MIKKI SENKARIK — ХУДОЖНИК ИЗ АМЕРИКИ
Микки очень ценит жизнь и хочет, чтобы ее картины приносили людям радость. Она пишет красочные, яркие, сочные, жизнерадостные картины маслом. Она наслаждается жизнью, пишет счастливый мир и дарит этот мир нам.Стоит отметить, что Микки использует необычную технику смешения и применения на полотне цветов и тонов. Она использует не только классическое: красный — теплый, синий — холодный. В ее работах обязательно присутствует красный-холодный + красный-теплый, синий-холодный + синий-теплый. Этот подход делает ее картины уникальными.
Берег зелёный шумит над водой.пахнет свободою воздух морской.
Капли солёные — брызги воды.Здесь так нелепо смотрелись бы льды.
Будто бы райский — хорош уголок.Здесь отдыхай, если ты занемог.
Солнце согреет тебя — как огонь жгутся лучи, в чистом воздухе — звон.
Море ведь ярче, чем радуги цвет.Кем этот мир неприкаянный спет?
Белая пена омоет песок берега, что близок так и далёк.
И апельсины повсюду растут.Жажда остаться — неправедный кнут.
Тяга по дому сильнее, чем рай.Сердце своё навсегда забирай.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post485016937/
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