MIKKI SENKARIK — ХУДОЖНИК ИЗ АМЕРИКИ

Микки очень ценит жизнь и хочет, чтобы ее картины приносили людям радость. Она пишет красочные, яркие, сочные, жизнерадостные картины маслом. Она наслаждается жизнью, пишет счастливый мир и дарит этот мир нам.Стоит отметить, что Микки использует необычную технику смешения и применения на полотне цветов и тонов. Она использует не только классическое: красный — теплый, синий — холодный. В ее работах обязательно присутствует красный-холодный + красный-теплый, синий-холодный + синий-теплый. Этот подход делает ее картины уникальными.

Берег зелёный шумит над водой.пахнет свободою воздух морской.

Капли солёные — брызги воды.Здесь так нелепо смотрелись бы льды.

Будто бы райский — хорош уголок.Здесь отдыхай, если ты занемог.

Солнце согреет тебя — как огонь жгутся лучи, в чистом воздухе — звон.

Море ведь ярче, чем радуги цвет.Кем этот мир неприкаянный спет?

Белая пена омоет песок берега, что близок так и далёк.

И апельсины повсюду растут.Жажда остаться — неправедный кнут.

Тяга по дому сильнее, чем рай.Сердце своё навсегда забирай.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post485016937/