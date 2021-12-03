Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Чешско-русский словарь Максима Янбекова

Чешский язык очень своеобразен, и, впервые услышав чешские слова, можно невольно рассмеяться. Если слова похожи по звучанию, то они абсолютно не совпадают по смыслу. Максим Янбеков решил создать и проиллюстрировать весёлый чешско-русский словарь.























Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/34452-cheshsko-russkiy-slovar-maksima-yanbekova-25foto.html

03.12.2021 - Posted by | Интересно знать...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: