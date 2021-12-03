Почему волки не выбегают за красные флажки в лесу

Охота на волков при помощи создания коридора из красных флажков в свое время стала центральным мотивом для одноименной песни Владимира Семеновича Высоцкого. Благодаря этому произведению в свое время о способе уничтожения лесного хищника узнала вся страна, даже те люди, кто никогда не брал охотничьего ружья в руки. Вопрос: действительно ли волки боятся красных флажков и не выходят за них?

Стая волков чрезвычайно опасна. |Фото: YouTube.

Серый лесной разбойник в действительности боится всего, с чем не сталкивается на постоянно основе, включая человека. И такая форма поведения свойственна не только волкам. Значительная часть лесных животных, особенно небольших и средних относительно человека размеров будет проявлять повышенную осторожность при столкновении с цивилизацией. Конечно, не нужно самостоятельно проверять, не нападут ли волки: там, где волк-одиночка предпочтет понаблюдать из кустов, стая волков совершенно точно решит организовать себе сытный обед. Хотя, если волк не задумает нападение, то большинство людей скорее всего даже его не заметит. А все потому, что у волков отличный нюх. И как только нос разбойника чует непонятный, неизвестный запах, инстинкты заставляют его проявлять повышенную осторожность, граничащую с трусостью.

В голодный сезон волки не боятся ходить в селения людей. |Фото: mordovmedia.ru.

Чаще всего волки нападают на людей тогда, когда в лесу становится голодно. Изрядную порцию проблем доставляют бешеные животные, однако такие всегда будут бродить одиноко и в силу специфики заболевания вообще не будет чего-либо бояться. Нас же интересуют в первую очередь здоровые стайные волки. Так вот когда становится голодно, волки начинают представлять опасность не только в лесу, но и выходить в поселения людей. Серые разбойники нападают на деревни, фермы, пасущиеся стада домашних животных, они ловят и душат скотину, собак, кур, котов, нападают на одиноких людей. Для того, чтобы подобного не случалось, волков целенаправленно отстреливают.

Волки боятся на красных флажков, а того чего они пахнут. |Фото: rk.karelia.ru.

Описанное выше важно знать для понимания поведения волков. Все дело в том, что волки боятся не флажков. Они боятся запаха человека, который от них исходит. Сами по себе флажки на волка действуют слабо. Работает данное средство охоты в комплексе вместе с охотниками и собаками, которые загоняют волков в коридор. Находящиеся в стрессовом состоянии и не имея времени разобраться в ситуации хищники бегут, сторонясь источников непонятного запаха в надежде не угодить в еще большую беду. Таким образом человек-охотник использует инстинкты волков против них самих. С другой стороны, важно понимать, что если оставить волка с красными флажками наедине в спокойной обстановке, то он их обнюхает и, убедившись в безопасности неизвестного объекта, обойдет. В том числе после «знакомства» волк сможет пройти и через флажки.

Серых разбойников жалко, но ничего не поделаешь. ¦Фото: chernobyl-heart.com.

Источник: https://novate.ru/blogs/011221/61435/