Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Берег скелетов…

Берег скелетов...

На север он города Свакопмунд в Намибии начинается печально знаменитый Берег Скелетов. Холодное течение Бенгела, проходящее с юга вдоль побережья, охлаждает воздух и создаѐт туманы, которые стоят здесь большую часть года. Вследствие сильных туманов, мощных прибоев, непостоянных течений судоходство здесь крайне опасно, и с давних времен тут случалось множество кораблекрушений. Остатки погибших кораблей, которые сбившись с курса, сели на мель, часто встречаются на берегу. Некоторые лежат на расстоянии до 50 метров от воды — пустынные ветры постоянно несут песок в море, постепенно продвигая береговую линию на запад. Шлюпки могли пересечь линию прибоя и пристать к берегу, но прибой в тех местах настолько сильный, что на веслах пересечь его в обратном направлении практически невозможно. Потерпевшие, которым посчастливилось выжить во время кораблекрушения и добраться до земли, оказывались среди одной из самых сухих и неблагоприятных для жизни пустынь мира в сотнях километров от населенных пунктов и источников питьевой воды. На этом берегу они и находили свою смерть. Итак, сегодня я расскажу про берег скелетов. Под катом трупы. Это зрелище может вас расстроить. Подумайте, прежде чем пройти под кат…

01. Сегодня берег облюбовали рыбаки.

Берег скелетов...

02. Здесь действительно ничего нет, кроме песка и камней. Сотни километров пустыни…

Берег скелетов...

03. И здесь действительно почти всегда туман…

Берег скелетов...

04. На берегу и вблизи него лежат останки различных погибших кораблей, выброшенных на берег в последние лет эдак 500.

Берег скелетов...

05. Большим количеством рыбы привлекает Берег Скелетов громадные стада южноафриканских морских котиков, численностью свыше 100 000 голов каждое, населяют традиционные тюленьи лежбища вдоль всего атлантического побережья Намибии. На мысе Кейп-Кросс в границе Берега Скелетов расположена единственная тюленья колония, которую разрешено посещать туристам.

Берег скелетов...

06. Здесь их тысячи.

Берег скелетов...

07.

Берег скелетов...

08. Посещение лежбища котиков платное. Для туристов сделали специальные мостики, но сами котики довольно дружелюбны и бегают по всей округе.

Берег скелетов...

09.

Берег скелетов...

10.

Берег скелетов...

11.

Берег скелетов...

12. Малыши при виде человека очень смешно убегают.

Берег скелетов...

13. Ми-ми-ми…

Берег скелетов...

14.

Берег скелетов...

15.

Берег скелетов...

16.

Берег скелетов...

17. Многие котики здесь и умирают. Когда многотысячная стая срывается в море, на берегу остается лежать десятки трупов. На них сразу нападают чайки. Гибнут в основном детеныши.

Берег скелетов...

18. Конечно, сейчас Берег Скелетов усеян скелетами морских котиков, а не людей.

Берег скелетов...

19.

Берег скелетов...

20.

Берег скелетов...

21. Этот котик забрел на пешеходную дорожку и недовольно огрызается.

Берег скелетов...

22.

Берег скелетов...

23. Малыши.

Берег скелетов...

24.

Берег скелетов...

25.

Берег скелетов...

26.

Берег скелетов...

27.

Берег скелетов...

28.

Берег скелетов...

29.

Берег скелетов...

30. Из необычного. Вдоль дороги продают соль и разные камни. При этом продавцов здесь нет, деньги нужно кидать в банку.

Берег скелетов...

31. Вот и все. Пока-пока!

Берег скелетов...

32. Пока-пока!

Берег скелетов...

Источник: https://zen.yandex.ru/media/varlamov/bereg-skeletov-61a5b88c9a8dc91e017f8ce7?&

02.12.2021 - Posted by | Животные, Природа...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: