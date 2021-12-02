Странные фото года

Топ необычных фото в 2021 году по версии REUTERS.

1. Гиббон гуляет среди моделей машин в зоопарке в парке миниатюр в Бахчисарае, Крым.

2. Папа Франциск приветствует человека в костюме Человека-паука после общей аудиенции в Ватикане.

3. Корову перевозят на вертолете после летнего пребывания на высокогорных швейцарских альпийских лугах недалеко от Клаузенпасс, Швейцария.

4. Мужчина машет рукой, пока волонтеры раздают жителям домашние наборы для тестирования COVID-19 в Голдсворте и Сент-Джонс в Уокинге, Великобритания.

5. Мужчина готовит хот-доги на вулканическом участке на полуострове Рейкьянес после извержения в Исландии 21 марта.

6. Собака с синей шерстью внутри клетки в ветеринарной больнице, куда она была доставлена на обследование, в Нижнем Новгороде. Стая бездомных собак с синей шерстью была обнаружена возле заброшенного химического завода в городе.

7. Участник Норберт Допф из Австрии прибывает на чемпионат Германии по усам и бороде 2021 года в тематическом парке Pullman City Western в Эгинг-ам-Зее, Германия.

8. Воздушный шар плывет рядом с птицами во время 34-го чемпионата Бразилии по воздухоплаванию в Торресе, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия.

9. Артисты труппы Штутгартского балета Элиза Баденес и Фридеман Фогель принимают участие в представлении художника-концептуалиста Флориана Менерта «Социальные дистанции» в школе Джона Кранко в Штутгарте, Германия.

10. Озеро в форме сердца в окружении осенних деревьев в окрестностях Балашихи, Московская область.

11. Гигантское песочное искусство Sand In Your Eye можно увидеть на пляже Блэкпула после ослабления ограничений на коронавирус в Блэкпуле, Великобритания.

12. Вид с воздуха на «морские сопли», толстый слизистый слой органического вещества, также известный как морская слизь, распространяющийся через Мраморное море и представляющий угрозу для морской жизни и рыбной промышленности, на берегу Стамбула, Турция.

13. Шотландские болельщики собираются на Лестер-сквер перед матчем Евро-2020 против Англии в Лондоне, Великобритания.

14. Фермер дает свинье микрофон «для пения» на сцене комедийного шоу The Pork Chop Revue на 117-й ярмарке штата Кентукки в Луисвилле.

15. Monster X Mush Rarity, известная девушка из Харадзюку и сотрудник кафе, в маске позирует для фотографии в Kawaii Monster Cafe в Токио, Япония.

Источник: https://fullpicture.ru/bez-rubriki/strannye-foto-goda.html