Игарка — первый советский город на вечной мерзлоте

Фотографии и текст Славы Степанова

Город расположен на берегу Енисея, в 1300 км к северу от Красноярска. Игарка находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты и относится к районам Крайнего Севера. В городе есть единственный в мире Музей Вечной мерзлоты, созданный на базе подразделения Академии Наук.

Долгие годы Игарка считалась центром лесоэкспорта Красноярского края. Это был один из крупнейших в мире северных морских портов — за короткую навигацию он принимал более 120 судов, которые доставляли продукцию местного лесоперерабатывающего комбината в десятки стран. Сейчас производство почти свёрнуто. С этим связано значительное сокращение численности населения города — с 18 до 4,5 тысяч человек.

1. Впервые Игарскую протоку исследовали и нанесли на карту участники Великой Северной экспедиции в 1733-1743 годах. В 1929 году здесь начали строить порт по вывозу леса. До 50-х сюда ссылали политических, военных и других заключённых. Во многом благодаря их труду, а также труду тысяч вольнонаёмных энтузиастов, были созданы лесопромышленные предприятия города. Из Игарки также строили железнодорожную магистраль до Салехарда — так называемая «дорога на костях», часть недостроенной Трансполярной магистрали, унесшая тысячи жизней заключенных и впоследствии заброшенная.

2. Администрация город Игарка.

3. В 1962 году в городе разразился «Большой Игарский пожар», который полностью уничтожил склад готовой продукции лесоперерабатывающего комбината, 65 жилых и административных зданий. В результате Играка была фактически отстроена заново.

4. С 2009 года жизнь в Игарке сосредоточена в двух микрорайонах с пяти- и девятиэтажными зданиями на территории «Нового города».

Сейчас Игарка это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива; есть также аэропорт, используемый для перевозки грузов и рабочих вахт на нефтяные месторождения. Недалеко от Игарки находится активно разрабатываемое Ванкорское нефтегазовое месторождение.

5. Среднегодовая температура воздуха в районе Игарки 10,5 °С ниже нуля. В течение двух первых месяцев лета солнце практически не заходит за горизонт, а в декабре — январе — полярная ночь.

6. Памятник самолёту Ли-2.

7. Это был последний летающий самолёт Ли-2 Игарского авиаотряда, который поставили на вечную стоянку в 1979 году. Первоначально в решении исполкома горсовета предполагалось назвать это место памятником покорителям Северных воздушных трасс, но сегодня за ним держится гордое название памятника полярной авиации.

8. Игарка связана с другими городами воздушным и водным сообщением: зимой и летом добраться до Игарки можно на самолёте и вертолёте, а в период летней навигации — на теплоходе по реке Енисей. В зимнее время из других посёлков можно добраться по зимникам.

9. Выселенный дом. Суровый климат города и угасшее с советских времен производство значительно сократили численность населения.

10. Последствия «Большого Игарского пожара» 1962 года.

11. Бывший дом культуры Лесокомбината.

12. «Музей вечной мерзлоты».

Игарка целиком стоит на вечной мерзлоте, толщина которой в некоторых места достигает 50–60 метров. Музей вечной мерзлоты создан на базе научной лаборатории, которая, в свою очередь, появилась в 1936 году. Ученые работали тут несколько десятилетий, а в 1996 году подземелье перешло музею. На сотнях квадратных метров можно увидеть образцы льдов, встречающихся в природе, — от речного енисейского до реликтового, добытого из древних ледников. Здесь же фрагменты деревьев, возраст которых колеблется от 24,5 тыс. до 49 тыс. лет. В тоннеле глубиной 10 метров проводились эксперименты по заморозке растений и рыб, по сохранности музейных предметов в условиях отрицательных температур.

13. На территории музейного комплекса есть отдельное здание, посвящённое «Стройке 503».

После войны в направлении Игарки началось строительство железной дороги — знаменитая сталинская стройка № 503 Салехард-Игарка. Прокладку линии вели сразу на трёх участках — от начальной точки на станции Пур (ныне в городской черте Нового Уренгоя), от Игарки и от посёлка Ермаково на берегу Енисея. В период 1947—1953 годов было проложено более 200 километров пути. По всей протяжённости будущей магистрали была устроена очередь постоянной линии связи. Такая же линия шла от Игарки дальше на север, в направлении Норильска. После смерти Сталина работы на проекте сначала законсервировали, а затем и вовсе прекратили. В начале 1960-х годов рельсовый путь от Игарки разобрали.

14. Бывший Игарский лесопильно-перевалочный комбинат (ЛПК).

Раньше это был экспортно-ориентированной крупнейший в стране комплекс по переработке высокосортной древесины. Наибольшего пика ЛПК достиг в начале 70-х — комплекс мог поставлять на экспорт до 1,5 миллионов кубометров пиломатериала ежегодно. Всего здесь было задействовано 4 лесопильных завода, производящих продукцию достаточно широкой номенклатуры, начиная с бруса и досок, заканчивая мелочью типа рейки и тарной дощечки. Постоянно вводились новые технологии подготовки продукции к продаже: искусственная сушка, антисептики, транспортные пакеты, автоматизированная сортировка лесоматериалов и т.д. Предприятие работало на древесине, доставляемой по Енисею из южных районов Красноярского края.

15. За продукцией комбината в порт приходило до сотни морских судов за навигацию, а мощности морского порта позволяли обслуживать сразу 25 крупнотоннажных кораблей. По объёму поставок древесины Игарский морской порт занимал второе место в стране после Архангельского.

Но в конце 70-х была построена железная дорога практически до самого Енисейска, началось возведение нового города-порта Лесосибирск. Перевалка леса постепенно смещалась туда. С этого момента объёмы производства комбината понемногу уменьшались, что не могло не сказаться и на городе. Кризисные 90-е окончательно погубили экономику Игарки. В настоящий момент производство практически свернуто.

Источник: https://loveopium.ru/rossiya/igarka-pervyj-sovetskij-gorod-na-vechnoj-merzlote.html