8 заменителей разрыхлителя, которые можно использовать для воздушной выпечки

Чтобы приготовить выпечку нужен хороший разрыхлитель, или пекарский порошок

Кто не любит пышные, мягкие и воздушные булочки? Чтобы приготовить выпечку нужен хороший разрыхлитель, или пекарский порошок. Он делает мучные изделия объемнее и придает им легкую текстуру. Но как быть, если вы собрались печь булочки, а разрыхлителя нет? Его можно заменить другими домашними продуктами. А какими — расскажет Novate.ru.

Как работает разрыхлитель

За счет состава разрыхлителя, сода с кислотой «реагируют» во время нагревания теста / Фото: irecommend.ru

Вещество представляет собой готовый продукт из соды, муки и кислотного ингредиента. Иногда вместо муки используют кукурузный крахмал для продления срока годности продукта без потери вкусовых качеств. За счет состава разрыхлителя, сода с кислотой «реагируют» во время нагревания теста, обеспечивая ту самую воздушность. Продукт хорош для рецептов без кислых компонентов вроде кисломолочных продуктов или лимонного сока.

Когда срок годности состава почти истек, проверьте работает ли еще разрыхлитель. Возьмите небольшую емкость, к примеру, пиалу, насыпьте половину ч.л. вещества и залейте 1 ст.л. горячей жидкости. Появились пузырьки? Значит, продукт еще пригоден для использования. Если смесь еле-еле пузырится или разрыхлителя не оказалось, можно задействовать другие продукты.

Чем заменить разрыхлитель

Чтобы выпечка получилась рыхлой и воздушной, нужно создать кислую среду / Фото: tinamam.files.wordpress.com

Чтобы выпечка получилась рыхлой и воздушной, нужно создать кислую среду. В основном для этого применяют пищевую соду и любую кислоту. Например, если по рецептуре нужна 1 ч.л. разрыхляющего вещества, смешайте 1/3 ч. л. соды + 2/3 ч. л. одного из нижеперечисленных ингредиентов.

Заменители можно использовать и при наличии готового продукта. Поэкспериментируйте и сравните результаты. Однако ни в коем случае не гасите соду, как это делали наши бабушки и мамы, иначе ингредиенты «выдохнутся». Для правильного химического «взаимодействия» соду и кислоту нужно соединить в самом тесте.

1. Сода с винным камнем

Кислоты из виноградного сока оседают на стенках и дне бочек, и получается белый порошок / Фото: cdn1.ozone.ru

Камень образуется в ходе ферментации вина. Кислоты из виноградного сока оседают на стенках и дне бочек, и получается белый порошок. Поскольку это естественный процесс, винный камень совершенно безопасен. Он продается в пакетиках по 20 г. Для разрыхления смешайте соду с винным камнем в пропорции 1:2. Если собираетесь хранить состав, добавьте к нему еще 1 ч.л. кукурузного крахмала. Так ингредиенты не размокнут и не разделятся. Поместите самодельный разрыхлитель в герметичную емкость и поставьте в сухое место.

2. Сода с уксусом или лимонной кислотой

Для разрыхления теста смешайте одну долю соды и две доли кислотного вещества / Фото: severdv.ru

Для теста подходит белый винный или яблочный уксус. А также у соды хорошая «совместимость» с лимонной кислотой, придающей выпечке приятный цитрусовый вкус. Для разрыхления теста смешайте одну долю соды и две доли кислотного вещества.

3. Сода с йогуртом

Так как йогурт обладает кислой средой, он должным образом взаимодействует с содой / Фото: img.povar.ru

Так как йогурт обладает кислой средой, он должным образом взаимодействует с содой. Соединить компоненты нужно из аналогичного расчета: одна доля пищевого вещества и две доли кисломолочного продукта.

4. Самоподнимающаяся мука

Это готовый продукт, из которого можно замешивать тесто без использования пшеничной муки / Фото: irecommend.ru

Данная разновидность отличается небольшим количеством белка, но при этом в составе имеется разрыхлитель и соль. Таким образом, это уже заранее подготовленный продукт, из которого можно замешивать тесто без использования пшеничной муки (как в рецепте). Добавлять сторонние разрыхляющие вещества не нужно. Кстати, самоподнимающуюся муку легко сделать своими руками. Для этого в 110 г пшеничной муки всыпьте 1 ч.л. покупного или самодельного разрыхлителя.

5. Сода с пахтой

Пахта — это обезжиренные сливки, образующиеся как побочный продукт при интенсивном взбивании масла из коровьего молока / Фото: rusinfo.info

Пахта — это обезжиренные сливки, образующиеся как побочный продукт при интенсивном взбивании масла из коровьего молока. Пахта тоже подходит для соединения с содой. Только учитывайте, что продукт жидкий, поэтому воду из рецепта нужно немного уменьшить. Сода и пахта смешиваются в пропорции 1:2.

6. Содовая

Когда в рецепте есть вода, ее можно полностью заменить содовой, а молоко и другие жидкости — частично / Фото: vzboltay.com

Когда в рецепте есть вода, ее можно полностью заменить содовой, а молоко и другие жидкости — частично. В газировке уже содержится сода и шипучка, а чтобы усилить выделение пузырьков, добавьте чуть-чуть лимонного сока.

7. Взбитые белки

Так вы улучшите структуру теста и придадите ему легкость и воздушность даже без соды и кислоты / Фото: babyzzz.ru

По рецепту нужны яйца? Тогда вам и вовсе не понадобится разрыхлитель. Отделите белки от желтков и взбейте белки до плотной консистенции. По частям добавляйте полученную смесь в тесто и аккуратно помешивайте. Так вы улучшите структуру теста и придадите ему легкость и воздушность даже без соды и кислоты.

Источник: https://novate.ru/blogs/020721/59610/