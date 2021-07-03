Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

"Атлас красоты": интересный фотопроект о женщинах разных стран от фотографа Михаэла Норока

Михаэла Норок — талантливый фотографа из Румынии, который обожает путешествовать по миру. В процессе его странствий он создал весьма интересный фотопроект, который он назвал "Атлас красоты", посвященный женщинам из разных стран. В итоге получилась очень душевная, симпатичная и душевная фотосессия.
Румыния

Куба

Гватемала

Италия

Эфиопия

Шри-Ланка

США

Перу

Австралия

Индонезия

Таиланд

Чили

Колумбия

Вьетнам

Саудовская Аравия

Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/34138-atlas-krasoty-interesnyy-fotoproekt-o-zhenschinah-raznyh-stran-ot-fotografa-mihaela-noroka-15-foto.html

03.07.2021 - Posted by | Креатив...

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