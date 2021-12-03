Лучшие фото “ Интерфакс “ за ноябрь 2021 года
Фестиваль света в Амстердаме
Фото: EPA/Vostock-photo
Заповедник дикой природы Побитора в штате Ассам, Индия
Фото: АР/ТАСС
Сотрудник зоопарка Хагенбека в костюме Санта-Клауса кормит бабуинов. Гамбург, Германия.
Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images
Пожарные спасают собаку из горящей квартиры в Загребе, Хорватия
Фото: Igor Soban/PIXSELL/ТАСС
Пловец в ледяной воде озера в Шэньяне, Китай
Фото: Cai Jingyu/VCG via Getty Images
Мурмурация скворцов в Риме
Фото: Zuma/ТАСС
Северное сияние в Исландии
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Празднование Недели военно-морского флота Индии
Фото: Anshuman Poyrekar/Hindustan Times via Getty Images
Участники акции пропаганды здорового образа жизни в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Покрытый пеплом остров Пальма
Фото: AP/ТАСС
Гонки на собачьих упряжках в зоопарке немецкого города Штрёэн
Фото: Lino Mirgeler/picture alliance via Getty Images
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход солнца в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Амурский тигренок в зоопарке английского Норфолка
Фото: PA/ТАСС
Неделя моды в Сан-Паулу
Фото: AP/ТАСС
Жители Мумбаи на побережье Аравийского моря
Фото: Pratik Chorge/Hindustan Times via Getty Images
Детеныш хамелеона вылупился в Уипснейдском зоопарке, Великобритания
Фото: Zuma/ТАСС
Чайки над рекой Ямуна в Нью-Дели
Фото: Mohd Zakir/Hindustan Times via Getty Images
Французский скалолаз Ален Робер залез на высотку в центре Франкфурта
Фото: AP/ТАСС
Международная выставка лошадей в испанской Севилье
Фото: EPA/Vostock-photo
Пеликан в зоопарке чешского Либереца
Фото: CTK/ТАСС
Спортсмен из Южной Кореи Ча Чжунхван выступает на Гран-при по фигурному катанию в Токио
Фото: EPA/Vostock-photo
Банковские высотки во Франкфурте-на-Майне
Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images
Жители Кабула толкают заглохший автомобиль. Афганистан.
Фото: АР/ТАСС
Американская змеешейка в Коба, Мексика
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Парк водно-болотных угодий озера Хунцзе. Провинция Цзянсу, Китай.
Фото: Fei Mei/Costfoto/Barcroft Media via Getty Images
Серфер в Назаре, Португалия
Фото: Octavio Passos/Getty Images
Белая сова в Кабо-де-Пеньясе, Испания
Фото: EPA/Vostock-photo
Солинское озеро на юго-востоке Польши
Фото: EPA/Vostock-photo
Исландские лошади в Таунусе, Германия
Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images
Пеликаны, мигрирующие в Африку, в Израиле
Фото: AP/ТАСС
Закат на Балтийском море в Германии
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images
Детеныш тюленя в зоопарке немецкого Ростока
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images
Токсичная пена на реке Ямуна в Индии
Фото: Anindito Mukherjee/Getty Images
Ежегодный парад в честь Дня ветеранов в США
Фото: EPA/Vostock-photo
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Индуистские верующие во время молитвы в Дакке
Фото: Zuma/ТАСС
Снежная погода в Турции
Фото: Bilal Kahyaoglu/Anadolu Agency via Getty Images
Акция "Ночь искусств" в Кемеровской области
Фото: Максим Киселев/ТАСС
Бангладешский мальчик в трущобах Кораил
Фото: Zuma/ТАСС
Белка в национальном парке Йоркшир-Дейлс в Англии
Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Image
Северное сияние в Мурманской области
Фото: Елена Верещака/ТАСС
Празднование фестиваля Дивали в индийском Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль воздушных видов спорта в Гизе
Фото: Gehad Hamdy/picture alliance via Getty Images
Лев в зоопарке Lion Parkour в Анкаре, Турция
Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images
Небоскреб в облаках в китайском Тяньцзине
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Даниэль Хемрик празднует победу в гонке NASCAR Xfinity. США.
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
День почитания собак во время индуистского фестиваля Тихар в Непале
Фото: Zuma/ТАСС
Туман в Москве
Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"
Ледник Перито-Морено в Аргентине
Фото: AP/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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