Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Лучшие фотографии собак 2021

Лучшие снимки собак 2021

Лучшие снимки с конкурса фотографий собак Dog Photography Awards 2021.

Афганская борзая:

Афганская борзая

Портрет бигля:

Портрет бигля

Бордер-колли и спортивные препятствия:

Бордер-колли

Бордер-колли, прыгающий через озеро в ее родном городе Мэриленд:

Бордер-колли

Среди волн:

05

Туманное утро. Приз за лучший пейзажный снимок достался немецкому фотографу Джанин Ульбрих:

06

Собака, медитирующая на пляже:

07

На берегу реки во время прогулки в Краковских горах:

Лучшие снимки собак 2021

Победившим студийным портретом стала фотография щенка мопса из Парижа.

Лучшие снимки собак 2021

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/luchshie-snimki-sobak-2021.html

02.12.2021 - Posted by | Животные

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