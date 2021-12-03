Самые креативные народные арт-объекты из России, которые оценили интернет-пользователи

Российский человек – кладезь креативных идей. А если у него еще и руки из правильного места растут, то любая творческая идея тут же превращается в арт-объект. Да покрупнее, чтобы издалека было видать. И для того, чтобы такое творение полюбил народ, необязательно быть профессиональным дизайнером. Главное – сделать оригинально и с душой. Один из транспортных сервисов собрал все эти произведения искусства вместе и запустил в интернете конкурс народных арт-объектов. Набралось их аж 85. Проголосовать за понравившуюся «достопримечательность» может любой желающий. Представляем некоторые из арт-объектов, участвующих в конкурсе.

Человек, смотрящий в море. Крым

Некоторое время под Судаком появился арт-кластер для дизайнерских решений под названием «Таврида-арт». В числе расположенных на нем арт-объектов – «Человек, смотрящий в море». Он представляет собой гигантскую фигуру человека, сидящего на холме и смотрящего вдаль – на море. Автор работы – Сергей Паукер-Бравин.

Крымский гигант поражает масштабом конструкци.

Высота арт-объекта – 15 метров. Изготовлен он из 4,5 тыс. деталей. Периодически фигура дополняется различными съемными элементами. Например, однажды ей «надели» маску, а в другой раз на нее «накинули» российский флаг. По ночам гигантский человек подсвечивается.

Деревянный ишачок. Ростовская область

Выполненная из дерева копия советского истребителя «И-16» расположена в Новочеркасске. Самолет, который в народе прозвали «Ишачок», создал Дмитрий Девятов совместно с семьей Паршуковых.

Самолёт-ишачок стал народным любимцем и вышел в финал конкурса.

Чертежи самолета Дмитрий нашел в интернете. При изготовлении макета истребителя умельцы использовали фанеру и алюминиевую обшивку. Каркас укрепили с помощью стальных уголков.

«Городской тетрис». Самара

Художник из Самары Андрей Сяйлев с помощью волонтеров проекта по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест» выложил на брандмауэрной стене фрагменты старинных городских зданий.

Тетрис создавали коллективно.

Автор поясняет, что с противоположной стороны Волги Самара выглядит как некий срез, портрет. Он тоже решил создать своего рода плоский портрет города. В качестве материала он выбрал плитку, потому что она долговечна, хорошо клеится, кроме того, из нее интересно собирать «панно» всем вместе.

Старая Самара – как на ладони.

Создатели арт-объекта выложили свою «картину» не по заранее придуманному шаблону, а фактически спонтанно. Как совместить «кирпичики» друг с другом, какой с каким больше сочетается по цвету и историческому контексту, решали на месте – визуально.

Царь-остановка. Курганская область

Узнав, что в его родном поселке Чашинский убрали автобусную остановку-ларёк, местный житель Евгений Савельев решил, что негоже односельчанам мокнуть под дождём. Все-таки транспорт тут ходит не каждые три минуты. И заказал курганскому кузнецу Максиму Карюкину сделать карету. Конструкция, выполненная из металла, получилась весьма красивой и изящной. Кстати, её детали кузнец выковал вручную.

Была остановка – стала карета.

Теперь каждый житель поселка может хоть ненадолго почувствовать себя царской особой. Арт-объект так и прозвали – «Царь-остановка». Правда, смотрится она немножко странно на фоне местного пейзажа – хорошо бы теперь как-то облагородить окрестности!

Голова Святогора. Челябинская область

Арт-объект представляет собой дом высотой 11 метров, построенный в виде головы Святогора – богатыря из Пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». Автор арт-объекта, житель Миасса Рамис Себгатулин, строил свое детище пять лет. Н гигантскую голову ушло 12 тонн цемента и 3 тонны металла. Возводил ее умелец на собственные деньги. Завершение строительства было приурочено к 200-летиею знаменитой сказки великого поэта. Внутри арт-объекта есть другие тематические персонажи – Кот Учёный, Леший, Русалка, в доме-голове даже есть музей Пушкина.

Голова Святогора. Она же дом.

Кстати, перед конкурсом народных креативных работ журналистам стало известно, что автор выставил свою «голову» и территорию парка, в котором она расположена, на продажу. Он пояснил, что по состоянию здоровья больше не может находиться в этом сыром, болотистом климате, а передать свое арт-детище ему некому.

Московский Кремль в миниатюре. Красноярский край

Автор мини-кремля, расположенного во дворе школы № 2 села Тасеево, местный учитель физкультуры Владимир Черняк. Копию визитной карточки Москвы, очень похожую на оригинал, он строил десять лет. Помогали ему ученики. Завершилось строительство в 2011 году.

Миниатюрный Кремль строили десять лет.

Миниатюра выполнена в масштабе один к десяти. На постройку Спасской башни ушло примерно 5 тыс. малюсеньких кирпичиков. Размер каждого – чуть больше спичечного коробка. Местные жители отмечают, что сейчас Кремль уже немного обветшал и ему требуется реставрация. А ещё у селян есть идея возвести на школьном дворе еще два Кремлевских объекта – Никольскую башню и Собор Василия Блаженного.

Парящие автомобили. Алтай

Машины, «подвешенные» над землей, можно увидеть на Улаганском тракте. Здесь расположена маленькая турбаза с кафе и баней. Арт-экспонаты – главная достопримечательность этого места отдыха. Собрал их хозяин – Валентин Семенов, бывший прапорщик . Кстати, в честь него турбазу стали называть «У Валентина», хотя официальное ее название «Застава».

Парящие советские машины.

Разместить на столбах старые советские автомобили – собственная идея Валентина. В итоге получился не только оригинальный арт-объект, но и самый настоящий музей под открытым небом. Здесь можно увидеть машины, на которых когда-то ездили секретарь партии, председатель колхоза. Есть даже немецкий «трофейный» автомобиль, который Семёнову передал местный ветеран.

Проголосовать за арт-объекты народного конкурса интернет-пользователи могут в несколько этапов-раундов. Из каждого раунда в финал выходит работа, набравшая большее число голосов. Конкурс продлится до 24 января. Автор арт-объекта, победившего в голосовании, получит приз.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/011221/51852/