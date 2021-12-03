ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ ДУШИ… НАСТРОЕННЫЕ НА ОДНУ СТРУНУ. ХУДОЖНИК ANNA EWA MIARCZYNSKA









Зародившись в душе ниоткуда

Это чувство рвет сердце на части.

Я твое сумасшедшее чудо.

Ты мое бесконтрольное счастье.

Как меняет эмоции зрелость

Не стесняется больше огласки

Я твоя персональная прелесть.

Ты моя невозможная сказка.

И усыпан мчтами благими

Путь в совместную нашу обитель

Я твоя неземная богиня.

Ты мой бог… господин и спаситель

Мы едины… И полнятся смыслом

Наших будущих весен эскизы

Я твое продолжение мыслей

Ты мое откровение жизни.

2.



…я писал о тебе натюрмортно,

По-матиссовски, в красочный слой,

И ложились слова на полотна

Непрописанной речью густой.

Но звучало в мазках впечатленье,

И прозрачность была у холста.

Посмотри, как в его отраженье

Распустилась твоя красота.

И плечо в полукруглости нежной,

И лица утонченный овал…

Взяв из персиков мякоти свежей –

Я тебя этой ночью создал.

Ты в столетье проявишься новом,

Выйдя из-под уставшей руки

Человека – в берете вишневом,

Как и терпкие губы твои.

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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post488640908/