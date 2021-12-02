Лучшие фотографии собак 2021
Лучшие снимки с конкурса фотографий собак Dog Photography Awards 2021.
Афганская борзая:
Портрет бигля:
Бордер-колли и спортивные препятствия:
Бордер-колли, прыгающий через озеро в ее родном городе Мэриленд:
Среди волн:
Туманное утро. Приз за лучший пейзажный снимок достался немецкому фотографу Джанин Ульбрих:
Собака, медитирующая на пляже:
На берегу реки во время прогулки в Краковских горах:
Победившим студийным портретом стала фотография щенка мопса из Парижа.
Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/luchshie-snimki-sobak-2021.html
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