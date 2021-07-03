Лучшие фото “ Комсомольская правда “ за июнь 2021 года



На прошедшем финале конкурса "Мисс Москва 2021" обладательница титула "Мисс "Комсомольская правда" Алена Пантелеева получила предложение руки и сердца прямо на сцене.

В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников городских школ «Алые паруса». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА



Вид с высоты птичьего полета на павильон 10-й Выставки китайской индустрии цветов и флористики, открывшейся в Шанхае.



Рэп-исполнитель Даниил Милохин перед началом V Международного музыкального фестиваля "Жара"



В Москве у Московского государственного университета прошла акция «Лучи Победы», приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны



В Москве пал очередной погодный рекорд, к полудню 22 июня воздух нагрелся до +31,9°C.



В ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане в Волгограде состоялась акция «Завтра была война», посвященная 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны



В США впервые с 1987 года провели ударные испытания авианосца. Рядом с новым кораблем «Джеральд Форд» (CVN-78) был осуществлен взрыв, чтобы проверить его устойчивость в случае возникновения сильного волнения на море. Фото: www.navy.mil



Репетиция участниц юбилейного 25 конкурса красоты МИСС МОСКВА. Финал конкурса пройдет 30 июня 2021 года в театре «Et Cetera». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН



Более двух тысяч человек одновременно и около полутора тысяч единиц техники задействовано для замены асфальта на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц



Люди помогают друг другу перейти улицу в Ялте, после того как сильные дожди вызвали наводнения в Крыму



Участник благотворительного забега на шпильках в Водняне, Хорватия, наблюдает за поломкой непривычной экипировки.



Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу, в упорном поединке обыграв команду Финляндии с минимальным счётом 1:0.



Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж. Фото: Михаил Метцель/ТАСС



В Великобритании после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, прошли Королевские скачки в Аскоте, одной из традиций которых считаются яркие дамские шляпки для посетительниц трибун. Фото: NEIL HALL, EPA/ТАС



На пляже Ванкувера появилась экологическая инсталляция "Пляжники", выполненная из найденного в бухте города пластикового мусора.



Израильская спортсменка Ашрам Линой во время выступления на Чемпионате Европы по художественной гимнастике — 2021 в болгарском городе Варна.



Полярная сова Буран — новый пернатый защитник Московского кремля, подопечный специальной орнитологической службы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН



В МХАТ имени Горького состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» о молодом Иосифе Сталине. Одну из ролей в постановке играет певица Ольга Бузова



Впервые за 50 лет жители России смогли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Фото: Артем Килькин



На юго-западе Австралии найден скелет доисторического животного. Ученые считают, что это самый крупный вид из всех когда-либо обитавших на зеленом континенте. Титанозавр, был ростом до 6,5 метров. А в длину он достигал 30 метров



В Майами прошел поединок между бывшим чемпион мира Флойдом Мейвезером и популярным ютубером Логаном Полом. Он продлился все восемь раундов и закончился ничьей. Бой был выставочным, поэтому не предполагал обязательного выявления сильнейшего



В московской штаб-квартире Русского географического общества определили победителей фотоконкурса "Самая красивая страна". В номинации "Пейзаж" победила работа "Волшебный туман", автор Юрий Смитюк, Приморский край



Ольга Бузова пришла на премию МУЗ-ТВ 20/21 в образе Жар-птицы



Канадец Эндрю Мэнджапани забрасывает победную шайбу в ворота сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею.



На Красноярской ГЭС открыли два затвора плотины для водосброса. Многие красноярцы специально приезжают к ГЭС, чтобы полюбоваться на мощные потоки воды, которые особенно ярко смотрятся после заката.



В "Экспофоруме" прошел первый день работы XXIV Петербургского международного форума. На одном из стендов гостей мероприятия решили удивить «Победой» на гусеничной платформе. Утверждается, что уникальная машина развивает скорость до 130 км/ч.



Вакцинация кота препаратом "Карнивак-Ков" против COVID-19 в московской ветеринарной клинике. Российская вакцина "Карнивак-Ков" — единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС



Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма. Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости



Посетители на выставочной площадке Музея транспорта Москвы на ВДНХ, где работает уникальная выставка, посвященная истории завода АЗЛК и легендарного автомобиля "Москвич".

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