Манка больше не лежит на полках — делаю из нее вкуснейший завтрак, дети и муж просят ещё и ещё

Вкусный и полезный завтрак — это мечта многих. И вот недавно я нашла рецепт, который свел меня и моих домашних с ума.

Такой вкусный завтрак из самой обычной манки, которая раньше лежала на полках неделями, я даже и представить не могла!

Теперь, видимо, нужно поделиться рецептиком, а то готовить такую красоту одной — непозволительная роскошь. Записываем рецептик вкуснейшего завтрака из манки!

Нам понадобится:

Куриное яйцо — 1 штука;

Кефир — 150 миллилитров;

Манная крупа — 1 обычный стакан (около 250 миллилитров);

Сахар — 1-2 столовые ложки;

Соль — немного;

Ванилин — маленький пакетик;

Пищевая вода — половина чайной ложки;

Растительное масло — для жарки.

Ингредиентов — минимум, а вкуса — максимум! Не боимся и приступаем к готовке!

Готовим!

1. В небольшую мисочку разбиваем 1 куриное яйцо. Немного перемешиваем, чтобы его структура стала однотонной.

2. Добавляем соль и сахар. Тщательно перемешиваем, чтобы кусочков сахара не оставалось. Он должен полностью раствориться.

3. В эту массу всыпаем немного ванилина, а затем добавляем кефир. Все очень тщательно перемешиваем до однородной массы.

4. Манную крупу постепенно всыпаем в миску, периодически останавливаясь и перемешивая получающуюся массу.

Тщательнее перемешивайте — комочков быть не должно!

5. Накрываем миску пищевой пленкой и настаиваем около 40 минут в теплом месте.

6. После этого тщательно перемешиваем основу из манной крупы. Она должна быть немного плотной — это нормально.

7. Добавляем половину чайной ложки пищевой соды.

Перемешиваем до однородной массы.

8. Тесто распределяем по сковороде и обжариваем с двух сторон до получения золотистой корочки.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=6a8VRtSH9X0

9. Осталось только красиво подать на стол!