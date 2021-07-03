Как Наполеона разобрали на реликвии, или Что случилось с частями тела Маленького капрала

Легендарный французский военачальник и император Наполеон Бонапарт покоится в парижском Соборе Дома инвалидов. Честолюбивого корсиканца лишили многих жизненно важных частей тела. Одной из них является его пенис. После безвременной кончины Маленького капрала в начале мая 1821 года, многие видимо хотели взять себе кусочек его плоти на память. Как бы это ужасно не звучало. Кто же и как разбирал императора на сувениры, и где теперь они хранятся далее в обзоре.

Смерть императора

При вскрытии тела императора присутствовало около двух десятков человек. Половина из них были врачами. Так что, на самом деле украсть что-то было не так просто. По одной из теорий личный врач Франческо Антомарки отрезал любовный придаток своего хозяина. Другая же версия сводится к тому, что интимные части тела были отрезаны духовником Наполеона Анж-Полем Виньяли. Сделано это было во время проведения над телом императора традиционных церковных погребальных обрядов.

«Наполеон, переходящий Альпы» французского художника Жака Луи Давида.

Куда подевались важные части тела

Как впоследствии выяснилось, это была не единственная часть тела, которую столь дерзко похитили у Бонапарта. При вскрытии присутствовал некий Луи-Этьен Сен-Дени. Он был вторым камердинером Наполеона. Бывший слуга также сознался в том, что не сдержался, и украл два маленьких кусочка ребра своего господина. Сен-Дени утверждал, что воспользовался моментом, когда все отвлеклись и за телом никто не следил. Эти два кусочка плоти тоже достались Виньяли.

Ссыльный император.

Императорские гениталии перешли во владение капеллана Наполеона. Он, воспользовавшись своим положением, тайно вывез их с острова Святой Елены. Священник поместил их в своём доме на Корсике. Там они и хранились в его семье вплоть до 1916 года. После этого их решила приобрести одна лондонская книжная компания, под названием Maggs Bros Ltd. Почти через десять лет наполеоновский пенис перешёл во владение некого доктора Абрахама С. В. Розенбаха, филадельфийского книготорговца. Тот выкупил все семейные реликвии Виньяли за весьма скромную сумму в пару тысяч долларов.

Открытие гроба Наполеона на острове Святой Елены в октябре 1840 года, автор — Николя-Юсташ Маурин.

В 1927 году этот невиданный артефакт был впервые выставлен в нью-йоркском Музее французского искусства. После этого в одной газете, освещавшей это событие, написали о том, что некоторые люди принюхивались, другие хихикали и тыкали пальцем. В стеклянной витрине находилось нечто похожее на кусок оленьей шкуры или сморщенного угря.

Злоключения «реликвии»

Через двадцать лет доктор Розенбах продал необычный «сувенир» Дональду Хайду. Тот был страстным коллекционером. Когда он умер, его супруга вернула императорский орган преемнику Розенбаха, Джону Флемингу. Несколько лет спустя коллекцией Виньяли заинтересовался богатый коллекционер Брюс Гимельсон и выкупил её целиком за 35000 долларов.

Наполеон, наверное, пришёл бы от всего происходящего в ужас.

В 1972 году странный артефакт выставили на лондонском аукционе. Правда, он не сумел достичь своей резервной цены и был снят с продажи. После этого фиаско один британский таблоид разразился не очень приличным заголовком: «НЕ СЕГОДНЯ, ЖОЗЕФИНА!».

В конце концов, в 1977 году «реликвию» продали одному американскому врачу-урологу по имени Латтимер. После смерти доктора «сокровище» получила в наследство его единственная дочь.

Объект был подвергнут судебно-медицинскому анализу. Исследователи подтвердили, что это действительно мужской пенис. Только вот принадлежит ли он императору Наполеону — этот вопрос так и остался открытым. Некоторые историки сомневаются, что священник мог организовать подобную кражу. Ведь за телом наблюдало столь огромное количество людей. Другие предполагают, что он украл лишь небольшую часть.

Ларец с предполагаемой реликвией.

Сейчас пенис всё ещё находится в собственности у дочери доктора Латтимера. Ей недавно предложили за него 100000 долларов, но она отказывается его продать. Если, как предполагал Фрейд, коллекционер — это сексуально дезадаптированный мизантроп, то фаллос императора – несравненно привлекательный объект. Он — воплощение мужской силы и доминирования. Тем не менее фрейдистская парадигма никогда не учитывала женщин-коллекционеров и не объясняет привлекательности подобных вещей для них.

В любом случае пора дать пенису Наполеона покоиться с миром вместе с его хозяином. Музеи постепенно отказываются от демонстрации человеческих останков, ратуя за то, чтобы можно было провести надлежащие обряды захоронения частей тела. Пенису Наполеона тоже нужно позволить вернуться домой и воссоединиться с остальной частью его бренного тела.

Гробница Наполеона.

Если вас интнесует этот бурный период французской истории, прочтите нашу стаью о ближайшем соратнике и родственнике Наполеона: 6 любопытных фактов о полководце Наполеона — гасконце, который ненавидел монархию, а сам стал королём.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/030721/50336/