60 лет со дня рождения принцессы Дианы
1 июля исполнилось 60 лет со дня рождения принцессы Уэльской Дианы. Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году. В 20 лет она вышла замуж за принца Чарльза — наследника британского престола — и родила ему двух сыновей. Однако брак не был счастливым, и в 1996 году супруги развелись. Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, на большой скорости врезался в опору моста. "Интерфакс" представляет подборку фотографий из жизни Леди Ди, которую называли "королевой людских сердец".
Портрет принцессы. Великобритания. Август 1986 года.
Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images
Принц и принцесса Уэльские возвращаются в Букингемский дворец после свадьбы. Июль 1981 года.
Фото: Princess Diana Archive/Getty Images
Диану приветствует представитель коренного народа Маори в Окленде. Новая Зеландия. Апрель 1983 года.
Фото: David Levenson/Getty Images
Принцесса Диана во время визита в город Рексхэм на севере Уэльса. Ноябрь 1982 года.
Фото: David Levenson/Getty Images
Принц Чарльз и принцесса Диана у подножья горы Улуру в национальном парке Австралии. Март 1983 года.
Фото: John Shelley Collection/Avalon/Getty Images
Принц Чарльз и Диана посещают фабрику по переработке имбиря в Квинсленде. Австралия. Апрель 1983 года.
Фото: Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images
Принц Чарльз целует Диану во время вручения призов после матча по поло в Сайренчестере. Великобритания. Июнь 1985 года.
Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images
Диана во время визита в Ноттингем, Великобритания. Март 1985 года.
Фото: Terry Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images
Принцесса Диана с сыном принцем Уильямом в Кенсингтонском дворце. Октябрь 1985 года.
Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images
Принцесса Уэльская встречает певца Майкла Джексона за кулисами на стадионе Уэмбли в Лондоне. Июль 1988 года.
Фото: Princess Diana Archive/Getty Images
Диана с принцем Уильямом и принцем Гарри во время лыжного отдыха в Австрии. Апрель 1991 года.
Фото: Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images
Принцесса Уэльская участвует в забеге матерей в день школьных спортивных состязаний. Англия. Июнь 1991 года.
Фото: Anwar Hussein/WireImage
Диана у пирамид в Гизе. Египет. Май 1992 года.
Фото: Kent Gavin/Mirrorpix/Getty Images
Принцесса Диана во время визита в Зимбабве. Июль 1993 года.
Фото: Jayne Fincher/Hulton Archive/Getty Images
Диана с сыновьями в парке развлечений "Торп Парк" в графстве Суррей. Англия. Апрель 1993 года.
Фото: Julian Parker/UK Press via Getty Images
Диана посещает минное поле, очищаемое благотворительной организацией Halo в Уамбо. Ангола. Январь 1997 года.
Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5427/55773
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