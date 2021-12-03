Чешско-русский словарь Максима Янбекова
Чешский язык очень своеобразен, и, впервые услышав чешские слова, можно невольно рассмеяться. Если слова похожи по звучанию, то они абсолютно не совпадают по смыслу. Максим Янбеков решил создать и проиллюстрировать весёлый чешско-русский словарь.
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/34452-cheshsko-russkiy-slovar-maksima-yanbekova-25foto.html
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