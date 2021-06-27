Старательный пастор, поклонник борделей, жертва свинца: Малоизвестные факты о жизни и творчестве Винсенте Ван Гога

Ван Гог и его любимые подсолнухи.

Винсент Ван Гог не особо вписывался в тогдашний круг своих коллег-художников – жил он скромно и без затей, а его картины практически не продавались. Зато в наши дни его полотна продаются за миллионы, а личность художника не даёт покоя не только критикам, но далёким от мира искусства обывателям. В этом обзоре малоизвестные факты из жизни великого художника, которые помогут развенчать популярные мифы о нём.

1. Не подсолнухами едиными…

Если среднестатистический ценитель живописи задастся вопросом, сколько картин Ван Гога он знает, то вспомнит, пожалуй, «Звёздную ночь», несколько картин с подсолнухами и несколько автопортретов. И мало кто подозревает, что Ван Гог написал около 870 картин и сделал более 1100 рисунков (обычно он их рисовал в те дни, когда погода была слишком ветреной для краски или у него просто не было денег, чтобы купить холст).

Один из рисунков Ван Гога.

В отличие от большинства художников, которые делали эскизы в качестве черновика будущей картины, Ван Гог обычно делал рисунок/эскиз по своим уже написанным картинам, как бы в попытке переосмыслить их. Он был настолько «плодовитым», что как-то в течение двух месяцев писал по картине в день.

2. Он поздно начал…

Большинство художников понимают свою страсть довольно рано в детстве, а к 18 годам у них уже сформировывается свой стиль. Ван Гогу же, когда он решил стать художником (на тот момент у него благополучно провалились попытки стать арт-дилером и священником) было почти 27. Более того, хотя он занимался живописью, Винсенту было глубоко наплевать на формальное образование, вместо этого он изучал технику других художников.

Одна из первых работ Ван Гога.

Учитывая, что он умер в возрасте всего тридцати семи лет, это означает, что Ван Гог создавал восемьдесят семь картин в год. Это очень много даже по нынешним рамкам, при всем современном цифровом оборудовании, которое способно упростить и удешевить процесс. Историки искусства утверждают, что его не признали при жизни потому, что просто «не успели» — он начал писать слишком поздно, а умер слишком рано.

3. Учитель

Портрет Камиля Рулена.

В 23 года Ван Гог преподавал в британской школе-интернате Уильяма Стоукса в Рамсгейте. У него в классе было 24 ученика в возрасте от 10 до 14 лет. Денег ему за это не платили, и Ван Гог писал своим родителям, как сложно ему работать с детьми. На этой работе он продержался недолго – всего два месяца.

4. Пуритане идут в церковь

Пуритане идут в церковь — картина, которая изменила Ван Гога.

Во время пребывания в Великобритании, куда Ван Гог приехал в 1873 году, Винсент увидел картину, которая не только стала его любимым произведением искусства, но и, по мнению историков-искусствоведов, сформировала его как художника и повлияла на его жизнь. Это была картина Джорджа Генри Ботона 1867 года, первоначально названая «Ранние пуритане Новой Англии, идущие в церковь». Для Винсента это была не просто картина, но и некий религиозный опыт. Не случайно, что окончания карьеры арт-дилера он решил сначала стать священником, а затем художником.

5. Уволен за «чрезмерное усердие»

В поисках себя Ван Гогу довелось поработать проповедником на угольных шахтах в Боринаже, Бельгия (после отъезда из Великобритании). Подобная резкая смена деятельности была неудивительной, ведь его отец был пастором, который очень хотел, чтобы Винсент пошел по его стопам. Сохранились наброски одной из его проповедей, которая начиналась фразой «Наша жизнь представляет собой постоянное странствование пилигримов».

Церковь на картине Ван Гога.

Что интересно, он полностью погрузился в новое для себя занятие, несмотря на довольно убогие условия проживания. Шахтеры отмечали, что Винсент очень добрый и скромный, но не очень красноречивый. После восемнадцати месяцев Ван Гога отстранили от должности проповедника за его чрезмерное рвение (он настолько проникся «привнесением добра» в жизнь людей, что постоянно ходил к руководству шахт с прошениями об улучшении условий труда рабочих).

6. Завсегдатай борделей

Увлечение злачными местами попало и на картины художника.

Несмотря на, казалось бы, обретенную благочестивость, Винсент ван Гог постоянно посещал бордели. У него была система, согласно которой он считал, что нужно посещать это заведение раз в пятнадцать дней (естественно, если брат Тео отсылал ему достаточно денег для подобных посещений), чтобы сохранить свою физическую силу, но при этом не потерять ясность ума и не снизить качество своей работы. Тем не менее, столь необычная и странная для многих его друзей система не уберегла Ван Гога от гонореи, уложившей Винсента на три недели в больницу.

7. Противоречия с импрессионизмом

Аллея Алискамп. Ван Гог.

Все самые известные и дорогие картины Ван Гога датируются тем периодом, когда он был в Париже в 1886 году и предположительно находился под влиянием импрессионистического движения. На самом деле, его визит в Париж вовсе не был «неожиданным откровением для наивного художника». Даже в 1884 году, когда он был в Нидерландах, Ван Гог рисовал темные и мрачные картины о жизни крестьян, такие как его шедевр 1885 года «Едоки картофеля». Из писем его брата Тео видно, что тот думал о влиянии импрессионистов на работы Винсента. Однако, Ван Гог сам заявлял, что он не знает ничего об импрессионизме.

8. А было ли отрезанное ухо?

Ван Гог с отрезанным ухом.

Недавнее историческое расследование дало основания подозревать, что знаменитый случай, когда Ван Гог бритвой отрезал себе мочку уха, находясь в состоянии психического возбуждения из-за решения уехать из Арля его друга и «импрессионистической музы» Поля Гогена, может быть фальсификацией. Исследователи считают, что Ван Гог и Гоген спорили, и Винсент набросился на Гогена в состоянии аффекта. Тот, будучи великолепным фехтовальщиком, схватился за рапиру и (вероятно, случайно) зацепил Винсента за ухо. Главным подтверждением этого является то, что в переписке позже Винсент утверждал, что они заключили с Гогеном некий «договор молчания» о том, что же случилось. В любом случае, Ван Гог отнес свою мочку уха, завернутую в газету, знакомой проститутке Рахель в борделе.

9. Отравление свинцом

Так вот откуда ореолы.

Большой вклад в многочисленные психологические проблемы Ван Гога, скорее всего, внесла его привычка грызть во время работы кисть для рисования (ему нравилось слегка сладкое послевкусие свинцовой краски). А это приводило к тому, что в течение многих лет в организме художника накапливались нейротоксины. Также, как считают некоторые, отравление свинцом повлияло на стиль художника. Люминесцентные цвета на некоторых картинах Ван Гога в течение его более позднего периода творчества, а также ореолы, нарисованные вокруг всех предметов, очень похожи на то, какое воздействие оказывает отравление свинцом на зрение.

10. Так сколько же картин продал Ван Гог при жизни?

«Красные виноградники в Арле». Ван Гог.

Считается, что Винсент Ван Гог был недооцененным художником и при жизни продал всего одну свою картину (если быть точнее, это сделал его очень лояльный и терпеливый брат Тео, который был дилером художника). Эта картина — работа 1888 года «Красные виноградники в Арле», которая была продана в 1890 году за четыреста франков, что в то время составляло около 100 долларов. На самом деле известно, что Ван Гог продал по крайней мере еще одну картину в Великобритании — свой автопортрет. А рисунки и эскизы Ван Гога и вовсе продавались намного чаще.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110818/40083/?fbclid=IwAR2nPCp2fk0-Oz_rFQzwAT-y-jvS5-iEmHmrV_6skyQ55M9ZdVhZ26K0VUw