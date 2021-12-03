Лучшие фото “ Интерфакс “ за ноябрь 2021 года

Фестиваль света в Амстердаме

Фото: EPA/Vostock-photo

Заповедник дикой природы Побитора в штате Ассам, Индия

Фото: АР/ТАСС

Сотрудник зоопарка Хагенбека в костюме Санта-Клауса кормит бабуинов. Гамбург, Германия.

Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images

Пожарные спасают собаку из горящей квартиры в Загребе, Хорватия

Фото: Igor Soban/PIXSELL/ТАСС

Пловец в ледяной воде озера в Шэньяне, Китай

Фото: Cai Jingyu/VCG via Getty Images

Мурмурация скворцов в Риме

Фото: Zuma/ТАСС

Северное сияние в Исландии

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Празднование Недели военно-морского флота Индии

Фото: Anshuman Poyrekar/Hindustan Times via Getty Images

Участники акции пропаганды здорового образа жизни в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Покрытый пеплом остров Пальма

Фото: AP/ТАСС

Гонки на собачьих упряжках в зоопарке немецкого города Штрёэн

Фото: Lino Mirgeler/picture alliance via Getty Images

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Амурский тигренок в зоопарке английского Норфолка

Фото: PA/ТАСС

Неделя моды в Сан-Паулу

Фото: AP/ТАСС

Жители Мумбаи на побережье Аравийского моря

Фото: Pratik Chorge/Hindustan Times via Getty Images

Детеныш хамелеона вылупился в Уипснейдском зоопарке, Великобритания

Фото: Zuma/ТАСС

Чайки над рекой Ямуна в Нью-Дели

Фото: Mohd Zakir/Hindustan Times via Getty Images

Французский скалолаз Ален Робер залез на высотку в центре Франкфурта

Фото: AP/ТАСС

Международная выставка лошадей в испанской Севилье

Фото: EPA/Vostock-photo

Пеликан в зоопарке чешского Либереца

Фото: CTK/ТАСС

Спортсмен из Южной Кореи Ча Чжунхван выступает на Гран-при по фигурному катанию в Токио

Фото: EPA/Vostock-photo

Банковские высотки во Франкфурте-на-Майне

Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Жители Кабула толкают заглохший автомобиль. Афганистан.

Фото: АР/ТАСС

Американская змеешейка в Коба, Мексика

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Парк водно-болотных угодий озера Хунцзе. Провинция Цзянсу, Китай.

Фото: Fei Mei/Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Серфер в Назаре, Португалия

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Белая сова в Кабо-де-Пеньясе, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

Солинское озеро на юго-востоке Польши

Фото: EPA/Vostock-photo

Исландские лошади в Таунусе, Германия

Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Пеликаны, мигрирующие в Африку, в Израиле

Фото: AP/ТАСС

Закат на Балтийском море в Германии

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Детеныш тюленя в зоопарке немецкого Ростока

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Токсичная пена на реке Ямуна в Индии

Фото: Anindito Mukherjee/Getty Images

Ежегодный парад в честь Дня ветеранов в США

Фото: EPA/Vostock-photo

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Индуистские верующие во время молитвы в Дакке

Фото: Zuma/ТАСС

Снежная погода в Турции

Фото: Bilal Kahyaoglu/Anadolu Agency via Getty Images

Акция "Ночь искусств" в Кемеровской области

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Бангладешский мальчик в трущобах Кораил

Фото: Zuma/ТАСС

Белка в национальном парке Йоркшир-Дейлс в Англии

Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Image

Северное сияние в Мурманской области

Фото: Елена Верещака/ТАСС

Празднование фестиваля Дивали в индийском Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль воздушных видов спорта в Гизе

Фото: Gehad Hamdy/picture alliance via Getty Images

Лев в зоопарке Lion Parkour в Анкаре, Турция

Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images

Небоскреб в облаках в китайском Тяньцзине

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Даниэль Хемрик празднует победу в гонке NASCAR Xfinity. США.

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

День почитания собак во время индуистского фестиваля Тихар в Непале

Фото: Zuma/ТАСС

Туман в Москве

Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Ледник Перито-Морено в Аргентине

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/