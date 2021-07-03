60 лет со дня рождения принцессы Дианы

1 июля исполнилось 60 лет со дня рождения принцессы Уэльской Дианы. Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году. В 20 лет она вышла замуж за принца Чарльза — наследника британского престола — и родила ему двух сыновей. Однако брак не был счастливым, и в 1996 году супруги развелись. Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, на большой скорости врезался в опору моста. "Интерфакс" представляет подборку фотографий из жизни Леди Ди, которую называли "королевой людских сердец".

Портрет принцессы. Великобритания. Август 1986 года.

Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images

Принц и принцесса Уэльские возвращаются в Букингемский дворец после свадьбы. Июль 1981 года.

Фото: Princess Diana Archive/Getty Images

Диану приветствует представитель коренного народа Маори в Окленде. Новая Зеландия. Апрель 1983 года.

Фото: David Levenson/Getty Images

Принцесса Диана во время визита в город Рексхэм на севере Уэльса. Ноябрь 1982 года.

Фото: David Levenson/Getty Images

Принц Чарльз и принцесса Диана у подножья горы Улуру в национальном парке Австралии. Март 1983 года.

Фото: John Shelley Collection/Avalon/Getty Images

Принц Чарльз и Диана посещают фабрику по переработке имбиря в Квинсленде. Австралия. Апрель 1983 года.

Фото: Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images

Принц Чарльз целует Диану во время вручения призов после матча по поло в Сайренчестере. Великобритания. Июнь 1985 года.

Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images

Диана во время визита в Ноттингем, Великобритания. Март 1985 года.

Фото: Terry Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images

Принцесса Диана с сыном принцем Уильямом в Кенсингтонском дворце. Октябрь 1985 года.

Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images

Принцесса Уэльская встречает певца Майкла Джексона за кулисами на стадионе Уэмбли в Лондоне. Июль 1988 года.

Фото: Princess Diana Archive/Getty Images

Диана с принцем Уильямом и принцем Гарри во время лыжного отдыха в Австрии. Апрель 1991 года.

Фото: Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images

Принцесса Уэльская участвует в забеге матерей в день школьных спортивных состязаний. Англия. Июнь 1991 года.

Фото: Anwar Hussein/WireImage

Диана у пирамид в Гизе. Египет. Май 1992 года.

Фото: Kent Gavin/Mirrorpix/Getty Images

Принцесса Диана во время визита в Зимбабве. Июль 1993 года.

Фото: Jayne Fincher/Hulton Archive/Getty Images

Диана с сыновьями в парке развлечений "Торп Парк" в графстве Суррей. Англия. Апрель 1993 года.

Фото: Julian Parker/UK Press via Getty Images

Диана посещает минное поле, очищаемое благотворительной организацией Halo в Уамбо. Ангола. Январь 1997 года.

Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5427/55773