиннохвостые макаки на Бали.
Фото: Tom Vierus/WNPA
Победитель в категории "Искусство природы". Федерико Тестисия, Италия. Пейзажи Тосканы.
Фото: Federico Testicia/WNPA
Победитель в категории "Поведение: амфибии и рептилии". Шейн Кей, Канада. Древесная лягушка на цветке.
Фото: Shayne Kaye/WNPA
Победитель в категории "Городская дикая природа". Маттейс Нум, США. Горбатый кит у берегов Нью-Йорка.
Фото: Matthijs Noome/WNPA
Победитель в категории "Ландшафты и окружающая среда планеты Земля". Сэм Уилсон, Австралия. Пейзажи Новой Зеландии.
Фото: Sam Wilson/WNPA
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5750/59423
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