"Атлас красоты": интересный фотопроект о женщинах разных стран от фотографа Михаэла Норока

Михаэла Норок — талантливый фотографа из Румынии, который обожает путешествовать по миру. В процессе его странствий он создал весьма интересный фотопроект, который он назвал "Атлас красоты", посвященный женщинам из разных стран. В итоге получилась очень душевная, симпатичная и душевная фотосессия.

Румыния

Куба



Гватемала



Италия



Эфиопия



Шри-Ланка



США



Перу



Австралия



Индонезия



Таиланд



Чили



Колумбия



Вьетнам



Саудовская Аравия



Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/34138-atlas-krasoty-interesnyy-fotoproekt-o-zhenschinah-raznyh-stran-ot-fotografa-mihaela-noroka-15-foto.html