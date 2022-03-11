World Nature Photography Awards

Международный фотоконкурс World Nature Photography Awards объявил победителей и призеров за 2021 год

Победитель в категории "Поведение: млекопитающие". Амос Нахум, США. Морской леопард преследует пингвина в Антарктиде.

Фото: Amos Nachoum/WNPA

Победитель в категории "Фотожурналистика". Ален Шредер, Бельгия. Самку орангутанга готовят к операции в карантинном центре на Северной Суматре, Индонезия.

Фото: Alain Schroeder/WNPA

Победитель в категории "Люди и природа". Сабрина Индербицин, Швейцария. Ледяная пещера на озере Байкал.

Фото: Sabrina Inderbitzi/WNPA

Победитель в категории "Черно-белое". Винс Бертон, Великобритания. Песец в Исландии.

Фото: Vince Burton/WNPA

Победитель в категории "Поведение: беспозвоночные". Чин Леонг Тео, Сингапур. Огненные муравьи в Индонезии.

Фото: Chin Leong Teo/WNPA

Победитель в категории "Портреты животных". Том Виерус, Фиджи. Длиннохвостые макаки на Бали.

Фото: Tom Vierus/WNPA

Победитель в категории "Искусство природы". Федерико Тестисия, Италия. Пейзажи Тосканы.

Фото: Federico Testicia/WNPA

Победитель в категории "Поведение: амфибии и рептилии". Шейн Кей, Канада. Древесная лягушка на цветке.

Фото: Shayne Kaye/WNPA

Победитель в категории "Городская дикая природа". Маттейс Нум, США. Горбатый кит у берегов Нью-Йорка.

Фото: Matthijs Noome/WNPA

Победитель в категории "Ландшафты и окружающая среда планеты Земля". Сэм Уилсон, Австралия. Пейзажи Новой Зеландии.

Фото: Sam Wilson/WNPA

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5750/59423