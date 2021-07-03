НОВОСТИ МИРА
В Калифорнии продолжают бороться с масштабными природными пожарами
Фото: АР/ТАСС
Тысячи людей вышли на протесты по всей Турции после решения властей о выходе из Стамбульской конвенции по защите прав женщин
Фото: EPA/Vostock-photo
Лошади исландской породы на конном заводе в немецком Верхайме
Фото: AP/ТАСС
В непальском Бхактапуре проходит последний день фестиваля танца Навадурга
Фото: Rojan Shrestha/NurPhoto via Getty Images
Кот Ахилл предсказал победу сборной Испании в матче Евро-2020 против сборной Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Российский этап международного ралли "Шелковый путь" стартовал в Омске
Фото: Zuma\ТАСС
Елизавета II посетила Королевскую выставку лошадей в Виндзоре
Фото: PA/ТАСС
Число летних веранд в Москве выросло на 25%
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Сильная жара обрушилась на Грецию
Фото: EPA/Vostock-photo
Лебедь на озере в Олимпийском парке Мюнхена
Фото: DPA/ТАСС
Художественная выставка "El Dormitorio. Centennial Bedroom Art» в испанской Валенсии
Фото: Jorge Gil/Europa Press via Getty Images
Принцы Уильям и Гарри во время открытия памятника принцессе Диане в Лондоне
Фото: Dominic Lipinski — WPA Pool/Getty Images
С космодрома Восточный прошел запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
В Гонконге прошла акция протеста в 24-ю годовщину перехода под юрисдикцию Китая
Фото: AP/ТАСС
Церемония присяги в Военно-морской академии США
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images
Цветение подсолнухов в Южной Корее
Фото: AP/ТАСС
Омск готовится к старту ралли "Шёлковый путь — 2021"
Фото: Zuma/ТАСС
Власти Турции ослабили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19
Фото: AP/ТАСС
Активность вулкана Мерапи в Индонезии
Фото: Feature China/Barcroft Media via Getty Images
Цветение лаванды в венгерском Ньирчахоли
Фото: EPA/Vostock-photo
Продолжается визит королевы Великобритании Елизаветы II в Шотландию
Фото: PA/ТАСС
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Ракета-носитель "Союз-2.1а", стартовавшая с космодрома Байконур в среду ночью, вывела на промежуточную орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17"
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Ибис в зоопарке немецкого города Лейпциг
Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images
Мраморное море частично очистили от слизи
Фото: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency via Getty Images
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть матч первого круга турнира Большого шлема Wimbledon против представительницы Белоруссии Александры Саснович. При счете 3:3 в первом сете Уильямс упала на колено, с трудом встала и не смогла продолжить дальнейшую борьбу в матче.
Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images
Отдых в Анапе
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
В Индии было зарегистрировано менее 40 000 новых случаев заражения COVID-19 впервые за последние три месяца
Фото: EPA/Vostock-photo
Туман окутал Сидней
Фото: EPA/Vostock-photo
"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году длилась 3 часа 40 минут, за это время глава государства ответил почти на семь десятков вопросов. В прошлом году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
Фото: EPA/Vostock-photo
Гроза над Франкфуртом-на-Майне
Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images
В Токио открылась интерактивная инсталляция "Garden Area" в музее teamLab Planets
Фото: EPA/Vostock-photo
Сидней во время двухнедельного локдауна
Фото: EPA/Vostock-photo
В Турции с 1 июля будет снята часть карантинных ограничений
Фото: EPA/Vostock-photo
Поврежденные здания в сирийском Идлибе
Фото: Muhammed Said/Anadolu Agency via Getty Images
Открытие Бали для иностранных туристов отложено из-за роста числа случаев заражения коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo
Папа римский Франциск провел мессу в День святых Петра и Павла в Ватикане
Фото: Leon Neal/Getty Images
Зрители на "Уимблдоне" в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Тайские учителя в костюмах динозавров записывают онлайн-урок для учеников младших классов в школе Бангкока
Фото: EPA/Vostock-photo
Греческая полиция вернула картины Пикассо и Мондриана, украденные из Национальной галереи в Афинах в 2012 году
Фото: EPA/Vostock-photo
Индонезийская полиция в костюмах супергероев вышла на улицы города Макассар, напоминая жителям о мерах предосторожности во время пандемии
Фото: Zuma\ТАСС
В Юджине прошел отбор в команду США по легкой атлетике на Олимпийские игры в Токио. На фото: спортсмен Шелби Макьюэн празднует победу после финала в прыжках в высоту среди мужчин.
Фото: AP/ТАСС
Реставрационные работы проводятся в церкви Сан-Никола-алла-Карита в Неаполе
Фото: EPA/Vostock-photo
В Лондоне прошла акция участников экологического движения Extinction Rebellion против недостаточного освещения вопросов изменения климата в британской прессе
Фото: Zuma\ТАСС
Праздник перегона скота на летние горные пастбища отмечается в швейцарской коммуне Адельбоден
Фото: EPA/Vostock-photo
Продолжаются поисково-спасательные работы после обрушения многоэтажного здания в американском городе Серфсайд. Число жертв обрушения 12-этажки достигло девяти. Пропавшими без вести считаются около 150 человек.
Фото: EPA/Vostock-photo
Камчатский бурый медведь в зоопарке Хагенбека в немецком Гамбурге
Фото: MORRIS MAC MATZEN / AFP) (Photo by MORRIS MAC MATZEN/AFP via Getty Images
Власти индийского штата Тамилнад ослабили введенные ранее строгие ограничения, введенные из-за распространения инфекционного заболевания
Фото: ARUN SANKAR/AFP via Getty Images
Пожар вспыхнул в районе Фатих в Стамбуле
Фото: Elif Ozturk Ozgoncu/Anadolu Agency via Getty Images
Оркестр Королевского полка Шотландии приветствует Елизавету II
Фото: Chris Jackson — WPA Pool/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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