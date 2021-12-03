Малоизвестные факты про мать Петра Великого Наталью Нарышкину

Наталья Нарышкина (1651-1694)

«Лапотная царица» – так называли Наталью Нарышкину, ставшую второй женой Алексея Михайловича Романова. Но для истории эта царица интересна тем, что один из ее сыновей, Петр, стал величайшим и умнейшим правителем, превратившим царство Русское в Российскую империю. И эта заслуга по праву принадлежит ей, Наталье Кирилловне Нарышкиной.

Детские годы будущей царицы – жизнь у дальних родственников

Наталья родилась в 1651 году в скромной семье мелкопоместных бояр Нарышкиных. Детей у них было много: пять мальчиков и две девочки, включая Наташу. Потом все они встанут на царскую службу, но в детстве были приучены к бережливости и скромности, и в отличие от детей более богатых дворян, Нарышкины «бегали в лаптях».

В 11-летнем возрасте Наташа попала на воспитание к дальним родственникам Матвеевым. Артамон Матвеев имел влияние во дворе, считался весьма просвещенным человеком, приверженцем «европ и немчуры». Наталья учила физику и математику, литературу и историю. Она могла говорить по-немецки и хорошо держалась на сцене домашнего театра.

Артамон Матвеев (1625-1682)

Знакомство с царем на светской вечеринке

Когда девушка достигла 15 лет, Матвеевы понемногу стали выводить ее в свет. Для России XVII века светские рауты были невидалью, поэтому многие осуждали Евдокию Гамильтон и Наталью Нарышкину, принимавших высокопоставленных гостей в своем доме. Артамон Матвеев поощрял подобные приемы. И однажды на таком вот вечере Нарышкину представили царю Алексею Романову.

Современники описывали юную Наталью высокой, стройной и белолицей красавицей. Царь сразу же «положил глаз» на девушку, хотя та была младше его на 22 года. К этому времени первая супруга государя, родившая аж 13 детей, скончалась из-за горячки после очередных родов. И царю уже больше года искали новую жену, свозя «отборнейших невест» со всех городов и весей. По обычаю, проводился выбор, в котором пришлось участвовать и Нарышкиной. Но она была вне конкуренции – Алексей сразу подошел к Наталье и взял ее за руку.

Смотрины, где участвовала Наталья Нарышкина

Пять свободных и счастливых лет

Этот брак был определен небесами: у супругов было полное взаимопонимание и уважение друг к другу. Под влиянием умной и образованной Натальи царь полюбил театр, музыку и светскую жизнь, даже бороду брил регулярно. Более того, уступив просьбам царицы, государь ввел профессиональный театр при дворе, что было настоящим вызовом Домострою.

Кстати, именно Артамон Матвеев, еще при жизни батюшки-царя Михаила, ввел на Руси первые придворные театры. А Наталья, получается, продолжила это дело. Но вот в правление следующих царей театры позакрывали.

Венчание состоялось в 1671 году, а на следующий год Наталья родила царю сына Петра, в 1673-м дочь Наталью, в 1674-м – дочь Феодосию, скончавшуюся в 3-летнем возрасте. Наталья считалась хранительницей русских обычаев, но современники отмечали и то, что она «не стесняет себя мелочами и ведет жизнь несколько свободнее и веселее». Придворный астролог предсказал появление на свет детей, таких же одаренных, как и государыня.

Алексей Романов-Тишайший (1629-1676)

Воспитание детей превыше всего

Интерес к наукам Петр унаследовал от своей матери – она занималась воспитанием детей по европейскому образцу. Будущий император с 4 лет учил немецкий язык и постепенно овладевал грамотой и письмом. Царица организовала Потешные войска, где «служили» малыши из знатных, да и незнатных родов. Так дальновидная Наталья формировала будущую элиту и единомышленников наследника – к примеру, именно там юный Петр познакомился с Меншиковым.

Кроме того, преподавание там выходило за рамки шуточного: детей реально муштровали, испытывали на смелость и учили военному делу. Домашним учителем Петра стал молодой и образованный Никита Зотов. Вместе с ним Наталья выстроила свою систему образования, основанную на трудах Каменского и советах ее наставника Матвеева.

Смутное время всегда наступает после смерти правителей

У Алексея Михайловича, как я уже говорил, было 13 детей от первого брака с Марией Милославской, из 5 сыновей до совершеннолетия дожили двое, но и они умерли, не дожив до 30 лет. Ни одну из дочерей Марии не выдавали замуж: две скончались во младенчестве, а шесть умерли бездетными.

Все дети и другие родственники Милославских были против воцарения Нарышкиных. После смерти Алексея Михайловича началось смутное время, как это обычно бывает в междувластие. Царица поседела от горя и переживаний за судьбу свои детей и родственников. Наталье Нарышкиной пришлось встать во главу рода и вступить в долгую борьбу за власть с Милославскими.

Долгая дорога к власти ради сына

В 1676 году на престол вступил сын Алексея, царевич Федор, а Нарышкина с детьми уехала в село Преображенское. Милославские ликовали. Но Федор был слаб здоровьем, и в возрасте 20 лет скончался, как предполагают, от цинги. Его царствие продлилось 6 лет, но за это время он успел отправить Артамона Матвеева, покровителя Нарышкиной, в ссылку.

Царевич Иван, следующий наследник, тоже был тщедушным и слабым, страдал эпилепсией. Перед началом его правления случился стрелецкий бунт, организованный Милославскими, которые хотели избавиться от Петра, сына Натальи Нарышкиной, видя в нем здорового и перспективного претендента на трон. Стрельцы были обмануты слухом о том, что им не хотят платить жалованье, а Иван убит.

Эту клевету распространяла царевна Софья. В результате бунта были убиты два брата Натальи и Артамон Матвеев. А родителей царицы постригли насильно в монахи. Дело решилось тем, что на трон вошли сразу два царя: Петр и Иван. И для них даже сделали трон с двумя сиденьями. А регентшей при этих государях стала царевна Софья, именовавшая себя самодержицей.

Софья Романова (1657-1704)

Судьба сына в руках матери

Именно Наталья додумалась женить сына на Евдокии Лопухиной, дочерью стрелецкого головы. Родство с худородной, но очень многочисленной семьей привело к тому, что царевна Софья потеряла свой вес в обществе, лишилась привилегий и полномочий после смерти Ивана. Ее перестали поддерживать стрельцы и бояре. В итоге царевна очутилась в монастыре.

Так как Петр был еще маленьким и всерьез интересовался только созданием игрушечного флота на ручьях, Наталья взяла всю тяжесть правления государством на себя. Она перебралась в Кремль и решала государственные вопросы. К слову сказать, во времена регентства Софьи Русь получила много полезных преобразований, но их надо было развивать. А Нарышкина, при своем уме, все же с трудом справлялась с финансовыми вопросами и не умела распоряжаться землями.

Поэтому при поддержке родственника, Льва Кирилловича Нарышкина, Наталья сделала из бояр министров. Однако это не помогло государству, потому как «министры» не контролировали судей, не смогли навести порядок среди войск, только подняли налоги да устраивали празднества.

Петр Великий в детстве

Траур по мужу всю оставшуюся жизнь

Наталья после смерти любимого мужа надела черный наряд и так до конца своей жизни ходила в трауре. После 40 лет она стала понимать, что надежды ее на Петра не оправдываются в той мере, как ей хотелось. Она устала от вечной борьбы и переживаний за сына, уезжавшего за границу и пропадавшего там годами. Царица скончалась на 42-м году жизни…

Тем не менее, труды Натальи Нарышкиной не были безрезультатными: она сохранила жизнь сыну, отвоевала для него трон, воспитала императора, и подготовила дня него лучших соратников. Без такой матери история России никогда бы не пережила правление (не побоюсь этих слов) одного из самых величайших людей тысячелетия.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/history_russian/maloizvestnye-fakty-pro-mat-petra-velikogo-nataliu-naryshkinu-61a7c9ec2a1e430ab6e137a5?&