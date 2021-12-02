Манка больше не лежит на полках — делаю из нее вкуснейший завтрак, дети и муж просят ещё и ещё
Вкусный и полезный завтрак — это мечта многих. И вот недавно я нашла рецепт, который свел меня и моих домашних с ума.
Такой вкусный завтрак из самой обычной манки, которая раньше лежала на полках неделями, я даже и представить не могла!
Теперь, видимо, нужно поделиться рецептиком, а то готовить такую красоту одной — непозволительная роскошь. Записываем рецептик вкуснейшего завтрака из манки!
Нам понадобится:
- Куриное яйцо — 1 штука;
- Кефир — 150 миллилитров;
- Манная крупа — 1 обычный стакан (около 250 миллилитров);
- Сахар — 1-2 столовые ложки;
- Соль — немного;
- Ванилин — маленький пакетик;
- Пищевая вода — половина чайной ложки;
- Растительное масло — для жарки.
Ингредиентов — минимум, а вкуса — максимум! Не боимся и приступаем к готовке!
Готовим!
1. В небольшую мисочку разбиваем 1 куриное яйцо. Немного перемешиваем, чтобы его структура стала однотонной.
2. Добавляем соль и сахар. Тщательно перемешиваем, чтобы кусочков сахара не оставалось. Он должен полностью раствориться.
3. В эту массу всыпаем немного ванилина, а затем добавляем кефир. Все очень тщательно перемешиваем до однородной массы.
4. Манную крупу постепенно всыпаем в миску, периодически останавливаясь и перемешивая получающуюся массу.
- Тщательнее перемешивайте — комочков быть не должно!
5. Накрываем миску пищевой пленкой и настаиваем около 40 минут в теплом месте.
6. После этого тщательно перемешиваем основу из манной крупы. Она должна быть немного плотной — это нормально.
7. Добавляем половину чайной ложки пищевой соды.
Перемешиваем до однородной массы.
8. Тесто распределяем по сковороде и обжариваем с двух сторон до получения золотистой корочки.
ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=6a8VRtSH9X0
9. Осталось только красиво подать на стол!
Вот такая красота у нас получилась из самой обычной манки! Нежные, хрустящие и невероятно красивые оладушки точно порадуют ваших домашних! Мне особенно нравится необычная структура оладушек, получаемая из-за манки в составе. Ну очень приятно так завтракать!
Источник: https://zen.yandex.ru/media/vkusno_top4ik/manka-bolshe-ne-lejit-na-polkah-delaiu-iz-nee-vkusneishii-zavtrak-deti-i-muj-prosiat-esce-i-esce-612a9b247c289b3238d7f4ee
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