В чем притягательность сюрреалистических акварелей из «жизни книг» британца Джонатана Уолстенхолма
Акварельный цикл иллюстраций из «жизни книг» британского художника Джонатана Уолстенхолма – это своеобразные истории-приключения, в которых главными персонажами являются книжные издания, потрёпанные временем и жизнью. В этой серии работ мы можем наблюдать как «очеловеченные» книги читают другие книги, дерутся, играют в домино, шахматы, перекидываются в картишки, переживают творческие муки, пишут и иллюстрируют свои страницы, а умирая превращаются в осенние листья… Именно, таким образом, автор иронично, а иногда забавно и смешно, попытался напомнить о книге и поднять её авторитет в глазах современников.
Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
Стоит отметить, что чтение и сама книга были до недавнего времени весьма актуальной темой в изобразительном искусстве. Напомним, что в свое время читающих людей любили изображать известные живописцы Перуджини, Хамза, Уэбстер, Коро, Ренуар, Мане, Матисс и многие другие мастера. Но так было не всегда. С момента рождения первых рукописей и до многотиражных изданий книге пришлось многое пережить. Менялась жизнь происходила переоценка ценностей и вместе с этим менялось отношение человека книге. Её, то считали святыней, а то беспощадно сжигали в огне. Но, она всегда возрождалась из пепла и вновь жила.
Три мудрых книги. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
К большому сожалению, с приходом третьего тысячелетия для книги наступили трудные времена. Она пропала не только из произведений художников, книга исчезла из современных интерьеров, молодёжь практически перестала читать. В современном обществе символами успеха и богатства стали совершенно иные предметы. Однако история, как известно, циклична. И поэтому всё таки остается немалая надежда на ее воскрешение.
Кукловод. / Любитель цитат. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
Сам же британский художник-иллюстратор Джонатан Уолстенхолм, вдохновившись антикварными книгами и принадлежностями ушедшей эпохи, когда книга считалась святыней и источником знаний, в своих творениях поднял тему книги, которую сделал главным персонажем своих иллюстративных акварелей. Предварительно придав ей очеловеченный образ, он наделил книгу характерными чертами, поведением, определенным родом деятельности.
Фото на память. / Увядание. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
Стоит также отметить, что Уолстенхолм уделил огромное внимание деталям, причем настолько, что можно прочитать практически каждое слово в нарисованных им книгах. Да и сама идея искусственного «оживления» книги при помощи изображения рук оказалась достаточно интересной и увлекательной для зрителя. К тому же её внешний вид — потёртый, истрёпанный и ветхий также говорит о многом. Она явно уже прожила первую долгую-предолгую жизнь и теперь проживает вторую – новую и, главное, лучшую. Более «живую»…
Драка. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
Ведь ни для кого не секрет, что в наш век цифровых технологий, когда на смену книге пришёл всемогущий интернет, она стала эксплуатироваться не всегда по назначению. На первый взгляд это просто забавная придумка автора и сюжетная игра с немалой долей иронии и юмора, но в общекультурном контексте — это очередное свидетельство того, что книга перестала быть святыней, став обычной невостребованной вещью или основой, к примеру, для техники бук-карвинга. (Для справки: Бук-карвинг — это разновидность современного искусства, так называемая художественная резьба по книге). Для многих это поистине прозвучит чудовищно, но, увы, к сожалению, это суровая правда действительности.
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Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
Веселая компания. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
Экспериментатор. / Писатель.Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
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Несколько слов из творческой биографии британского художника
Джонатана Уолстенхолма (Jonathan Wolstenholme) — британский художник.
Джонатан Уолстенхолм родился в Лондоне в 1950 году. Образование получил в Кройдонском художественном колледже (1969-72 гг). После окончания успешный иллюстратор фрилансер в течение многих лет, работал в ряде крупных рекламных агентств, издательств и множестве журналов. Используя свой собственный яркий стиль причудливого юмора, сатиры и иронии, Джонатан стал популярным и узнаваемым.
Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
За свою творческую карьеру художник провел три персональных выставки в Лондоне. А в 1997 году выставка работ Джонатана была показана в Нью-Йорке. Несколько раз он выставлялся на выставке Singer and Friedlander, а на конкурсе «Проницательный взгляд» в галереях Mall в 2002 году Джонатан получил главный приз. А еще ежегодно работы мастера выставляются на всевозможных фестивалях, форумах, ярмарках.
Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
Последних два десятилетия Джонатан Уолстенхолм вплотную занимался книжной иллюстрацией. Немецкое издательство Haffmann поручило Джонатану проиллюстрировать «Дневник Сэмюэля Пипса» (2011 г.) и «Алису в стране чудес» (2012 г.). В его планах — приступить к иллюстрированию «Сказок братьев Гримм».
Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
Обувшик. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.
Наверняка те чувства, которые возникли при просмотре акварелей британского художника вызовут у вас не только добрую улыбку, но и ностальгию по живой, пахнущей бумагой и чернилами, книге. Книге с иллюстрациями, красивым переплетом и потертостями на зачитанных страницах. А ведь это именно то, чего старался добиться художник своей серией работ…
Иллюстраторы — особенные художники, умеющие превращать многие вещи в одушевленных сказочных персонажей. В этом лишний раз убеждаешься, столкнувшись с творчеством английского художника Родни Мэтьюза.
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