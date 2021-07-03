НОВОСТИ МИРА

В Калифорнии продолжают бороться с масштабными природными пожарами

Фото: АР/ТАСС

Тысячи людей вышли на протесты по всей Турции после решения властей о выходе из Стамбульской конвенции по защите прав женщин

Фото: EPA/Vostock-photo

Лошади исландской породы на конном заводе в немецком Верхайме

Фото: AP/ТАСС

В непальском Бхактапуре проходит последний день фестиваля танца Навадурга

Фото: Rojan Shrestha/NurPhoto via Getty Images

Кот Ахилл предсказал победу сборной Испании в матче Евро-2020 против сборной Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Российский этап международного ралли "Шелковый путь" стартовал в Омске

Фото: Zuma\ТАСС

Елизавета II посетила Королевскую выставку лошадей в Виндзоре

Фото: PA/ТАСС

Число летних веранд в Москве выросло на 25%

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Сильная жара обрушилась на Грецию

Фото: EPA/Vostock-photo

Лебедь на озере в Олимпийском парке Мюнхена

Фото: DPA/ТАСС

Художественная выставка "El Dormitorio. Centennial Bedroom Art» в испанской Валенсии

Фото: Jorge Gil/Europa Press via Getty Images

Принцы Уильям и Гарри во время открытия памятника принцессе Диане в Лондоне

Фото: Dominic Lipinski — WPA Pool/Getty Images

С космодрома Восточный прошел запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

В Гонконге прошла акция протеста в 24-ю годовщину перехода под юрисдикцию Китая

Фото: AP/ТАСС

Церемония присяги в Военно-морской академии США

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Цветение подсолнухов в Южной Корее

Фото: AP/ТАСС

Омск готовится к старту ралли "Шёлковый путь — 2021"

Фото: Zuma/ТАСС

Власти Турции ослабили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19

Фото: AP/ТАСС

Активность вулкана Мерапи в Индонезии

Фото: Feature China/Barcroft Media via Getty Images

Цветение лаванды в венгерском Ньирчахоли

Фото: EPA/Vostock-photo

Продолжается визит королевы Великобритании Елизаветы II в Шотландию

Фото: PA/ТАСС

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Ракета-носитель "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур в среду ночью, вывела на промежуточную орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17"

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Ибис в зоопарке немецкого города Лейпциг

Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Мраморное море частично очистили от слизи

Фото: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть матч первого круга турнира Большого шлема Wimbledon против представительницы Белоруссии Александры Саснович. При счете 3:3 в первом сете Уильямс упала на колено, с трудом встала и не смогла продолжить дальнейшую борьбу в матче.

Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Отдых в Анапе

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

В Индии было зарегистрировано менее 40 000 новых случаев заражения COVID-19 впервые за последние три месяца

Фото: EPA/Vostock-photo

Туман окутал Сидней

Фото: EPA/Vostock-photo

"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году длилась 3 часа 40 минут, за это время глава государства ответил почти на семь десятков вопросов. В прошлом году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Фото: EPA/Vostock-photo

Гроза над Франкфуртом-на-Майне

Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images

В Токио открылась интерактивная инсталляция "Garden Area" в музее teamLab Planets

Фото: EPA/Vostock-photo

Сидней во время двухнедельного локдауна

Фото: EPA/Vostock-photo

В Турции с 1 июля будет снята часть карантинных ограничений

Фото: EPA/Vostock-photo

Поврежденные здания в сирийском Идлибе

Фото: Muhammed Said/Anadolu Agency via Getty Images

Открытие Бали для иностранных туристов отложено из-за роста числа случаев заражения коронавирусом

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа римский Франциск провел мессу в День святых Петра и Павла в Ватикане

Фото: Leon Neal/Getty Images

Зрители на "Уимблдоне" в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Тайские учителя в костюмах динозавров записывают онлайн-урок для учеников младших классов в школе Бангкока

Фото: EPA/Vostock-photo

Греческая полиция вернула картины Пикассо и Мондриана, украденные из Национальной галереи в Афинах в 2012 году

Фото: EPA/Vostock-photo

Индонезийская полиция в костюмах супергероев вышла на улицы города Макассар, напоминая жителям о мерах предосторожности во время пандемии

Фото: Zuma\ТАСС

В Юджине прошел отбор в команду США по легкой атлетике на Олимпийские игры в Токио. На фото: спортсмен Шелби Макьюэн празднует победу после финала в прыжках в высоту среди мужчин.

Фото: AP/ТАСС

Реставрационные работы проводятся в церкви Сан-Никола-алла-Карита в Неаполе

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лондоне прошла акция участников экологического движения Extinction Rebellion против недостаточного освещения вопросов изменения климата в британской прессе

Фото: Zuma\ТАСС

Праздник перегона скота на летние горные пастбища отмечается в швейцарской коммуне Адельбоден

Фото: EPA/Vostock-photo

Продолжаются поисково-спасательные работы после обрушения многоэтажного здания в американском городе Серфсайд. Число жертв обрушения 12-этажки достигло девяти. Пропавшими без вести считаются около 150 человек.

Фото: EPA/Vostock-photo

Камчатский бурый медведь в зоопарке Хагенбека в немецком Гамбурге

Фото: MORRIS MAC MATZEN / AFP) (Photo by MORRIS MAC MATZEN/AFP via Getty Images

Власти индийского штата Тамилнад ослабили введенные ранее строгие ограничения, введенные из-за распространения инфекционного заболевания

Фото: ARUN SANKAR/AFP via Getty Images

Пожар вспыхнул в районе Фатих в Стамбуле

Фото: Elif Ozturk Ozgoncu/Anadolu Agency via Getty Images

Оркестр Королевского полка Шотландии приветствует Елизавету II

Фото: Chris Jackson — WPA Pool/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/