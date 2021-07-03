Дача Сталина в Сочи

В пяти километрах от центра Сочи, на территории санатория «Зеленая роща» находится одна, а говорят их было 18, из дач Сталина. В прошлом, весь санаторий — бывшее имение Михайловское, которое принадлежало коммерсанту и промышленнику М. М. Зензинову. Здание и интерьер сохранились совершенно нетронутыми.

Итак, дача Сталина в Сочи.

Фотографии и текст Miracle Maker

Сейчас здесь, якобы, дом-музей, но в большей степени гостиничный комплекс. Тут же можно договориться о небольшой экскурсии, и пройтись по комнатам, и коридорам, именно по тем, в которых жил, и по которым ходил сам Иосиф Виссарионович.

Примечательно, что к даче ведет узкая дорожка, на которой разъехаться двум автомобилям нет никакой возможности:

Весь комплекс утопает в зелени. Тут и пальмы, и множество видов лиственных деревьев, и знаменитые пицундские кедры. Дача построена на вершине горного хребта, и здесь образуется уникальный микроклимат благодаря смешиванию нескольких воздушных потоков.

Клумба во внутреннем дворе:

На территории Сталинской дачи есть одноименный ресторан, в котором предлагают блюда исключительно из домашних продуктов. По крайней мере так нам сказал экскурсовод и по совместительству работник дачи-гостиницы:

Строгие прямые линии. Типичный стиль для Сталинской эпохи. Центральный вход в здание:

Именно за этим столом играл в шахматы Вождь всех рабочих и крестьян:

Белые начинают и выигрывают:

Весь интерьер выполнен из дорогих пород дерева. Ни раритетных картин, ни роскошных деталей, все строго и в полумраке. Говорят именно такую обстановку любил Сталин.

Столовая и место для проведения банкетов:

А это какой-то жутко эксклюзивный витраж с морозным рисунком:

Терраса, с которой открывается вид во внутренний двор:

На центральной лужайке когда-то был фонтан. Но перед поселением сюда Сталина его разбили. Причем сделали это за одну ночь. Так как основным требованием к архитектору было — «Никаких фонтанов».

Цвет здания до сих пор остался ярко-зеленым, благодаря добавлению в цемент специальной краски. Сохранились даже оригинальные оконные рамы.

Бассейн. Когда-то здесь окна были во всю стену:

Причудливый глиняный горшок около крыльца — это «тандыр», азиатский вариант мангала в котором специальным образом готовят мясо:

В другом крыле здания находится рабочий кабинет. И за письменным столом сидит никто иной, как товарищ Сталин! Рядом около стола стоит кровать. Поражают ее скромные размеры 1,80 метра на 0,8 метр:

Стенд с фотографиями. Важные исторические моменты и фото дочери:

Напротив стоит скромный секретарский письменный стол:

Аппарат спецсвязи:

Настольный письменный набор, подаренный Вождю Мао Цзедуном:

Бронированный конским волосом кожаный диван, а на вешалке кожаный плащ. Все сохранилось в оригинальном виде. Сверху окна проекторной комнаты, так как здесь же располагался кинозал:

В правой руке должна быть неизменная трубка, но туристы часто норовят оставить себе оригинальный сувенир, потому ее и нет:

Очень реалистичная восковая фигура:

Бильярдная комната. Именно на этом столе играл Сталин. Также здесь сохранился его личный кий. Интересно, кто-то осмеливался выигрывать у хозяина дачи?

Говорят, по задумке архитектора в лепнине под балконом должен угадываться профиль Вождя.

Здесь невольно вспоминаются слова одной из сценок «Камеди Клаб»: «Все сделаем, Товарищ Сталин»!

Источник: https://loveopium.ru/arxitektura/dacha-stalina-v-sochi.html