17 эмоциональных работ первой в истории уличной художницы из Афганистана

После того как талибы захватили Афганистан, многие граждане страны не знают, как это повлияет на их жизнь. Они не уверены в своём будущем, они напуганы и растеряны. Человеку стороннему вообще трудно разобраться, что на самом деле там происходит. Есть одна женщина, которая может помочь. Шамсия Хассани, первая афганская уличная художница, создаёт неимоверно говорящие работы на злобу дня. Её картины не только изображают роль женщин в обществе, где доминируют мужчины, но ярко иллюстрируют ту битву между светом и тьмой, которая поработила место, которое Шамсия называет своим домом.

Кто такая Шамсия Хассани

Шамсия Хассани. / Фото: shamsiahassani.net

Шамсия Хассани (настоящее имя — Оммолбанин Хассани) родилась в 1988 году в семье афганских беженцев в Иране. С самого рождения её жизнь не была лёгкой. Дело в том, чтов Иране нет соответствующего закона, чтобы она смогла стать гражданкой этой страны. Поэтому у будущей художницы было афганское гражданство. Афганцы находятся там, что называется на «птичьих правах». Им не разрешается работать без специального разрешения от властей. Родители Шамсии такового не имели. Жизнь семьи была очень трудной. Маленькая девочка тогда всего этого, конечно же, не понимала.

Её считают первой уличной художницей в Афганистане. / Фото: shamsiahassani.net

Шамсия Хассани за работой. / Фото: shamsiahassani.net

Назад в Афганистан

В конце концов, семья Хассани вернулась на родину. Там Шамсия выросла и выучилась. Тогда ещё не было запрета на женское образование. После окончания учёбы Шамсия даже преподавала в Кабульском университете.

Мать стремится защитить своё дитя. / Фото: shamsiahassani.net

В 2010 году художнице посчастливилось попасть на семинар по граффити. Его организовала в Кабуле компания Combat Communications. Там была серия мастер-классов, которую проводил британский художник CHU, настоящий мастер по граффити. Именно его лекции помогли Шамсии обрести тот жизненный путь, которым она следует и сегодня. Художница разработала свой уникальный, ни на кого не похожий стиль. Она изобрела свой фирменный персонаж, который присутствует на всех её картинах — это женщина без рта с закрытыми глазами.

Оба сердца разбиты. / Фото: shamsiahassani.net

Реальность, стоящая за прибылью. / Фото: shamsiahassani.net

Лекции CHU включали теорию, практическую работу и презентации работ разных художников со всего мира. На мероприятии присутствовали кроме Шамсии её девять коллег из Беранга. Там они все научились создавать граффити. На семинаре они узнали всё о методах распыления и о том, как рисовать крупномасштабные рисунки на стенах. После этого никто кроме Хассани не стал работать в этой сфере. Однако её это искусство реально зацепило. С тех пор она стала уличной художницей. Её считают первой в своём роде. Работает ли Шамсия на холсте или стене заброшенного здания, подвергшегося бомбардировке, работы её невероятно впечатляют.

Музыка под запретом. / Фото: shamsiahassani.net

«Мне это очень понравилось, и я подумала, что у этого искусства много сфер применения. Я верила, что граффити может стать тем инструментом, с помощью которого я превращу разрушенные войной стены моего города в красочные картины», — объяснила Шамсия. «Яркие цвета полностью скроют истории о войне, и люди увидят новые вещи вместо следов пуль и трещин от снарядов».

Это разбивает сердце. / Фото: shamsiahassani.net

«Я также верила, что это может быть прекрасный способ познакомиться с моим искусством. Ведь многие люди никогда не были на выставках и никогда не видели мои работы. У них будет возможность открыть для себя что-то новое и насладиться этим. Может быть, кто-то даже сфотографируется с моей картиной и развеется от тягостных мыслей хотя бы на несколько минут», — добавила Хассани.

Из-за коронавируса реальность стала ещё более удручающей. / Фото: shamsiahassani.net

Опасное искусство

Когда Шамсия всерьёз увлеклась граффити, её страна стала более опасным местом. Теперь не всегда можно было беспрепятственно выйти на улицу, чтобы распылять красоту и счастье. Художница столкнулась со многими проблемами и культурными нюансами.

Мечта и глоток свежих чувств. / Фото: shamsiahassani.net

«Люди в Афганистане совсем не против искусства, они против женской деятельности», — сказала она. «Поэтому, когда кто-то видел, как я на улице делаю граффити, они говорили мне плохие слова, они ругали, а некоторые называли это грехом».

Нельзя было ярче выразить всю боль. / Фото: shamsiahassani.net

«Когда я рисовала в общественных местах, примерно через 15 минут я начинала чувствовать себя небезопасно, поэтому уходила. Если бы у меня была возможность остаться на месте в течение 2-3 часов, мои работы были бы несравнимо лучше. К сожалению, 15 минут — это всё, что я могу себе позволить. Поэтому выбор состоит в том, чтобы нарисовать что-то очень простое или оставить картину незавершённой».

Теперь женское образование под запретом. / Фото: shamsiahassani.net

Душераздирающе мощное изображение на тему пожаров в Австралии. / Фото: shamsiahassani.net

«Другая проблема заключается в том, что для граффити зачастую просто не хватает места. Никто из людей не хочет, чтобы у них на стенах была картина. Они соглашались только в том случае, если я рисовала что-то по их вкусу. У них было своё видение, когда дело касалось их собственности. Частенько они не хотели видеть мои работы».

Надежды и мечты. / Фото: shamsiahassani.net

Шамсия Хассани рассказала, что после падения режима талибов в 2001 году, несмотря на продолжающуюся войну и различные политические и социальные проблемы, положение женщин действительно улучшилось. Они постепенно вошли в общество и получили возможность учиться и развиваться. «В течение этих двадцати лет многие женщины выросли в различных областях, таких как образование, торговля, культура, медицина и так далее. Прогресс был медленным, но весьма многообещающим».

Влияние Бэнкси. / Фото: shamsiahassani.net

Боль, безысходность и робкая надежда. / Фото: shamsiahassani.net

Сейчас, с возвращением Талибана, многие женщины не видят иного выхода, как покинуть родину. Они не видят светлого будущего. Самое обидное, что теперь перечёркнут весь прогресс прошлых лет. Все усилия пошли прахом. Шамсия говорит, что ей просто не верится в то, что всё это происходит на самом деле.

Надеяться и верить — это истинная сила. / Фото: shamsiahassani.net

Сегодня, к счастью, Хассани в полной безопасности. К её огромному разочарованию и печали, ей пришлось покинуть свою родную страну.

Говорящие картины

Многие из картин Шамсии имеют повторяющийся сюжет. На каждой работе у персонажа строго определённая роль, как у героев фильмов.

Хассани выбрала своим главным персонажем женщину. Она говорит, что у женщин не только в Афганистане, а во всём мире, гораздо больше ограничений, чем у мужчин. Поэтому на картинах всегда изображена женщина с закрытыми глазами и без рта, иногда с повреждённым музыкальным инструментом, который даёт ей силу и уверенность.

Надежда никогда не умирает. / Фото: shamsiahassani.net

Закрытые глаза означают, что смотреть не на что. Героиня предпочитает игнорировать всё, чтобы меньше печалиться. Закрытый рот означает невозможность что-либо сказать или сделать, чтобы изменить происходящее. Работы художницы часто имеют весьма ярко выраженный политический характер. Они сосредоточены вокруг самых острых социальных проблем в обществе.

Сама Хассани рассказывает о своём творчестве так: «Персонаж на моих картинах часто играет разные роли, например, комбатанта или беженца без будущего. Иногда он ищет мира, а иногда вообще не имеет личности. Женщина часто теряется в своих снах, испытывает жгучую боль и всеобъемлющую печаль. Она яростно борется с прошлым и будущим, но является патриотом, который горячо любит свою родину и борется с безнадёжностью».

Все желания, надежды и мечты неумолимо ускользают… / Фото: shamsiahassani.net

Искусство меняет сознание людей, а люди меняют мир.

(Шамсия Хассани)

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100921/51062/