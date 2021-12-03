Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ ДУШИ… НАСТРОЕННЫЕ НА ОДНУ СТРУНУ. ХУДОЖНИК ANNA EWA MIARCZYNSKA

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Зародившись в душе ниоткуда
Это чувство рвет сердце на части.
Я твое сумасшедшее чудо.
Ты мое бесконтрольное счастье.
Как меняет эмоции зрелость
Не стесняется больше огласки
Я твоя персональная прелесть.
Ты моя невозможная сказка.
И усыпан мчтами благими
Путь в совместную нашу обитель
Я твоя неземная богиня.
Ты мой бог… господин и спаситель
Мы едины… И полнятся смыслом
Наших будущих весен эскизы
Я твое продолжение мыслей
Ты мое откровение жизни.
2.
Anna Ewa Miarczynska - Tutt'Art@ (12) (700x700, 543Kb)
…я писал о тебе натюрмортно,
По-матиссовски, в красочный слой,
И ложились слова на полотна
Непрописанной речью густой.
Но звучало в мазках впечатленье,
И прозрачность была у холста.
Посмотри, как в его отраженье
Распустилась твоя красота.
И плечо в полукруглости нежной,
И лица утонченный овал…
Взяв из персиков мякоти свежей –
Я тебя этой ночью создал.
Ты в столетье проявишься новом,
Выйдя из-под уставшей руки
Человека – в берете вишневом,
Как и терпкие губы твои.
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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post488640908/

03.12.2021 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

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