Николлетто

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МОЗАИКА БРУНО ЧЕРБОНИ

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Итальянский художник Бруно Чербони (Bruno Cerboni Bajardi)  в своем творчестве использует технологии третьего тысячелетия. По образованию инженер, много лет проработавший в сфере инноваций и информационных технологий, мастер-гравёр, знакомый как с ручной, традиционной, так и с цифровой гравировкой, даже получивший несколько наград.

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Бруно Чербони с детства увлекался историей, литературой, искусством и архитектурой, но в  последние годы полностью посвятил себя художественным исследованиям и созданию цифровых картин, где с помощью современных инноваций и искусственного интеллекта такие древние техники, как мозаика и витражи. оживают, воссоздаются текстуры дерева, мрамора, стекла, бронзы.

Художник работает с файлами очень высокого разрешения, что позволяет печатать поистине гигантские картины. А благодаря новейшим методам печати, которые могут работать на любом материале, включая керамогранит или стекло, Бруно надеется, что этот вид искусства может быть внесен в мир архитектуры, используя его для создания витражей, панелей, фресок …

На странице художника, в его ранних публикациях, можно увидеть, что он пробовал много разных стилей работы над фотографиями и картинами:  постимпрессионизм, живопись маслом, барельеф, резьба, карандашный рисунок. Но самые впечатляющие, которые он, кажется, предпочитает, – это мозаики, витражи и тренкадис – «битые» мозаики из кусочков фарфора, керамики и стекла, прославившиеся благодаря работам Гауди.

Цифровые мозаики от Бруно Чербони.Цифровые мозаики от Бруно Чербони.Цифровые мозаики из цикла «Люди мира» от Бруно Чербони.Цифровые мозаики из цикла «Люди мира» от Бруно Чербони.Цифровые мозаики из цикла «Люди мира» от Бруно Чербони.

текст отсюда

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post485018274/

03.07.2021 - Posted by | Креатив...

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