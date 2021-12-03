Что поразило Петра I в Амстердаме, и зачем он приказал приезжать в Петербург с камнями

Петр I часто ездил в заграничные поездки и приезжал оттуда, полный впечатлений. Для его подданных нововведения, которые царь «насаждал» после посещения Европы порой были шоком. Некоторые из них прижились, а другие так и канули в Лету. Читайте в материале, что поразило Петра I во время его путешествий в Амстердам и какие вещи, введенные прогрессивным правителем, сегодня не вызывают у людей удивления.

Амстердамские кареты на полозьях с жирными тряпками и соломой

В Амстердаме Петра I впечатлили не только судостроительные верфи, но и кареты, установленные на полозья. /Фото: christies.com

Амстердамские улицы очень узки. Множество мостов добавляли проблем для возниц. Повозке надо было не только въехать на мост (а некоторые из них достаточно крутые), но и удержаться во время спуска. Иногда экипаж просто опрокидывался. Возничие всячески старались решить эту насущную проблему и в 1664 году это произошло: экипажи и кареты стали устанавливаться на обычные полозья для саней. Дополнительно использовались такие странные на первый взгляд аксессуары как «башмак» из соломы и пропитанная жиром тряпка. Для чего они были нужны?

Возничий должен был проявить немалую ловкость, чтобы управлять подобными санями. Когда карета подъезжала к мосту, возничему приходилось спрыгивать и очень быстро бежать рядом, стараясь направить повозку в правильном направлении. Чтобы увеличить скорость, под полозья бросали тряпку, измазанную в жире. А когда следовало притормозить, использовали соломенный «башмак». Кареты летели с огромной скоростью, и Петр I был поражен, насколько ловко амстердамские возничие умели ими управлять. Если бы в России издревле не использовали сани, то наверняка бы царь привез эту идею домой. Но русские сани могли дать фору голландским.

Улицы, мощеные «диким камнем»

Санкт-Петербург по сегодняшний день радует туристов красивыми мощеными мостовыми.

К 1650 году в Амстердаме почти все дороги были мощеными. Когда Петр I путешествовал по Голландии в 1697-98 годах, он был приятно удивлен состоянием дорог в крупных городах. Улицы были выстланы булыжником или кирпичом, а вдоль домов сооружали удобные тротуары, сделанные их дерева. Бруски были аккуратно обтесаны и плотно уложены.

Петру I очень понравилась эта идея, и он ввел ее в жизнь во время строительства Санкт-Петербурга. В 1714 году даже был издан Указ, в котором всех гостей города обязывали привозить с собой «дикие» камни. Если человек приплывал на лодке, то должен был привезти десять камней. Для тех, про прибыл на корабле эта норма повышалась до тридцати. Путешественник на телеге обязан был сдать три камня. Не привез нужное количество материала — изволь платить штраф за каждую единицу. Такие строгие правила работали до 1776 года, после чего были отменены Екатериной Великой.

Шкафы для сна

Так выглядел старинный шкаф-кровать. /Фото: s.mediasole.ru

Во времена путешествия Петра в Голландию в домах этой страны еще не существовало такого понятия как отдельная опочивальня. Кровати могли быть расположены в любой комнате. Делали их из обычных досок, а, чтобы сэкономить пространство, старались «утопить» в стене. Широкое распространение получили шкафы-кровати. При этом они не позволяли человеку вытянуться во весь рост, потому спать приходилось в положении полусидя. Шкафы обычно имели ящики, которые для сна использовали дети.

Когда Петр жил в голландском Заандаме, где учился кораблестроению, он попробовал спать в шкафу. В музее этого города и сегодня стоит шкаф-кровать, в которой русский царь почивал во время своего путешествия.

Обычно в Голландии для отопления домов использовали торф. Его клали в специальный горшок и устанавливали под каминным колпаком. Конечно, торф — это не дрова. От него не будет большого тепла. Русскому человеку, привыкшему к печке, казалось, что в помещениях очень холодно.

Кстати, сами жители Амстердама, чтобы не замёрзнуть, надевали на себя не только халат, но целую кучу другой одежды. По словам писателя Оливера Голдсмита, настоящий голландец представляет собой «чудную фигуру», которая не надевает шубу, а напяливает на себя десять штанов и восемь жилетов. Потому выглядит весьма комично. Скорее всего Петра насмешило такое поведение замерзающих амстердамцев.

Голландские женщины тоже не хотели мерзнуть, потому постоянно пользовались грелками. При этом эти приспособления были сделаны их металла — небольшой ящичек, в котором лежал тлеющий торф. У каждой домохозяйки была такая грелка. Для работниц мануфактур обогревающие приборы выдавались бесплатно, чтобы у женщин не мерзли ноги. Петру понравились грелки из металла, но для России это было неактуально. Ведь в ней пылали печки, а люди ходили в шубах и валенках.

Амстердамские «дачки» и участие в бальзамировании

Сегодня коллекцию, собранную Петром, можно увидеть в Кунсткамере на Университетской набережной Санкт-Петербурга.

Петр I был удивлен, что в Амстердаме у каждого жителя был свой садик или цветник около дома. При этом неважно, какой статус занимал человек. В России это было привилегией зажиточных людей. Земля в Голландии была невероятно дорогая. Однако, даже самые бедные горожане умудрялись найти кусочек земли около своего дома для посадки цветов.

Что касается богатых голландцев, то они покупали землю в окрестностях города и строили там дачи. Клумбы, зеленые лужайки, плодоносящие деревья и беседка в центре этого великолепия — вот такие были дачи у голландцев.

Во время поездки по Голландии Петр I с удовольствием посещал анатомические театры, больницы, морги, то есть те места, где он мог как можно больше узнать про анатомию человеческого тела. Царю было предложено поучаствовать в бальзамировании тела, и он с радостью согласился, о чем потом сделал запись в своем дневнике. Петра был очень впечатлен анатомическими открытиями. Он стал тратить казенные деньги на покупки всего, что было связано с анатомией — от книг и инструментов до редких экземпляров. Все, что приобрел царь во время путешествия, стало базой для Кунсткамеры. В настоящее время коллекции, собранные Петром, можно увидеть в Санкт-Петербурге, на Университетской набережной. Кунсткамера располагается в Музее антропологии и этнографии Петра Великого Российской Академии наук.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/011221/51846/