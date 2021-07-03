Хроника коронавируса. Июнь.
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 181,8 млн человек
Более 51% детей в Мумбаи в возрасте до 18 лет выработали антитела к COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo
29 июня. Жители британского Блэкпула возвращаются на пляжи после постепенного ослабления ограничений.
Фото: Christopher Furlong/Getty Images
28 июня. В австралийском штате Новый Южный Уэльс введен двухнедельный карантин из-за новой вспышки коронавируса COVID-19. На фото: Сидней в период действия локдауна.
Фото: EPA/Vostock-photo
24 июня. В Новосибирске усилены проверки масочного режима в общественном транспорте.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
23 июня. В Непале началась вторая фаза вакцинации против COVID-19 для пожилых граждан.
Фото: EPA/Vostock-photo
22 июня. Дезинфекция пляжа "Приморский" в городе Сочи.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
21 июня. Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир.
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images
20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.
Фото: Buda Mendes/Getty Images
16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.
Фото: AP/ТАСС
9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.
Фото: Zuma/ТАСС
8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.
Фото: AP/ТАСС
7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующий возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.
Фото: AP/ТАСС
2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.
Фото: Daniel Pockett/Getty Images
1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.
Фото: АР/ТАСС
1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.
Фото: АР/ТАСС
1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.
Фото: АР/ТАСС
1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.
Фото: Ceng Shou Yi/NurPhoto via Getty Images
1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5385/55755
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