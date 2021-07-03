МОЗАИКА БРУНО ЧЕРБОНИ
Итальянский художник Бруно Чербони (Bruno Cerboni Bajardi) в своем творчестве использует технологии третьего тысячелетия. По образованию инженер, много лет проработавший в сфере инноваций и информационных технологий, мастер-гравёр, знакомый как с ручной, традиционной, так и с цифровой гравировкой, даже получивший несколько наград.
Бруно Чербони с детства увлекался историей, литературой, искусством и архитектурой, но в последние годы полностью посвятил себя художественным исследованиям и созданию цифровых картин, где с помощью современных инноваций и искусственного интеллекта такие древние техники, как мозаика и витражи. оживают, воссоздаются текстуры дерева, мрамора, стекла, бронзы.
Художник работает с файлами очень высокого разрешения, что позволяет печатать поистине гигантские картины. А благодаря новейшим методам печати, которые могут работать на любом материале, включая керамогранит или стекло, Бруно надеется, что этот вид искусства может быть внесен в мир архитектуры, используя его для создания витражей, панелей, фресок …
На странице художника, в его ранних публикациях, можно увидеть, что он пробовал много разных стилей работы над фотографиями и картинами: постимпрессионизм, живопись маслом, барельеф, резьба, карандашный рисунок. Но самые впечатляющие, которые он, кажется, предпочитает, – это мозаики, витражи и тренкадис – «битые» мозаики из кусочков фарфора, керамики и стекла, прославившиеся благодаря работам Гауди.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post485018274/
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