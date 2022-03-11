В чем притягательность сюрреалистических акварелей из «жизни книг» британца Джонатана Уолстенхолма

Акварельный цикл иллюстраций из «жизни книг» британского художника Джонатана Уолстенхолма – это своеобразные истории-приключения, в которых главными персонажами являются книжные издания, потрёпанные временем и жизнью. В этой серии работ мы можем наблюдать как «очеловеченные» книги читают другие книги, дерутся, играют в домино, шахматы, перекидываются в картишки, переживают творческие муки, пишут и иллюстрируют свои страницы, а умирая превращаются в осенние листья… Именно, таким образом, автор иронично, а иногда забавно и смешно, попытался напомнить о книге и поднять её авторитет в глазах современников.

Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

Стоит отметить, что чтение и сама книга были до недавнего времени весьма актуальной темой в изобразительном искусстве. Напомним, что в свое время читающих людей любили изображать известные живописцы Перуджини, Хамза, Уэбстер, Коро, Ренуар, Мане, Матисс и многие другие мастера. Но так было не всегда. С момента рождения первых рукописей и до многотиражных изданий книге пришлось многое пережить. Менялась жизнь происходила переоценка ценностей и вместе с этим менялось отношение человека книге. Её, то считали святыней, а то беспощадно сжигали в огне. Но, она всегда возрождалась из пепла и вновь жила.

Три мудрых книги. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

К большому сожалению, с приходом третьего тысячелетия для книги наступили трудные времена. Она пропала не только из произведений художников, книга исчезла из современных интерьеров, молодёжь практически перестала читать. В современном обществе символами успеха и богатства стали совершенно иные предметы. Однако история, как известно, циклична. И поэтому всё таки остается немалая надежда на ее воскрешение.

Кукловод. / Любитель цитат. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

Сам же британский художник-иллюстратор Джонатан Уолстенхолм, вдохновившись антикварными книгами и принадлежностями ушедшей эпохи, когда книга считалась святыней и источником знаний, в своих творениях поднял тему книги, которую сделал главным персонажем своих иллюстративных акварелей. Предварительно придав ей очеловеченный образ, он наделил книгу характерными чертами, поведением, определенным родом деятельности.

Фото на память. / Увядание. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

Стоит также отметить, что Уолстенхолм уделил огромное внимание деталям, причем настолько, что можно прочитать практически каждое слово в нарисованных им книгах. Да и сама идея искусственного «оживления» книги при помощи изображения рук оказалась достаточно интересной и увлекательной для зрителя. К тому же её внешний вид — потёртый, истрёпанный и ветхий также говорит о многом. Она явно уже прожила первую долгую-предолгую жизнь и теперь проживает вторую – новую и, главное, лучшую. Более «живую»…

Драка. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

Ведь ни для кого не секрет, что в наш век цифровых технологий, когда на смену книге пришёл всемогущий интернет, она стала эксплуатироваться не всегда по назначению. На первый взгляд это просто забавная придумка автора и сюжетная игра с немалой долей иронии и юмора, но в общекультурном контексте — это очередное свидетельство того, что книга перестала быть святыней, став обычной невостребованной вещью или основой, к примеру, для техники бук-карвинга. (Для справки: Бук-карвинг — это разновидность современного искусства, так называемая художественная резьба по книге). Для многих это поистине прозвучит чудовищно, но, увы, к сожалению, это суровая правда действительности.

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Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

Веселая компания. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

Экспериментатор. / Писатель.Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

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Несколько слов из творческой биографии британского художника

Джонатана Уолстенхолма (Jonathan Wolstenholme) — британский художник.

Джонатан Уолстенхолм родился в Лондоне в 1950 году. Образование получил в Кройдонском художественном колледже (1969-72 гг). После окончания успешный иллюстратор фрилансер в течение многих лет, работал в ряде крупных рекламных агентств, издательств и множестве журналов. Используя свой собственный яркий стиль причудливого юмора, сатиры и иронии, Джонатан стал популярным и узнаваемым.

Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

За свою творческую карьеру художник провел три персональных выставки в Лондоне. А в 1997 году выставка работ Джонатана была показана в Нью-Йорке. Несколько раз он выставлялся на выставке Singer and Friedlander, а на конкурсе «Проницательный взгляд» в галереях Mall в 2002 году Джонатан получил главный приз. А еще ежегодно работы мастера выставляются на всевозможных фестивалях, форумах, ярмарках.

Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

Последних два десятилетия Джонатан Уолстенхолм вплотную занимался книжной иллюстрацией. Немецкое издательство Haffmann поручило Джонатану проиллюстрировать «Дневник Сэмюэля Пипса» (2011 г.) и «Алису в стране чудес» (2012 г.). В его планах — приступить к иллюстрированию «Сказок братьев Гримм».

Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

Обувшик. Из серии иллюстраций «Жизнь книг». Автор: Джонатан Уолстенхолм.

Наверняка те чувства, которые возникли при просмотре акварелей британского художника вызовут у вас не только добрую улыбку, но и ностальгию по живой, пахнущей бумагой и чернилами, книге. Книге с иллюстрациями, красивым переплетом и потертостями на зачитанных страницах. А ведь это именно то, чего старался добиться художник своей серией работ…

Иллюстраторы — особенные художники, умеющие превращать многие вещи в одушевленных сказочных персонажей. В этом лишний раз убеждаешься, столкнувшись с творчеством английского художника Родни Мэтьюза.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060322/52736/