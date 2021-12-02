Берег скелетов…

На север он города Свакопмунд в Намибии начинается печально знаменитый Берег Скелетов. Холодное течение Бенгела, проходящее с юга вдоль побережья, охлаждает воздух и создаѐт туманы, которые стоят здесь большую часть года. Вследствие сильных туманов, мощных прибоев, непостоянных течений судоходство здесь крайне опасно, и с давних времен тут случалось множество кораблекрушений. Остатки погибших кораблей, которые сбившись с курса, сели на мель, часто встречаются на берегу. Некоторые лежат на расстоянии до 50 метров от воды — пустынные ветры постоянно несут песок в море, постепенно продвигая береговую линию на запад. Шлюпки могли пересечь линию прибоя и пристать к берегу, но прибой в тех местах настолько сильный, что на веслах пересечь его в обратном направлении практически невозможно. Потерпевшие, которым посчастливилось выжить во время кораблекрушения и добраться до земли, оказывались среди одной из самых сухих и неблагоприятных для жизни пустынь мира в сотнях километров от населенных пунктов и источников питьевой воды. На этом берегу они и находили свою смерть. Итак, сегодня я расскажу про берег скелетов. Под катом трупы. Это зрелище может вас расстроить. Подумайте, прежде чем пройти под кат…

01. Сегодня берег облюбовали рыбаки.

02. Здесь действительно ничего нет, кроме песка и камней. Сотни километров пустыни…

03. И здесь действительно почти всегда туман…

04. На берегу и вблизи него лежат останки различных погибших кораблей, выброшенных на берег в последние лет эдак 500.

05. Большим количеством рыбы привлекает Берег Скелетов громадные стада южноафриканских морских котиков, численностью свыше 100 000 голов каждое, населяют традиционные тюленьи лежбища вдоль всего атлантического побережья Намибии. На мысе Кейп-Кросс в границе Берега Скелетов расположена единственная тюленья колония, которую разрешено посещать туристам.

06. Здесь их тысячи.

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08. Посещение лежбища котиков платное. Для туристов сделали специальные мостики, но сами котики довольно дружелюбны и бегают по всей округе.

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12. Малыши при виде человека очень смешно убегают.

13. Ми-ми-ми…

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17. Многие котики здесь и умирают. Когда многотысячная стая срывается в море, на берегу остается лежать десятки трупов. На них сразу нападают чайки. Гибнут в основном детеныши.

18. Конечно, сейчас Берег Скелетов усеян скелетами морских котиков, а не людей.

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21. Этот котик забрел на пешеходную дорожку и недовольно огрызается.

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23. Малыши.

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30. Из необычного. Вдоль дороги продают соль и разные камни. При этом продавцов здесь нет, деньги нужно кидать в банку.

31. Вот и все. Пока-пока!

32. Пока-пока!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/varlamov/bereg-skeletov-61a5b88c9a8dc91e017f8ce7?&