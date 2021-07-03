На руинах фермы XVIII века построили шикарный современный дом: Как выглядит его интерьер

Что обычно делают с руинами старых зданий? Их – в зависимости от исторической или архитектурной ценности – либо сохраняют и превращают в туристическую достопримечательность, либо уничтожают. А вот группа архитекторов и дизайнеров из Шотландии решила поступить по-другому. Авторы проекта «вписали» в руины старинной фермы XVIII века новое здание, выстроив на основе развалин современный дом. В итоге получилось стильное строение со старинными «вставками». Креативно, необычно и красиво! А внутри – еще и удобно.

Около трехсот лет назад в Дамфрисе, недалеко от устья реки Ниц, стоял добротный фермерский дом. Но, увы, всё рано или поздно приходит в негодность. Так произошло и с этим каменным зданием, от которого к началу XXI века остались лишь полуразвалившиеся фрагменты. Они и заинтересовали архитекторов.

Шикарное место в Шотландии.

Руины от дома превратились в современное и уютное жилище.

Проект называется Ruin Studio, что в переводе, пожалуй, не нуждается. Авторы – Lily Jencks Studio, Nathanael Dorent Architecture и Nous Engineering.

Для проектирования нового сооружения использовали контуры оригинальных каменных стен. А отверстия в руинах определили расположение будущих окон.

До на стадии строительства.

И вот что получилось…

После долгих преобразований получился шикарный эксклюзивный дом площадью 1 940 квадратных футов с фасадом из синтетического каучука. Внутри каменная кладка переходит в «изогнутый» интерьер. Внутренние стены здания изготовлены из переработанных блоков полистирола, покрытых армированным пластиком.

Так создавали внутренние помещения.

Интересно, что между комнатами нет дверей. Гостиная, спальня, кабинет и кухня соединяются, чтобы сформировать извилистое открытое пространство. Восемь больших ламп дают дому естественный свет. Конструкция работает на солнечных батареях, и это означает, что она автономна и чрезвычайно энергоэффективна. Внутренне пространство обогревают две большие печи. Этот дом находится в отдалении от коммуникаций и, благодаря задумке проектировщиков, жить в нем можно и без ресурсов извне.

Дом внутри.

Дом отличает «многослойность». Первый слой — это изначально существовавшие здесь старинные каменные стены, второй – оболочка с двускатной крышей, облицованная гидроизоляционной резиной. Затем идет трубчатая система изогнутых внутренних стен (блоки полистирола на деревянных каркасах, покрытые стеклопластиком). Авторы проекта подчеркивают, что такая многослойность олицетворяет течение времени и демонстрирует сочетание, казалось бы, несочетаемых стилей и материалов.

Дом в руинах.

Из окон, выходящих на север, открывается шикарный вид на здешние просторы. Можно даже увидеть пасущиеся стада. А само по себе большое число окон и яркие, светлые тона в отделке интерьера позволяют не только летом, но и в дождливые зимние дни обходиться без искусственного освещения до самого заката.

У дома много окон.

Внутри очень светло.

Архитекторы уверены, что такой дом позволяет хозяевам насладиться тем, что они живут непосредственно «в истории», ведь их дом пережил и воплотил в себе сразу несколько эпох.

Дом сквозь эпохи.

Кстати, этот проект очень высоко оценили в архитектурном сообществе. В год постройки он стал победителем на Surface Design Award в категории «Внешняя поверхность жилья», стал лауреатом премии RICS в номинации «Дизайн через инновации» и лауреатом премии GIA в категории «Резиденция».

Необычный ракурс.

Так что, если вы приобрели загородный участок вместе фрагментами стен от старого жилья, не спешите из сносить. А вдруг из этих «руин» тоже можно придумать что-то интересное?

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/300621/50297/