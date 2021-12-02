Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник стирает границу между вымыслом и реальностью

Фотохудожник из Амстердама Мартин Шрийвер создает в художественных работах новый, неизведанный мир, мастерски снимая границу между реальностью и фантазией.

    
 




























Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/34450-hudozhnik-stiraet-granicu-mezhdu-vymyslom-i-realnostyu-31foto.html

02.12.2021 - Posted by | Креатив...

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